إيلون ماسك برفقة عشيقة أندري كوستين الملقب بـ”حصالة بوتين” في قطر..ما القصة؟!

وطن – في واقعة قد تثير غضب الدول الغربية، كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن التقاط الملياردير الأمريكي ومالك “تويتر” الجديد، إيلون ماسك، صورا مع نيليا أسكر-زاده، مقدمة البرامج التلفزيونية الموالية لبوتين، خلال حضوره المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا في قطر.

وقالت الصحيفة إن أسكر-زاده ، 35 عامًا ، هي أحد حلفاء “بوتين” الرئيسيين والتي تعمل كمذيعة في شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا (VGTRK) ، وهي أيضًا عشيقة المصرفي الخاص المؤيد للحرب على أوكرانيا، أندري كوستين ، الملقب بـ “حصالة بوتين”.

وتم فرض عقوبات على “أسكر زادة” من قبل كل من كندا والمملكة المتحدة، كما تم وضعها قيد التحقيق من قبل مجموعة مؤسسة روسية لمكافحة الفساد، برئاسة أليكسي نافالني.

وأضافت الصحيفة أنه لم تكن الوجوه الروسية الشهيرة التي كان “ماسك” يتسكع معها في كأس العالم فحسب – فقد شوهد قطب تسلا مع صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاءت هذه التقارير بعد فترة وجيزة من وعد “ماسك” بالتخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد أن قام بالتغريد باستطلاع يطلب من المتابعين إبداء آرائهم.

وأطلق أغنى رجل في العالم الاستطلاع ليل الأحد وسأل متابعيه: “هل يجب أن أتنحى عن منصب رئيس موقع تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع”.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

