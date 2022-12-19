مقتل 3 من عناصر الأمن الأردني والمشتبه به بقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح

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وطن – أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الاثنين، مقتل المشتبه به بمقتل العقيد في مديرية الأمن العام عبدالرزاق الدلابيح والقبض على 8 آخرين.

وأفاد بيان مقتضب للأمن الأردني، بمقتل 3 من عناصر الأمن في مداهمة لمشتبه به في مقتل العقيد الدلابيح، وأوضح أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقا.

وذكر البيان: “الأمن العام تنعى استشهاد ثلاثة من مرتباته (أفراده) وإصابه خمسة اخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل الشهيد الدلابيح قبل قليل ، ومقتل المشتبه به (من حملة الفكر التكفيري ) وضبط ثمانية اشخاص اخرين والتحقيقات جارية”.

🔴 عاجل | الأمن العام الأردني يعلن مقتل 3 من أفراده وإصابة 5 آخرين خلال مداهمة مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة معان pic.twitter.com/aq57AB380c — مصدر (@MSDAR_NEWS) December 19, 2022

مهلة قبلية

وكانت قبيلة بني حسن الأردنية، قد أعلنت – مساء الأحد – منحها السلطات الأمنية في البلاد مهلة إضافية تمتد إلى أسبوع من أجل الكشف عن هوية قاتل ابنها العقيد الدلابيح، وذلك قبل انتهاء المهلة بحسب العرف العشائري والمحددة بثلاثة أيام وثلث اليوم، إذ كانت لتنتهي ظهر الاثنين.

وقال ممثل العشيرة والقاضي العشائري عبدالله عقلة أبو دبلوح، في تصريحات لموقع CNN، عقب الإعلان، إن الخطوة تأتي بعد التشاور مع ذوي “الشهيد” والقبيلة على إثر زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لبيت العزاء.

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وأشار إلى خطورة القضية وما يترتب عليها من عواقب وخيمة ولتتمكن الأجهزة الأمنية من إجراء اللازم.

وأضاف أبو دلبوح أن موقف القبيلة من الحكومة كصاحبة ولاية عامة وكسلطة تنفيذية لم يطرأ عليه أي تغيير حيث رفضت القبيلة استقبال أي من أعضائها في بيت العزاء.

وتابع: “هذا الموقف مرهون بالقبض على الجاني بالدرجة الأولى، وأن الحكومة لاتزال تتحمل مسؤولية تفاقم أزمة رفع أسعار المحروقات إلى هذا الحد، ولم تعالجها في وقت مبّكر”.

وأكمل: “بعد إبلاغنا بهوية القاتل سيكون لنا إجراءات وأعراف، وهذه الحادثة هي حادثة اغتيال جبان لقيادي أمني من أبنائنا”.

مقتل العقيد الدلابيح

وكان العقيد الدلابيح، قد قتل فجر الجمعة برصاص عناصر وصفتها السلطات الأمنية في البلاد بأنها مخربة، في محافظة معان.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية، قد أعلنت أن العقيد عبدالرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان جنوب الأردن، قتل إثر تعرضه لطلق ناري في منطقة الرأس خلال احتجاجات في منطقة الحسينية بالمحافظة.

ونعت مديرية الأمن العام العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع ما قالت إنها أعمال شغب في منطقة الحسينية في محافظة معان.

وأضافت أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، متعهدة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.

في السياق، شددت مديرية الأمن العام على أنها تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، وفي الوقت نفسه ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب.

وتابعت: “لن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم”.

الأمن العام ينعى استشهاد العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح برصاصة مخربين في منطقة الحسينية للتفاصيل || https://t.co/y8wbrmebZS#الأمن_العام#الأردن pic.twitter.com/KsvrQNF3cW — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) December 15, 2022

إضراب معان

وشهدت معان، تنفيذ إضرابات لسائقي الشاحنات منذ الرابع من ديسمبر الجاري مع محافظات أخرى، رفضًا لرفع أسعار المحروقات تطور بعضها لاحقا إلى أعمال عنف واعتداء على الممتلكات العامة.

وفي أعقاب الواقعة، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن الأجهزة الأمنية تسعى بكل جهودها لإلقاء القبض على القاتل “اليوم قبل يوم بكرة”، وفق تعبيره.

عزاء العاهل الأردني

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد عبّر خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن “تعازيه الحارة” لذوي العقيد، وقال: “هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء”.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكدا: “الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك”.

وتابع: “لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين”، وأشار إلى “الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون”.

وأوضح أن “مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون”.