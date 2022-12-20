التونسية “الحاجة سندس” تعلن الزواج من رجلين في آن واحد وهذا ما وعدتهما به! (فيديو)

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وطن– فاجأت سيدة تونسية، ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانها أنها ستتزوج من رجلين في آن واحد.

العدل بين الزوجين!

وظهرت السيدة التونسية التي تسمي نفسها “الحاجة سندس”، في مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، لتتوج نفسها كأول تونسية تتزوج من رجلين معاً.

وأشارت الحاجة سندس إلى أنها حصلت على موافقة أزواجها الاثنين، منوهة إلى أن موعد الزفاف سيكون في الشهر الجاري.

وتعهدت الحاجة سندس في مقطع فيديو آخر بأنها ستعدل بين الأزواج.

القانون لا يمنع

وأكدت أول تونسية سترتبط برجلين، أن قانون بلادها لا يمنع زواج المرأة من رجلين على الرغم من منعه تعدد الزوجات للرجال.

وعبرت سندس عن سعادتها لإقدامها على هذه الخطوة، داعية أصدقاءها لحضور زفافها كأول تونسية ترتبط بزوجين.

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وجاء إعلان الحاجة سندس، بعد أيام فقط من حديث المحامي التونسي منير بن صالحة، عن تعدد الأزواج والزوجات في تونس.

وقال صالحة عبر إذاعة “IFM” إن “القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع ولم يتحدث عن تعدد الأزواج”. مؤكداً أن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تعاقب قانونيا.

وأضاف صالحه: ” لا يوجد نص قانوني يعاقب المرأة على تعدد الأزواج. وهذه ثغرة قانونية، لذلك بإمكان المشرع إضافة كلمة “الأزواج”. وينص على منع تعدد الزوجات والأزواج، وليس تعدد الزوجات فقط.

ابنة ألفة يوسف وشاهد نسائي

ولم تكن الواقعة الأولى التي تفجر الجدل في تونس، حول الزواج. فقد شهدت البلاد في نوفمبر الماضي. أول عقد قران يكون فيه الشهود والمأذون من النساء.

حيث شهدت الكاتبة التونسية ألفة يوسف على قران ابنتها إلى جانب أم العريس، فيما تولّت ضابطة الحالة المدنية عقدَ القران، وسْط تباين آراء رواد مواقع التواصل حول هذه الخطوة، التي تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية.

وظهرت الكاتبة التونسية “ألفة يوسف” في لقطات متداولة. وهي تشهد على عقد زواج ابنتها، في مشهد غير مألوف، ما أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات واسعة.

حيث قررت الكاتبة التونسية وكذلك أم الزوج، أن تشهدا على عقد ‏القران. ليكونا بذلك أول امرأتين تشهدان على عقد الزفاف بجانب المأذون من النساء كسابقة في تونس. بعد أن توارث التونسيون عادة أن يشهد رجلان على عقد الزواج.