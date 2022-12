اتهامات خطيرة لـ”فيفا” بعد جدل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك فرنسا.. ما القصة؟

- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بشأن الهدف الثالث الذي سجله ليونيل ميسي للمنتخب الأرجنتيني في شباك منتخب فرنسا في نهائي بطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة قطر.

والهدف الثالث سجله ميسي قبل دقائق قليلة من الشوط الثاني الإضافي، بعدما ارتدت كرة من حارس منتخب فرنسا هوغو لوريس، ليسددها مباشرة ميسي، وتعبر الكرة خط المرمى، مؤشرا على الهدف الثالث.

إلا أن صورة جابت مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أحد اللاعبين الاحتياطيين من كتيبة منتخب فرنسا، دخل أرضية الملعب بينما اللعب كان متواصلا.

في الوقت نفسه، قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إنه وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم كان يجب على حكم المباراة عدم احتساب الهدف الثالث.

وقالت الصحيفة إن لاعبين على مقاعد الاحتياط من المنتخب الأرجنتيني دخلوا إلى الملعب قبل أن تجتاز الكرة مرمى المنتخب الفرنسي، كما يظهر في الصورة أدناه:

