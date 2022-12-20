أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب منتخب البرازيل

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وطن- حسم المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، صاحب ال63 عاماً، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الحالي، بشأن ترشيحه لتولي تدريب منتخب البرازيل، خلفاً للمدرب البرازيلي تيتي الذي أعلن استقالته بعد خروج السيليساو من كأس العالم 2022.

وقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تدريب منتخب البرازيل، في تصريح صحفي مع صحيفة (موندو ديبوتيفو) الإسبانية، ” لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، أنا أعيش في الحاضر”.

أنشيلوتي يتحدث عن تدريب منتخب البرازيل

كما وأضاف مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، ” أنا الآن أكبر سناً، وأشعر أنني بحالة جيدة في مدريد. ولا يزال لدينا العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها مع الفريق، هناك وقت للتفكير في المستقبل”.

أنشيلوتي : "إن لم يطردوني فأنا مستمر حتى 2024 ثم نرى ما سيحدث" ما زلت أعتقد أنه من المستبعد أن يدرب أنشيلوتي البرازيل .. لكن خطر في بالي فكرة أن يقود إيطاليا بعد اليورو نحو كأس العالم 2026. pic.twitter.com/WzErYxGqQd — محمد عواد (@mohammedawaad) December 19, 2022

وختم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ” عقدي ينتهي مع ريال مدريد في 2024، وفي حال لم يطردني النادي فلن أتحرك”.

ترشيح كارلو أنشيلوتي

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت في وقت سابق، عن قيام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بإجراء مفاوضات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتولي تدريب منتخب البرازيل (راقصو التانغو). خلفاً للمدرب السابق تيتي، الذي رحل عن السيليساو بعد خروجه من كأس العالم 2022.

Muchas gracias a Globe Soccer por este premio. Un nuevo galardón que nos motiva a seguir compitiendo y superarnos cada día. #HalaMadrid @Globe_Soccer @realmadrid pic.twitter.com/NfecRbQmDB — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) November 17, 2022

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وكان منتخب البرازيل، قد خرج من منافسات مونديال كأس العالم 2022، بعد إقصائه أمام صاحب المركز الثالث كرواتيا (الميدالية البرونزية)، بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، من منافسات دور ال8.

كارلو انشيلوتي: تدريب منتخب البرازيل؟ لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، فأنا أعيش كل يوم بيومه وأشعر براحة كبيرة في ريال مدريد حيث لدينا العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها. لدي وقت للتفكير في الأمر. pic.twitter.com/tyrc0Xga1z — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 19, 2022

ويعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من المدربين الأكثر خبرة على مستوى العالم، كما أنه نال العديد من الجوائز كأفضل مدرب خلال العالم الحالي. بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسبانبي والسوبر مع نادي ريال مدريد الموسم الماضي.

يذكر بأن فريق ريال مدريد حامل اللقب، وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر جدول الترتيب حتى الآن.