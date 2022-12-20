الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
الرئيسيةالهدهدرونالدو يوقع للنصر السعودي خلال أيام.. صحيفة أجنبية تؤكد الصفقة
الهدهد

رونالدو يوقع للنصر السعودي خلال أيام.. صحيفة أجنبية تؤكد الصفقة

يأتي ذلك رغم نفي كريستيانو رونالدو لأنباء انتقاله للنصر خلال مشاركته بكأس العالم

كتب باسل النجار
رونالدو يوقع للنصر السعودي watanserb.com
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
- Advertisement -

وطن- رغم نفيه لهذه الأنباء التي راجت خلال الأيام الماضية عن انتقاله لنادي النصر السعودي، عادت صحيفة “ماركا marca” الإسبانية لتؤكد الصفقة وتقول إن كريستيانو رونالدو سيوقع للنادي السعودي خلال أيام.

ماركا تؤكد انتقال رونالدو للنصر

الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، قالت بحسب ما رصدت (وطن) إن رونالدو ـ المتواجد الآن في دبي ـ سينضم إلى صفوف النصر السعودي خلال أيام حيث سيوقع على عقد يمتد حتى يونيو 2025.

كريستيانو رونالدو أصيب بخيبة أمل كبيرة في كأس العالم مع منتخب بلاده البرتغال، وهو الآن أيضا قد أنهى تدريبه في فالديبيباس.

وفي الرياض، ينتظرون منه توقيع الاتفاقية وبالتالي يصبح لاعبًا في النصر حتى يونيو 2025.

وبدأت المحادثات مع رونالدو ـ بحسب ماركا ـ في نفس وقت رحيله عن مانشستر يونايتد، وكانت بطولة كأس العالم سبب منطقي لتوقف المحادثات بشأن الصفقة، تقول الصحيفة.

وعلمت “MARCA” أنه من المتوقع أن تتم هذه الصفقة قبل نهاية 2022.

- Advertisement -

واستعاد نادي النصر مؤخرًا لقب بطل الدوري السعودي، تحت قيادة رودي جارسيا ومع الإسباني ألفارو جونزاليس في الفريق.

عرض سعودي لمدة موسمين

والعرض المقدم لرونالدو هو لمدة موسمين ونصف مع دفعة في كل موسم تبلغ حوالي 200 مليون يورو، بين الراتب واتفاقيات الإعلان.

وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر وصول كريستيانو رونالدو دعاية كبيرة للدولة، وهي عملية من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية ، مع تطلع السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

ويستغل كريستيانو عيد الميلاد ليقضي بضعة أيام إجازة في دبي. كانت كأس العالم بمثابة ضربة قاسية للبرتغالي وهو يجد صعوبة في استيعابها، خاصة مع انتصار الأرجنتين ومنافسه الكبير ليونيل ميسي.

ومع ذلك، لم يعلن رونالدو أنه يفكر في اعتزال اللعب لصالح منتخب بلاده الوطني، وتشير الرسائل من قبل الدائرة المقربة منه إلى أنه يخطط للمشاركة بكأس العالم 2026.

واختتمت الصحيفة:”ما يبدو واضحًا هو أن كرة القدم الأوروبية أدارت ظهرها لرونالدو، أو على الأقل للفرق التي يرغب في اللعب معها. وهذا ما أكدته التجارب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وأمامه الآن يكمن التحدي المتمثل في جعل السعودية في صدارة كرة القدم العالمية.”

نفي سابق لرونالدو

وأوائل ديسمبر الجاري، كان “الدون” قد أثار الجدلَ بردّه على الأنباء التي تردّدت حول انتقاله لصفوف نادي النصر السعودي مقابل مبلغ ضخم.

ووقتها نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ‘الدون” تلك الأخبار، التي انتشرت على نطاق واسع حول توصّله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكان ذلك أثناء مغادرة رونالدو استاد لوسيل بعد مباراة البرتغال أمام سويسرا، حيث سألَه الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فردّ: “لا، هذا ليس صحيحا”.

المصدرصحيفة "ماركا marca" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
فيديو

لحظة احتراق سيارة فارهة في الرياض وشيء غريب حدث (فيديو)

حياتنا

كأس العالم.. شاهد أكثر اللحظات غرابة وصدمة والتي لم يعرضها الإعلام!

الهدهد

المغربي أسامة بن عبدالله يوضح بشأن إهانته للسعودية من تونس (فيديو)

الهدهد

“منع ارتداء العباءة في السعودية”.. قرار صادم يثير جدلا

رياضة

رونالدو من بينهم.. 7 لاعبين في منتخب البرتغال رفضوا شكر سانتوس بعد إقالته

الهدهد

“شخص مجنون” يثير ذهول مشجعين برازيليين في السعودية.. ماذا حدث؟ (شاهد)

الهدهد

نتنياهو في لقاء حصري مع قناة “العربية”:”حققنا قفزة نوعية في التطبيع مع السعودية”(شاهد)

الهدهد

تسريب معلومات حساسة.. مقترح للضغط على محمد بن سلمان واستغلال “إدمانه”

الهدهد

أمريكا قلقة من إمكانية امتلاك محمد بن سلمان سلاحاً نووياً بدعم صيني

حياتنا

أصالة تستفز إعلامية لبنانية: “ألحانها من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية”! (فيديو)

الهدهد

فيديو لمذيعة عربية تبكي بحرقة على هزيمة منتخب البرتغال بسبب “رونالدو” يثير جدلاً واسعاً

حياتنا

شادن القحطاني تعرض صورا ساخنة وحصرية لها مقابل اشتراك شهري

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حقيقة بيع السيسي لقناة السويس لأجل سداد ديون مصر

هل قشور الموز لها فائدة للبشرة؟.. الإجابة ستدهشك

40 مليون سائح.. هكذا ستستغل قطر الفرصة الذهبية ومكاسب المونديال

بالصور .. تعرف على أقدم 6 دول في العالم

عارضة الأزياء كاتي برايس تخضع للعملية رقم 16 للحصول على أكبر ثديين في بريطانيا! (شاهد)

لاعب يطرح حكم مباراة أرضاً في الدوري السعودي (فيديو)

صحفي بريطاني يفحم غاري لينيكر ومنتقدي مشهد البشت: ماذا لو ارتدى ميسي شعار الشواذ؟

صوفيا لورين وباميلا أندرسون.. صور صادمة لرموز الجمال والإثارة والجنس بين الحاضر والماضي! (شاهد)

صندوق النقد الدولي محذراً نظام “السيسي”: نريد سعر صرف مرناً ومتقلباً للجنيه خلال أيام!

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب منتخب البرازيل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC