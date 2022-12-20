الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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رد فعل صادم من ميسي بسبب “دمية السلحفاة”.. ما علاقة مبابي؟ (شاهد)

يُشبه كثير من النشطاء النجم الفرنسي كيليان مبابي بشخصية "دوناتيلو" في سلسلة "سلاحف النينجا"

كتب فهمي الورغمي
دمية السلحفاة وميسي watanserb.com
مبابي و دمية السلحفاة
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وطن- ظهر النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” خلال احتفاله مع جماهير بلاده في العاصمة بوينس آيرس على متن حافلة مكشوفة، وهو يلتقط “دمية سلحفاة صغيرة” ألقاها له أحد المشجعين، بجانب الحافلة، في لقطة أثارت انتباه وسائل الإعلام الدولية.

كيليان مبابي..ليونيل ميسي.. وجدل نهائي كأس العالم

حيث نشر حساب شبكة “ESPN” على “تويتر” مقطع فيديو ظهر فيه ليونيل ميسي وهو يلتقط “دمية سلحفاة صغيرة” ألقاها له أحد المشجعين، بجانب الحافلة.

وكان ميسي جالسا على متن الحافلة المكشوفة رفقة زملائه، من لاعبي المنتخب الأرجنتيني، بينما كانت تجول بهم بين مئات الآلاف من المشجعين الذين حضروا من أجل استقبال نجومهم.

وبمجرد التأكد من شكل الدمية التي التقطها، انفجر ليونيل ميسي ضاحكا مما رآه.

اختلفت التعليقات وردود الأفعال في تفسير ردة فعل النجم الأرجنتيني حول الدمية التي قالوا إنها كانت إشارة واضحة إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي.

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حيث يُشبه كثيرون من رواد مواقع التواصل، النجم الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان، بشخصية “دوناتيلو” في سلسلة أفلام “سلاحف النينجا” الشهيرة.

ورغم أن ميسي اكتفى بالضحك على الدمية وإعادتها إلى المشجع مرة أخرى، دون أن يقول شيئا إلى زملائه على متن الحافلة.

إلا أن الكثيرين أشاروا إلى اللحظات التنافسية التي اتسمت بها مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 على ستاد لوسيل، بين الطرفين.

حيث ظهر كلاهما، وهو يُنافس الآخر على حسم المواجهة الكروية، قبل أن تؤول النتيجة إلى ركلات الترجيح الحاسمة التي انتهت بفوز التانغو.

ميسي يهين مبابي بحركة بذيئة والثاني يردها له بنفس الطريقة.. فيديو

مباراة تاريخية النهائي كأس العالم في قطر

وكشفت لقطات من داخل ستاد لوسيل، نجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وهما يراقبان بعضها البعض خلال المباراة، في مشاهد تدل بشكل خاص على حدة التنافس التي بدت على كليهما.

ومن المعلوم، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي ليس من اللاعبين الجدد الذين يرون في الأرجنتيني ليونيل ميسي “قُدوة”.

وعلى العكس من ذلك، أكد “مبابي” في مرات كثيرة أنه يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو “قدوته” في عالم الساحرة المستديرة.

وعلى صعيد كروي بحت، حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي أرقاما قياسية كثيرة، وهو فقط في عمر الـ 23.

بسرعة كبيرة داخل الميدان، وقدرة مهارية عالية وثقة في النفس غاية في الصلابة، يرى كثير من المراقبين أن النجم الفرنسي كيليان مبابي سيكون أسطورة كروية حقيقية في حال واصل مشوراه الرياضي بنفس الأداء.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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