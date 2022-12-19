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مشجعة أرجنتينية تتعرى في قطر.. ظهور جديد لها برفقة رجال الأمن وهذا مصيرها!

المشجعة قامت بنوع ملابسها العلوية ورقصت بثدييها احتفالا بفوز منتخب بلادها بكأس العالم

كتب سالم حنفي
فوز الأرجنتين بكأس العالم watanserb.com
مشجعة أرجنتينية تتعرى في قطر
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وطن – شوهدت مشجعة أرجنتينية خلال المباراة النهائية في بطولة كأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا وهي عارية تماما من الجزء العلوي من جسدها، حيث قامت بالتعري احتفالا بفوز منتخب بلادها بكأس العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن مشجعة أرجنتينية خلعت ملابسها لتكشف عن صدرها بعد نهائي كأس العالم شوهدت لاحقًا وهي تُرافق خارج استاد لوسيل في الدوحة من قبل مسؤولي الأمن.

وبحسب الصحيفة، فقد أثارت لقطات جديدة للشقراء الأرجنتينية العارية الصدر وهي تستعرض صدرها في نهائي كأس العالم قلق المعجبين عليها.

المشجعة في قبضة رجال الأمن

ووفقا للصحيفة، فقد شوهدت وهي تنزع ملابسها في المدرجات لتكشف عن ثدييها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بعد لحظات من تحقيق غونزالو مونتيل ركلة الجزاء في ركلات الترجيح.

مشجعة أرجنتينية تتعرى في قطر

وأوضحت الصحيفة أن المشجعة بهذا الإجراءانتهكت قوانين الدولة المضيفة قطر الصارمة بشأن العري ويمكن أن تواجه الآن إما عقوبة السجن أو غرامة كبيرة نتيجة أفعالها.

وقالت إن لقطات جديدة للحادث تُظهر خروج المشجعة من استاد لوسيل من قبل مسؤولي الأمن بعد المباراة.

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وكان المشجعون الذين كانوا يشاهدون المباراة في المنزل قد التقطوا لمحة فورية عن قيام المشجعة بنزع ملابسها بينما كانت الكاميرات تتجه نحو الجمهور بعد ركلة الجزاء الفائزة.

طرد المشجعة من الملعب

وشوهدت وهي تكشف عن ثدييها قبل أن تلجأ إلى الجماهير التي تقف خلفها للاحتفال، ليكتشف مسؤول أمني أنها عارية الصدر ويطردها من الملعب.

الأرجنتين تنهي 36 عاماً من الانتظار

وكانت الأرجنتين قد أنهت 36 عامًا من الانتظار في الدوحة، عندما سدّد غونزالو مونتيل ركلة جزاء على أرضه، وأرسل هوغو لوريس بطريقة خاطئة.

وحقّق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء الأحد.

مباراة مثيرة

وشهدت المباراة سيناريواً دراماتيكياً، إذ تقدّم الأرجنتين أولاً عن طريق ليونيل ميسي، ثمّ ضاعف أنخيل دي ماريا النتيجة، قبل أن يُحرز كليان مبابي التعديل في ظرف دقيقتين، ثمّ سجّل “التانغو” الهدف الثالث عن طريق ميسي، ليعودَ مبابي ويعدّل مجدداً، لتذهب المباراة لوقت إضافي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح المنتخب الأمريكي الجنوبي.

وحصد المنتخب الأرجنتيني لقب أغلى بطولات العالم بعد غياب دام 36 عاماً، إذ كان آخر تتويج لها يعود لعام 1986.

ويُعدّ هذا اللقب هو الثالث لمنتخب “التانغو”، في تاريخ مشاركاته في المونديال.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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