رونالدو يوقع للنصر السعودي خلال أيام.. صحيفة أجنبية تؤكد الصفقة

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وطن- رغم نفيه لهذه الأنباء التي راجت خلال الأيام الماضية عن انتقاله لنادي النصر السعودي، عادت صحيفة “ماركا marca” الإسبانية لتؤكد الصفقة وتقول إن كريستيانو رونالدو سيوقع للنادي السعودي خلال أيام.

ماركا تؤكد انتقال رونالدو للنصر

الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، قالت بحسب ما رصدت (وطن) إن رونالدو ـ المتواجد الآن في دبي ـ سينضم إلى صفوف النصر السعودي خلال أيام حيث سيوقع على عقد يمتد حتى يونيو 2025.

كريستيانو رونالدو أصيب بخيبة أمل كبيرة في كأس العالم مع منتخب بلاده البرتغال، وهو الآن أيضا قد أنهى تدريبه في فالديبيباس.

وفي الرياض، ينتظرون منه توقيع الاتفاقية وبالتالي يصبح لاعبًا في النصر حتى يونيو 2025.

وبدأت المحادثات مع رونالدو ـ بحسب ماركا ـ في نفس وقت رحيله عن مانشستر يونايتد، وكانت بطولة كأس العالم سبب منطقي لتوقف المحادثات بشأن الصفقة، تقول الصحيفة.

وعلمت “MARCA” أنه من المتوقع أن تتم هذه الصفقة قبل نهاية 2022.

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واستعاد نادي النصر مؤخرًا لقب بطل الدوري السعودي، تحت قيادة رودي جارسيا ومع الإسباني ألفارو جونزاليس في الفريق.

عرض سعودي لمدة موسمين

والعرض المقدم لرونالدو هو لمدة موسمين ونصف مع دفعة في كل موسم تبلغ حوالي 200 مليون يورو، بين الراتب واتفاقيات الإعلان.

وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر وصول كريستيانو رونالدو دعاية كبيرة للدولة، وهي عملية من شأنها أن تضع البلاد على خريطة كرة القدم العالمية ، مع تطلع السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

ويستغل كريستيانو عيد الميلاد ليقضي بضعة أيام إجازة في دبي. كانت كأس العالم بمثابة ضربة قاسية للبرتغالي وهو يجد صعوبة في استيعابها، خاصة مع انتصار الأرجنتين ومنافسه الكبير ليونيل ميسي.

ومع ذلك، لم يعلن رونالدو أنه يفكر في اعتزال اللعب لصالح منتخب بلاده الوطني، وتشير الرسائل من قبل الدائرة المقربة منه إلى أنه يخطط للمشاركة بكأس العالم 2026.

واختتمت الصحيفة:”ما يبدو واضحًا هو أن كرة القدم الأوروبية أدارت ظهرها لرونالدو، أو على الأقل للفرق التي يرغب في اللعب معها. وهذا ما أكدته التجارب في يوفنتوس ومانشستر يونايتد، وأمامه الآن يكمن التحدي المتمثل في جعل السعودية في صدارة كرة القدم العالمية.”

نفي سابق لرونالدو

وأوائل ديسمبر الجاري، كان “الدون” قد أثار الجدلَ بردّه على الأنباء التي تردّدت حول انتقاله لصفوف نادي النصر السعودي مقابل مبلغ ضخم.

ووقتها نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ‘الدون” تلك الأخبار، التي انتشرت على نطاق واسع حول توصّله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وكان ذلك أثناء مغادرة رونالدو استاد لوسيل بعد مباراة البرتغال أمام سويسرا، حيث سألَه الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فردّ: “لا، هذا ليس صحيحا”.