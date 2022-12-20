الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
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رياضة

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب منتخب البرازيل

المدرب أنشيلوتي يتحدث عن ترشيحه لتولي تدريب منتخب البرازيل

كتب فارس أبو شيحة
المدرب كارلو أنشيلوتي watanserb.com
كارلو أنشيلوتي يتحدث عن تدريب منتخب البرازيل
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وطن- حسم المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، صاحب ال63 عاماً، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني الحالي، بشأن ترشيحه لتولي تدريب منتخب البرازيل، خلفاً للمدرب البرازيلي تيتي الذي أعلن استقالته بعد خروج السيليساو من كأس العالم 2022.

وقال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن تدريب منتخب البرازيل، في تصريح صحفي مع صحيفة (موندو ديبوتيفو) الإسبانية، ” لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، أنا أعيش في الحاضر”.

أنشيلوتي يتحدث عن تدريب منتخب البرازيل

كما وأضاف مدرب ريال مدريد أنشيلوتي، ” أنا الآن أكبر سناً، وأشعر أنني بحالة جيدة في مدريد. ولا يزال لدينا العديد من الأهداف التي يجب تحقيقها مع الفريق، هناك وقت للتفكير في المستقبل”.

وختم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ” عقدي ينتهي مع ريال مدريد في 2024، وفي حال لم يطردني النادي فلن أتحرك”.

ترشيح كارلو أنشيلوتي

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت في وقت سابق، عن قيام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بإجراء مفاوضات مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتولي تدريب منتخب البرازيل (راقصو التانغو). خلفاً للمدرب السابق تيتي، الذي رحل عن السيليساو بعد خروجه من كأس العالم 2022.

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وكان منتخب البرازيل، قد خرج من منافسات مونديال كأس العالم 2022، بعد إقصائه أمام صاحب المركز الثالث كرواتيا (الميدالية البرونزية)، بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، من منافسات دور ال8.

ويعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، من المدربين الأكثر خبرة على مستوى العالم، كما أنه نال العديد من الجوائز كأفضل مدرب خلال العالم الحالي. بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسبانبي والسوبر مع نادي ريال مدريد الموسم الماضي.

يذكر بأن فريق ريال مدريد حامل اللقب، وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر جدول الترتيب حتى الآن.

المصدروطن + موندو ديبوتيفو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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