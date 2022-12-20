الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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الهدهد

إيلون ماسك برفقة عشيقة أندري كوستين الملقب بـ”حصالة بوتين” في قطر..ما القصة؟!

إيلون ماسك ظهر برفقة نيليا أسكر زاده الخاضعة للعقوبات البريطانية والكندية

كتب سالم حنفي
إيلون ماسك في قطر watanserb.com
إيلون ماسك ونيليا أسكر-زاده
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وطن – في واقعة قد تثير غضب الدول الغربية، كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن التقاط الملياردير الأمريكي ومالك “تويتر” الجديد، إيلون ماسك، صورا مع نيليا أسكر-زاده، مقدمة البرامج التلفزيونية الموالية لبوتين، خلال حضوره المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا في قطر.

وقالت الصحيفة إن أسكر-زاده ، 35 عامًا ، هي أحد حلفاء “بوتين” الرئيسيين والتي تعمل كمذيعة في شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا (VGTRK) ، وهي أيضًا عشيقة المصرفي الخاص المؤيد للحرب على أوكرانيا، أندري كوستين ، الملقب بـ “حصالة بوتين”.

إيلون ماسك ونيليا أسكر-زاده

وتم فرض عقوبات على “أسكر زادة” من قبل كل من كندا والمملكة المتحدة، كما تم وضعها قيد التحقيق من قبل مجموعة مؤسسة روسية لمكافحة الفساد، برئاسة أليكسي نافالني.

إيلون ماسك ونيليا أسكر-زاده

ماسك ظهر برفقة أردوغان وكوشنر

وأضافت الصحيفة أنه لم تكن الوجوه الروسية الشهيرة التي كان “ماسك” يتسكع معها في كأس العالم فحسب – فقد شوهد قطب تسلا مع صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاءت هذه التقارير بعد فترة وجيزة من وعد “ماسك” بالتخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد أن قام بالتغريد باستطلاع يطلب من المتابعين إبداء آرائهم.

ماسك يطلق استطلاعا للتنحي عن رئاسة “تويتر”

وأطلق أغنى رجل في العالم الاستطلاع ليل الأحد وسأل متابعيه: “هل يجب أن أتنحى عن منصب رئيس موقع تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع”.

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كانت النتائج لصالح تنحي ماسك عن رئاسة “تويتر”، حيث اختار حوالي 57٪ من المستطلعين “نعم” ، بينما اختار 43٪ “لا” – مما يعني أنه من المحتمل أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ومع ذلك، يُعتقد أنه من المحتمل أن يحتفظ بملكية الشبكة الاجتماعية.

لكن رغم وعد ماسك “بالالتزام” بنتائج الاستطلاع، من غير الواضح ما إذا كان سيحترم النتيجة بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق استطلاعًا آخر يسأل عما إذا كان يجب إعادة تنشيط حسابات الصحفيين الموقوفة قبل انتهائها.

بعد وقت قصير من إطلاق الاستطلاع، غرد ماسك أيضًا بأنه يجب على الناس توخي الحذر فيما يرغبون فيه، كما نفى أنه اختار بالفعل بديلاً محتملاً لرئاسة “تويتر”.

المصدرديلي ستار + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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