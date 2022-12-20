الأربعاء, ديسمبر 21, 2022
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رياضة

الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي على طريقته الخاصة (فيديو)

الحارس مارتينيز يسخر حديث الفرنسي مبابي بوضع صورته على دمية صغيرة

كتب فارس أبو شيحة
الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي watanserb.com
الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز يسخر من مبابي
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وطن- سخر حارس المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز 30 عاماً، من النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 قطر.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صورة للحارس الأرجنتيني مارتينيز، وهو يحمل دمية صغيرة وضع عليها صورة رأس نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، خلال احتفالات الأرجنتين باللقب ال3 في تاريخه في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس).

سخرية إيميليانو مارتينيز من مبابي

وجاء سخرية الحارس الأرجنتيني مارتينيز، بعد إدلاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، تصريح عن رأيه في قوة الكرة اللاتينية، مقارناً عن القارة الأوروبية (العجوز).

كما وتحدث الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في وقت سابق، أنه قارة أمريكا الجنوبية لا يوجد فيها منافسة. كما هو الحال في أوروبا، وهو ما أغضب الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي لم يفوت ذلك أي الفرصة من التعبير عن سخريته من حديث اللاعب الفرنسي بشأن قوة الكرة في أمريكا اللاتينة.

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وظهر صور لذات الحارس الأرجنتيني مارتينيز، وهو يواسي الفرنسي مبابي. عقب نهاية مباراة الأرجنتين وفرنسا، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، الذي حضره أكثر من 88 ألف متفرج.

احتفالات الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

وشهدت العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، الاستقبال التاريخي لنجوم المنتخب الأرجنتيني، عقب تحقيقهم لقب كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخهم. بعد الفوز على حامل اللقب فرنسا في نهائي البطولة العالمية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

كما ووفق وسائل الإعلام الأرجنتينية، حضور أكثر من 4 مليون شخص، من أجل الاحتفال مع نجوم المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 قطر.

وتعد المرة الأولى التي يحقق فيها منتخب الأرجنتين لقب مونديال كأس العالم 2022. بعد انتظار طويل لنحو 36 عاماً، منذ مونديال المكسيك عام 1986.

المصدروطن + صفحة منتخب الأرجنتين + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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