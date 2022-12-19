“هل أتنحى عن إدارة تويتر؟” إيلون ماسك يسأل متابعيه..والنتيجة؟

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وطن- أطلق إيلون ماسك استطلاعاََ لرأي مستخدمي موقع تويتر مؤخراََ عما إذا كان ينبغي عليه الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر، مضيفًا أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع.

“هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟”

وحسب موقع “news18“، فقد سأل ماسك متابعيه: “هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟.”

ومن المقرر أن يغلق الاستطلاع اليوم، على الرغم من أن ماسك لم يذكر تفاصيل بشأن موعد تنحيه إذا كانت نتائج الاستطلاع النهائية تطالب بذلك.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

وردًا على تعليق أحد مستخدمي تويتر على خليفة محتمل لمنصب الرئيس التنفيذي، قال ماسك “لا يوجد خليفة”.

وأخبر ماسك محكمة في ديلاوير الشهر الماضي أنه سيقلص وقته في تويتر وسيجد في النهاية قائدًا جديدًا لإدارة الشركة.

سياسة المنصة الجديدة

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ويأتي استطلاع ماسك بعد تحديث سياسة تويتر، والتي حظرت الحسابات التي تم إنشاؤها فقط لغرض الترويج لشركات التواصل الاجتماعي الأخرى والمحتوى الذي يحتوي على روابط أو أسماء مستخدمين لمنصات منافسة.

قبل دقائق من الاستطلاع، اعتذر ماسك وكتب على تويتر “من الآن فصاعدًا، سيكون هناك تصويت على تغييرات سياسية رئيسية.”



من جهة، قال مركز الدعم على تويتر في تغريدة إن تحديث السياسة سيؤثر على المحتوى من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل منصة فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب منصة ماستدون وتروث سوشيال

من جهته، رد الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر، جاك دورسي، الذي استثمر مؤخرًا في منصة التواصل الاجتماعي نوستر (Nostr)، على منشور تويتر بكلمة واحدة: “لماذا؟” في رد على نشر مستخدم آخر حول حظر الترويج لنوستر، قال دورسي “لا معنى له”.

في الأسبوع الماضي، حل موقع تويتر مجلس الثقة والأمان، وهو مجموعة متطوعين تشكلت في عام 2016 لتقديم المشورة لمنصة التواصل الاجتماعي بشأن قرارات الموقع.

كما أوقف ماسك حسابات العديد من الصحفيين بسبب الجدل الدائر حول نشر بيانات عامة عن طائرته.

وأعاد تلك الحسابات بعد انتقادات من المسؤولين الحكوميين وجماعات الضغط والعديد من المنظمات الصحفية، حيث اعتبروا أن منصة تويتر تعرض حرية الصحافة للخطر.