بحريني يتسبب بفضيحة لسياسي بريطاني مقرب من ملك البحرين (فيديو)

وطن- تقدّم الناشط الحقوقي البحريني “أحمد الوداعي” بشكوى إلى حزب المحافظين بعد تعرضه لحادث عنصري من قبل أحد نواب الحزب “بوب ستيوارت”، قال له فيه “عليك بالعودة إلى البحرين”، الأمر الأمر دفع وسائل الإعلام البريطانية لتسليط الضوء على هذه الواقعة.

حيث أشارت صحيفة الغارديان، إلى الموقف العنصري الذي تعرض له “أحمد الوداعي”، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، من قبل النائب عن حزب المحافظين “بوب ستيوارت” بينما كان الأخير خارجا من مقر السفارة البحرينية في لندن.

وفي مقطع الفيديو الذي أشعل السوشيال ميديا، يُسمع “الوداعي” وهو يسأل ستيوارت عن رحلة خاصة له من أموال الحكومة البحرينية.

قائلاً: “بكم بعت نفسك للنظام البحريني؟”.

Conservative MP Bob Stewart has said he made "a mistake" after he was caught on video telling a human rights activist to "go back to Bahrain".

Read the full story: https://t.co/qLhV8fdufh pic.twitter.com/8XTWd5XAex

— Sky News (@SkyNews) December 19, 2022