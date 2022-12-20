بحريني يتسبب بفضيحة لسياسي بريطاني مقرب من ملك البحرين (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تقدّم الناشط الحقوقي البحريني “أحمد الوداعي” بشكوى إلى حزب المحافظين بعد تعرضه لحادث عنصري من قبل أحد نواب الحزب “بوب ستيوارت”، قال له فيه “عليك بالعودة إلى البحرين”، الأمر الأمر دفع وسائل الإعلام البريطانية لتسليط الضوء على هذه الواقعة.

أحمد الوداعي يتعرض لهجمة عنصرية في لندن

حيث أشارت صحيفة الغارديان، إلى الموقف العنصري الذي تعرض له “أحمد الوداعي”، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، من قبل النائب عن حزب المحافظين “بوب ستيوارت” بينما كان الأخير خارجا من مقر السفارة البحرينية في لندن.

وفي مقطع الفيديو الذي أشعل السوشيال ميديا، يُسمع “الوداعي” وهو يسأل ستيوارت عن رحلة خاصة له من أموال الحكومة البحرينية.

قائلاً: “بكم بعت نفسك للنظام البحريني؟”.

Conservative MP Bob Stewart has said he made "a mistake" after he was caught on video telling a human rights activist to "go back to Bahrain". Read the full story: https://t.co/qLhV8fdufh pic.twitter.com/8XTWd5XAex — Sky News (@SkyNews) December 19, 2022

ليكون ردّ “ستيوارت” صادما بقوله: “ارحل عن هنا! البحرين مكان رائع وهذه هي نهاية الأمر”.

- Advertisement -

ثم قال: “اذهب بعيدا، أنا أكرهك، عليك بالعودة إلى البحرين”.

يشار في سياق ما تحدث عنه الوداعي، إلى أن النائب عن حزب المحافظين بوب ستيوارت، قام برحلتين إلى البحرين منذ عام 2021، كلاهما مدفوعتان من قبل الحكومة في المنامة.

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار “ستيروات” معرض البحرين الجوي والتقى هناك بوزير الخارجية، وأنفق ما قدره 1،245.56 جنيهًا إسترلينيًا في رحلة لمدة خمسة أيام، كما تقول الغارديان.

وزار ستيورات البحرين في رحلة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 كجزء من الوفد البرلماني البريطاني في إطار “حوار المنامة”، مُنفقًا ما قدره 5،349 جنيهًا إسترلينيًا على الرحلات الجوية والإقامة والوجبات، وفقا للصحيفة البريطانية.

أحمد الوداعي يتقدم بشكوى إلى حزب المحافظين

بعد تعرضه لهذه الحادثة العنصرية، تقدم الوداعي، رسميا، بشكوى لحزب المحافظين، أكد خلالها أن “ستيوارت انتهك مدونة قواعد السلوك من خلال الإضرار بسمعة الحزب، وأنه يجب على الأعضاء عدم مضايقة أي شخص أو إيذائه بسبب عرقه أو جنسيته”، بحسب ما ذكرت الغارديان.

وكتب الوداعي: “الإساءة اللفظية لفرد من حزب المحافظين، أثناء قيامه بواجبات بصفته نائبًا هو أمر يؤدي بالتأكيد إلى تشويه سمعة حزب المحافظين”.

وتابع “يُعد تعليق ستيوارت “ارجع إلى البحرين”، انتهاكًا واضحًا لهذا البند ويمثل تمييزًا صارخًا”.

وقال الوداعي “لولا أصولي، كما أشار إلى ذلك ستيورات مُسبقا، والتي تُحيل إلى لون بشرتي وكوني من أصل بحريني، لما أدلى بهذا التعليق العنصري تُجاهي”.

والوداعي هو حقوقي بحريني عُرف بنشاطاته الساعية إلى تأسيس الحكم الديمقراطي في البحرين.

حيث سُجن الوداعي لمشاركته في احتجاجات عام 2011، التي اندلعت في المنامة مُطالبة بإصلاحات دستورية.

وبعد الحكم عليه بالسجن، طلب الوداعي اللجوء السياسي في المملكة المتحدة في عام 2012، حيث شارك في تأسيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية.

ويُعدُّ الوداعي من المتظاهرين المنتظمين في الأحداث التي تستضيفها البحرين في المملكة المتحدة وفي زيارات الحكومة والعائلة المالكة.

في 2013، تم سحب جنسيته البحرينية بعد احتجاج على حضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة في معرض “رويال ويندسور” للخيول في نفس السنة.