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إطلالة عهد التميمي من قطر تثير جدلا واسعا (شاهد)

عهد التميمي حازت شهرة واسعة بعدما اعتقلها الاحتلال في الحادية عشر من عمرها

كتب خالد الأحمد
عهد التميمي watanserb.com
عهد التميمي في قطر
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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للناشطة الفلسطينية الشهيرة “عهد التميمي”، على أحد مدرجات مونديال قطر ـ انتهى بفوز الأرجنتين باللقب ـ أثارت جدلاً واسعاً.

عهد التميمي في مونديال قطر

وظهرت عهد التميمي في استادات قطر المونديالية، وهي تتوشح بالعلم الفلسطيني.

فيما بدت في صورة أخرى وهي تحمل جوالين حمل أحدهما صورة لوالدها والآخر صورة للأسير الراحل ناصر أبو حميد، واعتمرت الكوفية الفلسطينية.

وأثار وجود المعتقلة السابقة لدى الاحتلال الإسرائيلي الأسئلة والتكهنات بين من سأل عن كيفية عبورها الحدود في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي المحتلة.

عهد التميمي في مونديال قطر
عهد التميمي في مونديال قطر

كما تسبب ظهورها في مونديال قطر بغضب كبير لدى الإسرائيليين ووسائل الإعلام العبرية، حيث أغاظهم بشدة زيادة شعبية الناشطة الفلسطينية عبر حضورها مونديال قطر.

عهد التميمي في مونديال قطر
عهد التميمي في مونديال قطر
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وظهر الغضب والخقد الإسرائيلي في تغريدة للباحث الإسرائيلي المثير للجدل والمقرب من الموساد “إيدي كوهين“، خاطب فيها الناشطة الشابة بخبث كعادته:”عمو عهد، مين دفع ثمن سفرتك واقامتك في فنادق خمس نجوم انتي واهلك وكيف عبرتي حدود الاردن معززة مكرمة القضية احسن بزنس نيالك”.

فرد عليه “أنور” بنبرة ساخرة:” عمو إيدي، أحلا بزنس على حسابكم، خاصة بعد ما شفنا نظرة الناس الكم خلال هذا المونديال المشرف”.

واستدرك:”خليها تروح وتنبسط وتشاهد المباريات هي ومعززة ومكرمة، مش مثل الصحفيين الاسرائيليين يللي احتقرهم الناس من كافة انحاء العالم.”

وعلّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية بانزعاج كبير على مشاهد تفاعل الجمهور العربي السلبي مع المراسلين الإسرائيليين، الذين حضروا إلى قطر بعنوان تغطية أخبار كأس العالم، وهم يحاولون منذ بدء البطولة انتزاع “تصريحات إيجابية”، تخدم عملية التطبيع.

وتسببت هذه النسخة من كأس العالم في فضيحة مدوية لإسرائيل وإحراج كبير للاحتلال، حيث كشفت حقيقة اتفاقات أبراهام المزعومة، وأنها مجرد اتفاقيات على ورق لا تعترف بها الشعوب العربية.

عهد التميمي ابنة بلدة النبي صالح

وبدأت قصة “عهد” ابنة بلدة النبي صالح خلال مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح الواقعة غرب رام الله، في آب أغسطس عام 2012.

حيث برزت إعلاميا أثناء تحديها لجنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة “ناريمان التميمي”، في مشهد تناقلته وسائل إعلام عالمية.

وكانت عهد لم تتجاوز 11 عاما وقتها، إذ تمكنت ووالدتها من تخليص شقيقها محمد من يد قوات الاحتلال التي حاولت اعتقاله، وقد التقطت كاميرات الإعلام ذلك الموقف.

سجنت مع أمها

وأثارت قضية عهد التميمي أصداء إعلامية وشعبية واسعة، مما جعلها وجها معروفا لدى الرأي العام العالمي، وأمضت عهد التميمي فترة حكمها في السجن مع أمها التي حكم عليها في نفس القضية كذلك بالسجن.

وبعد انقضاء مدة حبسها، حظيت التميمي باهتمام بالغ وبدأت تتلقى الدعوات للمشاركة في مختلف الفعاليات السياسية حول العالم.

وكان نادي “ريال مدريد ” قد كرم عهد التميمي أواخر أيلول 2018 في مقر النادي الملكي بمدريد.

ومنحت التميمي خلال استقبالها في النادي المدريدي هدية رمزية كانت عبارة عن قميص للنادي يحمل اسمها والرقم 9.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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