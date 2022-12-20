إطلالة عهد التميمي من قطر تثير جدلا واسعا (شاهد)

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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للناشطة الفلسطينية الشهيرة “عهد التميمي”، على أحد مدرجات مونديال قطر ـ انتهى بفوز الأرجنتين باللقب ـ أثارت جدلاً واسعاً.

عهد التميمي في مونديال قطر

وظهرت عهد التميمي في استادات قطر المونديالية، وهي تتوشح بالعلم الفلسطيني.

ضلي شوكة بحلق كل واحد مش عاجبه شو بتعملي. عشتِ عهد التميمي وعاش قلبك، واللي ينتقدك حاليا ما بيسوى ظفرك! pic.twitter.com/vefnBhJgav — Rahma أم هيباتيا (@RahmaHejja) December 20, 2022

فيما بدت في صورة أخرى وهي تحمل جوالين حمل أحدهما صورة لوالدها والآخر صورة للأسير الراحل ناصر أبو حميد، واعتمرت الكوفية الفلسطينية.

وأثار وجود المعتقلة السابقة لدى الاحتلال الإسرائيلي الأسئلة والتكهنات بين من سأل عن كيفية عبورها الحدود في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي المحتلة.

كما تسبب ظهورها في مونديال قطر بغضب كبير لدى الإسرائيليين ووسائل الإعلام العبرية، حيث أغاظهم بشدة زيادة شعبية الناشطة الفلسطينية عبر حضورها مونديال قطر.

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وظهر الغضب والخقد الإسرائيلي في تغريدة للباحث الإسرائيلي المثير للجدل والمقرب من الموساد “إيدي كوهين“، خاطب فيها الناشطة الشابة بخبث كعادته:”عمو عهد، مين دفع ثمن سفرتك واقامتك في فنادق خمس نجوم انتي واهلك وكيف عبرتي حدود الاردن معززة مكرمة القضية احسن بزنس نيالك”.

فرد عليه “أنور” بنبرة ساخرة:” عمو إيدي، أحلا بزنس على حسابكم، خاصة بعد ما شفنا نظرة الناس الكم خلال هذا المونديال المشرف”.

واستدرك:”خليها تروح وتنبسط وتشاهد المباريات هي ومعززة ومكرمة، مش مثل الصحفيين الاسرائيليين يللي احتقرهم الناس من كافة انحاء العالم.”

عمو إيدي، أحلا بزنس على حسابكم، خاصة بعد ما شفنا نظرة الناس الكم خلال هذا المونديال المشرف. خليها تروح وتنبسط وتشاهد المباريات هي ومعززة ومكرمة، مش مثل الصحفيين الاسرائيليين يللي احتقرهم الناس من كافة انحاء العالم — Anwar011070 (@Anwar0110701) December 19, 2022

وعلّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية بانزعاج كبير على مشاهد تفاعل الجمهور العربي السلبي مع المراسلين الإسرائيليين، الذين حضروا إلى قطر بعنوان تغطية أخبار كأس العالم، وهم يحاولون منذ بدء البطولة انتزاع “تصريحات إيجابية”، تخدم عملية التطبيع.

وتسببت هذه النسخة من كأس العالم في فضيحة مدوية لإسرائيل وإحراج كبير للاحتلال، حيث كشفت حقيقة اتفاقات أبراهام المزعومة، وأنها مجرد اتفاقيات على ورق لا تعترف بها الشعوب العربية.

عهد التميمي ابنة بلدة النبي صالح

وبدأت قصة “عهد” ابنة بلدة النبي صالح خلال مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح الواقعة غرب رام الله، في آب أغسطس عام 2012.

حيث برزت إعلاميا أثناء تحديها لجنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة “ناريمان التميمي”، في مشهد تناقلته وسائل إعلام عالمية.

وكانت عهد لم تتجاوز 11 عاما وقتها، إذ تمكنت ووالدتها من تخليص شقيقها محمد من يد قوات الاحتلال التي حاولت اعتقاله، وقد التقطت كاميرات الإعلام ذلك الموقف.

سجنت مع أمها

وأثارت قضية عهد التميمي أصداء إعلامية وشعبية واسعة، مما جعلها وجها معروفا لدى الرأي العام العالمي، وأمضت عهد التميمي فترة حكمها في السجن مع أمها التي حكم عليها في نفس القضية كذلك بالسجن.

وبعد انقضاء مدة حبسها، حظيت التميمي باهتمام بالغ وبدأت تتلقى الدعوات للمشاركة في مختلف الفعاليات السياسية حول العالم.

وكان نادي “ريال مدريد ” قد كرم عهد التميمي أواخر أيلول 2018 في مقر النادي الملكي بمدريد.

ومنحت التميمي خلال استقبالها في النادي المدريدي هدية رمزية كانت عبارة عن قميص للنادي يحمل اسمها والرقم 9.