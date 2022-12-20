إيلون ماسك برفقة عشيقة أندري كوستين الملقب بـ”حصالة بوتين” في قطر..ما القصة؟!

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وطن – في واقعة قد تثير غضب الدول الغربية، كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن التقاط الملياردير الأمريكي ومالك “تويتر” الجديد، إيلون ماسك، صورا مع نيليا أسكر-زاده، مقدمة البرامج التلفزيونية الموالية لبوتين، خلال حضوره المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا في قطر.

وقالت الصحيفة إن أسكر-زاده ، 35 عامًا ، هي أحد حلفاء “بوتين” الرئيسيين والتي تعمل كمذيعة في شركة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا (VGTRK) ، وهي أيضًا عشيقة المصرفي الخاص المؤيد للحرب على أوكرانيا، أندري كوستين ، الملقب بـ “حصالة بوتين”.

وتم فرض عقوبات على “أسكر زادة” من قبل كل من كندا والمملكة المتحدة، كما تم وضعها قيد التحقيق من قبل مجموعة مؤسسة روسية لمكافحة الفساد، برئاسة أليكسي نافالني.

ماسك ظهر برفقة أردوغان وكوشنر

وأضافت الصحيفة أنه لم تكن الوجوه الروسية الشهيرة التي كان “ماسك” يتسكع معها في كأس العالم فحسب – فقد شوهد قطب تسلا مع صهر دونالد ترامب جاريد كوشنر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاءت هذه التقارير بعد فترة وجيزة من وعد “ماسك” بالتخلي عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد أن قام بالتغريد باستطلاع يطلب من المتابعين إبداء آرائهم.

ماسك يطلق استطلاعا للتنحي عن رئاسة “تويتر”

وأطلق أغنى رجل في العالم الاستطلاع ليل الأحد وسأل متابعيه: “هل يجب أن أتنحى عن منصب رئيس موقع تويتر؟ سألتزم بنتائج هذا الاستطلاع”.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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كانت النتائج لصالح تنحي ماسك عن رئاسة “تويتر”، حيث اختار حوالي 57٪ من المستطلعين “نعم” ، بينما اختار 43٪ “لا” – مما يعني أنه من المحتمل أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

ومع ذلك، يُعتقد أنه من المحتمل أن يحتفظ بملكية الشبكة الاجتماعية.

لكن رغم وعد ماسك “بالالتزام” بنتائج الاستطلاع، من غير الواضح ما إذا كان سيحترم النتيجة بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، أطلق استطلاعًا آخر يسأل عما إذا كان يجب إعادة تنشيط حسابات الصحفيين الموقوفة قبل انتهائها.

بعد وقت قصير من إطلاق الاستطلاع، غرد ماسك أيضًا بأنه يجب على الناس توخي الحذر فيما يرغبون فيه، كما نفى أنه اختار بالفعل بديلاً محتملاً لرئاسة “تويتر”.