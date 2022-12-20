ديانة فايزة العماري والدة مبابي.. جزائرية تتحكم بمصير ملك الكرة الجديد

- Advertisement -

وطن- رغم خسارته اللقب العالمي في قطر، تُوِّج النجم الفرنسي “كيليان مبابي” هدافا لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، وهو فقط بعمر الـ 23، متفوقا على حامل اللقب الحالي الأرجنتيني “ليونيل ميسي”.

وفي الواقع فإن هذا المردود المبهر ليس وليد اللحظة لكنه نتيجة عمل متواصل بدأ منذ كان “مبابي” بعمر العشر سنوات، عندما قررت والدته الجزائرية المُسلمة “فايزة العماري”، (48 عاما)، رسم الخطوط العريضة لمستقبل إبنها بما يحميه من أضواء الشهرة ويحفظ مواهبه الكروية.

من هي فايزة العماري والدة كيليان مبابي؟

وُلدت فائزة العماري عام 1974 لأبوين جزائريين مُسلمين، في منطقة بوندي شمال فرنسا، ثم انتقلت إلى العاصمة الفرنسية، باريس، حيث تزوجت من الكاميروني “ويلفريد مبابي” في 1998.

احترفت العماري رياضة كرة اليد في فترة مبكرة من شبابها، ثم توجهت لدراسة المحاماة التي استطاعت خلالها تكوين شهرة واسعة.

فايزة العماري الجزائرية لاعبة كرة اليد المتميزة في الدوري الفرنسي سابقًا.. مواليد عام ١٩٧٤ لأسرة جزائرية هي ام الاعب Kylian Mbappé كليان مبابيه تزوجت فايزة العماري المسلمة من المسيحي الكاميروني ويلفريد هايلز مبابيه

كل اللي عاوز اقوله ان داشرعا زنا ومفهوش اي حاجه صح pic.twitter.com/5Uw1xEPLbB — تشارلي (@amrelsa24112884) December 19, 2022

انضمت إلى نادي “آس بوندي” كلاعبة كرة يد، واستمرت به منذ نهاية التسعينيات إلى السنوات الأولى من العقد الحادي والعشرين، وذلك خلال الدوري الفرنسي، وكانت تجيد اللعب كجناح أيمن.

- Advertisement -

تزوجت فايزة الجزائرية من الفرنسي ذو الأصول الكاميرونية “ويلفريد مبابي”، وأنجبا كيليان عام 1998، وتقيم حاليا مع عائلتها في فرنسا.

فايزة العماري.. والدة ووكيل أعمال الفرنسي كيليان مبابي

فايزة العماري هي وكيل أعمال النجم الفرنسي “كيليان مبابي” وقد ذاع صيتها وظهرت قوة شخصيتها، مؤخرا، خلال مفاوضات تجديد عقد ابنها، مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

فايزة العماري

والدة الاعب الفرنسي

مبابي ومديرة اعمالة pic.twitter.com/jVG0eK1E6z — إِسْمَٰعِيلَ الْغَامِدِيّ (@o0a88zUbtsmv5cU) December 12, 2022

وبعد مفاوضات سلط الإعلام الفرنسي عليها الكثير من الأضواء، تمكنت العماري من افتكاك امتيازات كبيرة وغير مسبوقة لابنها “كيليان مبابي” من عند إدارة النادي.

حيث كشفت وسائل الإعلام الفرنسية، أكتوبر الماضي، أنه في حالة استمرار مبابي في باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، فإن المهاجم سيحصل على إجمالي 630 مليون يورو.

حيث يمتد عقد اللاعب لعامين مع خيار لعام إضافي لا يتم تفعيله إلا بموافقة مبابي.

كتب ايمن السمري

فايزه 4/1

هل تعرفون فايزة العماري؟

فايزة العماري …!

الصبية الجزائرية في سنوات المجد.. لاعبة كرة اليد المتميزة في الدوري الفرنسي سابقًا.. مواليد عام ١٩٧٤ لأسرة جزائرية.

الأهم أنها أم أحسن لاعب كرة قدم في العالم حاليًا Kylian Mbappé كيليان مبابيه pic.twitter.com/LeWNg54Ndk — Absurd_Pharaoh الله يكرم أصلك ♑ (@Absurd_Pharaoh) December 19, 2022

وأكدت ذات المصادر أن مبابي سيحصل على 72 مليون يورو في الموسم الواحد، وكشفت أن هناك متغيرات هائلة يحصل عليها مبابي في العقد الجديد، تتمثل في حصول اللاعب على 180 مليون يورو كمكافأة توقيع.

كيف تدير فايزة العماري عقود كيليان مبابي وإخوته؟

أنجبت فايزة العماري 3 أبناء، وهم كيليان وإيثان الذي يلعب في فريق سان جيرمان للناشئين تحت 12 عاما، إضافة إلى ابن ثالث، بالتبني، وهو كيمبو إيكوكو الذي كان يلعب في صفوف بورصا سبور التركي.

فايزة العماري هي محامية، كرست آخر عقد من حياتها من أجل متابعة والإشراف على مسار ابنها الكروي، وهو ما جعل منه صاحب أغلى لاعب كرة قدم من حيث القيمة السوقية حول العالم.

والدة اللاعب #مبابي

الأسم : فايزة العماري

الديانة الاسلام فرنسية بالدفاتر والقلم وبدماء عربية جزائرية ☺️☺️،،،

يعني اليوم يوم العروبة يا بني لعمور 😂😂#فرنسا_الارجنتين pic.twitter.com/FJN2fHXccI — شيخ اليافعي (@Al_Yaaaafai) December 18, 2022

حاليا، تدير فايزة العماري، شركة العائلة “KEIWF” التي تحمل الأحرف الأولى من أفراد العائلة، وتختص الشركة في إدارة كل ما يخص الأبناء الثلاثة من عقود ومفاوضات وإعلانات، واستغلال صور أبنائها دعائيا.

انفصلت العماري عن والد مبابي وإيثان “ويلفريد” منذ فترة، لكن التواصل بينهما ما زال قائما بفضل شراكتهما في إدارة الشركة الخاصة بالعائلة، الأمر الذي لم يمثل أي مشكلة لأي من الأطراف على مدار السنوات الماضية.

فايزه 4/3

تبنت الأسرة شقيق ثالث لهما هو جريس الذي فقد أسرته وهو رضيع فقرر الزوجان فايزة العماري، وويلفريد مبابيه تبني جريس ليكبر مع أخويه كيليان وإيثان. يقول كيليان عن أمه فايزه: "هي كل شيء هي أول من قال لي انني أستطيع ومختلف.. pic.twitter.com/8nMgLxQts2 — Absurd_Pharaoh الله يكرم أصلك ♑ (@Absurd_Pharaoh) December 19, 2022

أصبح كيليان مبابي، اليوم، اللاعب الأكثر قيمة سوقية على مستوى العالم.

وقد برهن مع منتخب بلاده وأيضا مع ناديه باريس سان جيرمان، على أداء كروي غير عادي، ما يزيد من الترشيحات التي تؤكد أنه سيكون الخليفة الحقيقي لنجمي كرة القدم اللاتينية البرازيلي “بيليه” والأرجنتيني “مارادونا”.