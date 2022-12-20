الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي على طريقته الخاصة (فيديو)

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وطن- سخر حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز 30 عاماً، من النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 قطر.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة للحارس الأرجنتيني مارتينيز، وهو يحمل دمية صغيرة وضع عليها صورة رأس نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، خلال احتفالات الأرجنتين باللقب ال3 في تاريخه في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس).

سخرية إيميليانو مارتينيز من مبابي

وجاء سخرية الحارس الأرجنتيني مارتينيز، بعد إدلاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، تصريح عن رأيه في قوة الكرة اللاتينية، مقارناً عن القارة الأوروبية (العجوز).

كما وتحدث الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في وقت سابق، أنه قارة أمريكا الجنوبية لا يوجد فيها منافسة. كما هو الحال في أوروبا، وهو ما أغضب الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي لم يفوت ذلك أي الفرصة من التعبير عن سخريته من حديث اللاعب الفرنسي بشأن قوة الكرة في أمريكا اللاتينة.

إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين يسـ,ـخر من كيليان مبابي خلال الإحتفالات. pic.twitter.com/IHWwMHOfOi — Screen Mix (@ScreenMix) December 20, 2022

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وظهر صور لذات الحارس الأرجنتيني مارتينيز، وهو يواسي الفرنسي مبابي. عقب نهاية مباراة الأرجنتين وفرنسا، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، الذي حضره أكثر من 88 ألف متفرج.

El plantel CAMPEÓN DEL MUNDO 🏆 partirá el martes al mediodía hacia el obelisco para festejar el título mundial con los hinchas. ¡Sí, somos CAMPEONES DEL MUNDO! ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/YIjyyYJS4w — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 19, 2022

احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

وشهدت العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، الاستقبال التاريخي لنجوم المنتخب الأرجنتيني، عقب تحقيقهم لقب كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخهم. بعد الفوز على حامل اللقب فرنسا في نهائي البطولة العالمية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

📸 Postales de una noche inolvidable 🥹 pic.twitter.com/Zmd78w2Xqc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

كما ووفق وسائل الإعلام الأرجنتينية، حضور أكثر من 4 مليون شخص، من أجل الاحتفال مع نجوم المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 قطر.

El plantel de @Argentina ya abandonó el predio de #Ezeiza. ¡GRACIAS A TODOS! UN SUEÑO HECHO REALIDAD ⭐⭐⭐. Esto es de todos y todas los argentinos 😍🏆 ¡Nos hicieron muy felices con su apoyo y cariño! 😁 pic.twitter.com/eVA5OQhZog — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

وتعد المرة الأولى التي يحقق فيها منتخب الأرجنتين لقب مونديال كأس العالم 2022. بعد انتظار طويل لنحو 36 عاماً، منذ مونديال المكسيك عام 1986.