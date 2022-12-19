مبابي يتربع على الصدارة .. قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022

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وطن- تربع الفرنسي كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، على عرش قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022، مع نهاية البطولة العالمية، بفارق هدف وحيد عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج باللقب بنسخته ال22.

وسجل الفرنسي الواعد مبابي، الهاتريك التاريخي في مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، داخل شباك منافسه الأرجنتين، كما وهو الثاني في تاريخ البطولة العالمية.

ميسي في وصافة هدافي كأس العالم قطر 2022

كما وأحرز البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثنائية جميلة وصنع هدف آخر لزميله آنخيل دي ماريا، في مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا حامل لقب النسخة الماضية عام 2018.

3️⃣ أهداف في النهائي، 8️⃣ أهداف في البطولة! برافو @KMbappe، أفضل هداف في كأس العالم! 👏❤️💙 🏆 #FromParisToQatar pic.twitter.com/9iUtL5pi0f — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 18, 2022

كما ويعد الفرنسي مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أصغر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022، برصيد 11 هدفاً.

هداف كأس العالم : مبابي

أفضل حارس في البطولة : إيميليانو مارتينيز

أفضل لاعب : ميسي

أفضل لاعب شاب : إنزو فيرنانديز pic.twitter.com/uomS2lRxzT — محمد الكعبي (@Qatari) December 18, 2022

قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022

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كما وجاء ترتيب قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022، مع ختام البطولة العالمية بنسختها ال22، وتتويج الأرجنتين بها للمرة ال3 في تاريخها على حساب حامل اللقب فرنسا، كما يلي:

(1) كيليان مبابي (فرنسا) 8 أهداف.

(2) ليونيل ميسي (الأرجنتين) 7 أهداف.

(3) جوليان ألفاريز (الأرجنتين) 4 أهداف.

(4) أوليفيه جيرو (فرنسا) 4 أهداف.

(5) إينر فالنسيا (الإكوادور) 3 أهداف.

(6) كودي جاكبو (هولندا) 3 أهداف.

(6) غونسالو راموس (البرتغال) 3 أهداف.

(7) ماركوس راشفورد (إنجلترا) 3 أهداف.

– 🎥 كيليان مبابي هداف كأس العالم قطر 2022. pic.twitter.com/hbGbQjc6hP — ahmed (@ajizani) December 19, 2022

(8) ألفارو موراتا (إسبانيا) 3 أهداف.

(9) ريتشارليسون (البرازيل) 3 أهداف.

(10) بوكايو ساكا (إنجلترا) 3 أهداف.

– هاتريك في نهائي كأس العالم

– هداف كأس العالم بـ8 أهداف

– سجل 12 هدف في مسيتره بالمونديال

– يتبقى له 4 أهداف ويصبح هداف كأس العالم التاريخي

– فاز باللقب وهو بعمر الـ19 كيليان مبابي صاحب الـ23 عام معجزة كرة القدم القادمة 🔥🙌 pic.twitter.com/2O3tQFuXr1 — Kooora (@kooora) December 18, 2022

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد توج بلقب مونديال كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على حامل اللقب فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بثلاثية لمثلهما.