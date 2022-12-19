مسعود أوزيل يشمت بخسارة فرنسا كأس العالم بتغريدة عن كريم بنزيما.. ماذا قال؟

- Advertisement -

وطن – علق لاعب المنتخب الألماني ونادي ريال مدريد السابق، مسعود أوزيل، على عدم فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم في قطر، والتي انتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني بعد مباراة مثيرة جدا، انتهت بركلات الترجيح.

وقال “أوزيل” في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “بدون بنزيما لا احتفال لفرنسا بكأس العالم”، وذلك في إشارة لتغيب كريم بنزيما عن اللعب في صفوف المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق المونديال بيوم واحد فقط.

No Benzy, No Party 🤷🏻‍♂️🇫🇷🏆 — Mesut Özil (@M10) December 18, 2022

إصابة كريم بنزيما

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قد تمّ استبعاده عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرّضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات، قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد إصابة عضلة الفخذ، “الأمر الذي يتطلب فترة تعافي مدتها ثلاثة أسابيع”.

بنزيما يحرج ماكرون

وكان النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد، قد أحرج رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، قبيل مباراة فرنسا والأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

- Advertisement -

وبحسب صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، السبت، فإن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما رفض دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، للسفر برفقته إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، من أجل حضور مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر.

وكان نادي ريال مدريد، قد أعطى الضوء الأخضر للاعب بنزيما، بالعودة إلى منتخب فرنسا، مع نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، التي استبعد على إثرها مع بداية بطولة كأس العالم 2022 قطر.

صورة وتعليق غامض

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة وتعليق غامض عليها، قبيل مباراة فرنسا والأرجنتين، في نهائي كأس العالم 2022 قطر، بعد تهميش المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب للاعب، رغم تعافيه من الإصابة، تحت عنوان: “لست مهتما”، في إشارة للعلاقة المطربة بينه وبين المدرب.

View this post on Instagram A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

ماكرون كان يرغب لاصطحاب بنزيما إلى قطر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقبيل التوجه إلى قطر، لحضور نهائي مونديال كأس العالم بين المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني، قد أعلن عزمه اصطحاب كريم بنزيما معه على الطائرة الرئاسية لحضور المباراة النهائية.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا في مقابلة مع محطة “آر تي إل” الإذاعية الفرنسية، إن الرئيس يريد أن يصحبه في الرحلة أعضاء المنتخب المصابين الذين لم يتمكنوا من اللعب في المونديال، مثل كريم بنزيما وبول بوغبا ونغولو كانتي لحضور نهائي المونديال بين منتخب بلاده ونظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل.

وقالت “كاستيرا”: ”أعلم أنه يريد ذلك. أعلم أن الخطة قيد الدراسة. سنرى ما إذا كان من الناحية اللوجستية والمادية، كل هذا يمكن أن يحدث. على أي حال، فإن رغبة الرئيس هي الحصول عليها على متن الطائرة، حتى يمكنهم المشاركة بشكل كامل في هذه المغامرة “.

خلافات بين كريما بنزيما والمدرب ديدييه ديشان

وأفادت تقارير صحفية بوجود خلافات عميقة بين اللاعب كريم بنزيما ومدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، قد تكون السبب في إبعاده عن المشاركة في كأس العالم في قطر، وليس فقط الإصابة.

وأشارت صحيفة “ماركا“، إلى أن الخلاف لا يعود إلى المعسكر التدريبي لكأس العالم، وإنما قبل ذلك، “عندما لم يذكر اللاعب، ديشان في خطابه بعد فوزه بالكرة الذهبية، وهو الأمر الذي فاجأ المدرب الفرنسي”.