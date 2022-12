“هل أتنحى عن إدارة تويتر؟” إيلون ماسك يسأل متابعيه..والنتيجة؟

- Advertisement -

وطن- أطلق إيلون ماسك استطلاعاََ لرأي مستخدمي موقع تويتر مؤخراََ عما إذا كان ينبغي عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر، مضيفًا أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع.

وحسب موقع “news18“، فقد سأل ماسك متابعيه: “هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟.”

ومن المقرر أن يغلق الاستطلاع اليوم، على الرغم من أن ماسك لم يذكر تفاصيل بشأن موعد تنحيه إذا كانت نتائج الاستطلاع النهائية تطالب بذلك.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022