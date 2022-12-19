الإثنين, ديسمبر 19, 2022
الرئيسيةالهدهدمسعود أوزيل يشمت بخسارة فرنسا كأس العالم بتغريدة عن كريم بنزيما.. ماذا...
الهدهد

مسعود أوزيل يشمت بخسارة فرنسا كأس العالم بتغريدة عن كريم بنزيما.. ماذا قال؟

كريم بنزيما غاب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

كتب سالم حنفي
مسعود أوزيل watanserb.com
لاعب المنتخب الألماني ونادي ريال مدريد السابق مسعود أوزيل
- Advertisement -

وطن – علق لاعب المنتخب الألماني ونادي ريال مدريد السابق، مسعود أوزيل، على عدم فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم في قطر، والتي انتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني بعد مباراة مثيرة جدا، انتهت بركلات الترجيح.

وقال “أوزيل” في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “بدون بنزيما لا احتفال لفرنسا بكأس العالم”، وذلك في إشارة لتغيب كريم بنزيما عن اللعب في صفوف المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق المونديال بيوم واحد فقط.

إصابة كريم بنزيما

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قد تمّ استبعاده عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات، قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد إصابة عضلة الفخذ، “الأمر الذي يتطلب فترة تعافي مدتها ثلاثة أسابيع”.

بنزيما يحرج ماكرون

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد، قد أحرج رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، قبيل مباراة فرنسا والأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

- Advertisement -

وبحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، السبت، فإن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما رفض دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، للسفر برفقته إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، من أجل حضور مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وكان نادي ريال مدريد، قد أعطى الضوء الأخضر للاعب بنزيما، بالعودة إلى منتخب فرنسا، مع نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، التي استبعد على إثرها مع بداية بطولة كأس العالم 2022 قطر.

صورة وتعليق غامض

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة وتعليق غامض عليها، قبيل مباراة فرنسا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2022 قطر، بعد تهميش المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب للاعب، رغم تعافيه من الإصابة، تحت عنوان: “لست مهتما”، في إشارة للعلاقة المطربة بينه وبين المدرب.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

ماكرون كان يرغب لاصطحاب بنزيما إلى قطر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقبيل التوجه إلى قطر، لحضور نهائي مونديال كأس العالم بين المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، قد أعلن عزمه اصطحاب كريم بنزيما معه على الطائرة الرئاسية لحضور المباراة النهائية.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا في مقابلة مع محطة “آر تي إل” الإذاعية الفرنسية، إن الرئيس يريد أن يصحبه في الرحلة أعضاء المنتخب المصابين الذين لم يتمكنوا من اللعب في المونديال، مثل كريم بنزيما وبول بوغبا ونغولو كانتي لحضور نهائي المونديال بين منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل.

وقالت “كاستيرا”: ”أعلم أنه يريد ذلك. أعلم أن الخطة قيد الدراسة. سنرى ما إذا كان من الناحية اللوجستية والمادية، كل هذا يمكن أن يحدث. على أي حال، فإن رغبة الرئيس هي الحصول عليها على متن الطائرة، حتى يمكنهم المشاركة بشكل كامل في هذه المغامرة “.

خلافات بين كريما بنزيما والمدرب ديدييه ديشان

وأفادت تقارير صحفية بوجود خلافات عميقة بين اللاعب كريم بنزيما ومدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، قد تكون السبب في إبعاده عن المشاركة في كأس العالم في قطر، وليس فقط الإصابة.

خلافات بين كريما بنزيما والمدرب ديدييه ديشان

وأشارت صحيفة “ماركا“، إلى أن الخلاف لا يعود إلى المعسكر التدريبي لكأس العالم، وإنما قبل ذلك، “عندما لم يذكر اللاعب، ديشان في خطابه بعد فوزه بالكرة الذهبية، وهو الأمر الذي فاجأ المدرب الفرنسي”.

المصدرالإذاعة الفرنسية + ماركا + انستغرام + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

دموع ماكرون ومبابي تتصدر المشهد بعد الهزيمة أمام الأرجنتين (فيديو)

مونديال قطر 2022

بنزيما يُحرج الرئيس الفرنسي ماكرون قبيل نهائي كأس العالم 2022

الهدهد

وزيرة الرياضة الفرنسية تكشف عن مفاجأة يعدها ماكرون لـ كريم بنزيما في نهائي كأس العالم

مونديال قطر 2022

رقم قياسي للمدرب الفرنسي ديشامب بعد وصوله إلى نهائي مونديال قطر 2022

الهدهد

نكاية في ماكرون.. هتاف “الصلاة على النبي” يهز استاد البيت (فيديو)

مونديال قطر 2022

ضربة موجعة في صفوف المنتخب الفرنسي قبيل مواجهة المغرب

حياتنا

زوجة هاري كين توجه رسالة نارية بعد سقوط الإنجليز في المونديال (شاهد)

الهدهد

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

الهدهد

لقطات جديدة تظهر رفض لاعبي المنتخب الإنجليزي مصافحة كيليان مبابي(شاهد)

الهدهد

ماكرون يعلن توزيع “واقيات ذكرية” مجانا على الفرنسيين بداية من 2023

الهدهد

مبابي يفاجئ أشرف حكيمي في مقر إقامة المنتخب المغربي (فيديو)

الهدهد

إشارات بذيئة من جمهور ألمانيا تجاه صورة أوزيل بعد مباراة كوستاريكا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

داعية سعودي يفجر مفاجأة صادمة عن مدير جامعة الملك عبدالعزيز المقال وعلاقة ابن سلمان

شاكيرا.. لن تتخيل قيمة الأموال التي ستخسرها عائلة بيكيه بسببها انتقاماً لموقفهم من علاقة ابنهم الجديدة!

خبير يكشف عن 3 فواكه يمكن أن تساعد على النوم ليلاً

مبابي يتربع على الصدارة .. قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022

عشيقة الأمير هاري السابقة تُنهي صراعها مع الخصوبة أخيراً وتعلن عن مفاجأة (شاهد)

ماذا قال البرغوث ميسي بعد تحقيق حُلمه بالتتويج بكأس العالم 2022؟!

قيام أمير قطر بإلباس “ميسي” البشت العربي يثير عنصرية وغضب الصحافة الألمانية!

نتنياهو يقدم الدليل على رغبة السعودية في التطبيع ويزيح الستار عن اجتماعات سرية

مقتل 3 من عناصر الأمن الأردني والمشتبه به بقتل العقيد عبدالرزاق الدلابيح

ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا.. أسرار لا تعرفها عن قصة حبهما والمأساة التي جمعتهما (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC