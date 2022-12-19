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مونديال قطر 2022

مبابي يتربع على الصدارة .. قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022

مبابي هداف كأس العالم 2022 بفارق هدف وحيد عن ميسي

كتب فارس أبو شيحة
هدافي كأس العالم قطر 2022 watanserb.com
هدافي كأس العالم قطر 2022
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وطن- تربع الفرنسي كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي، على عرش قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022، مع نهاية البطولة العالمية، بفارق هدف وحيد عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج باللقب بنسخته ال22.

وسجل الفرنسي الواعد مبابي، الهاتريك التاريخي في مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، داخل شباك منافسه الأرجنتين، كما وهو الثاني في تاريخ البطولة العالمية.

ميسي في وصافة هدافي كأس العالم قطر 2022

كما وأحرز البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثنائية جميلة وصنع هدف آخر لزميله آنخيل دي ماريا، في مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا حامل لقب النسخة الماضية عام 2018.

كما ويعد الفرنسي مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أصغر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022، برصيد 11 هدفاً.

قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022

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كما وجاء ترتيب قائمة هدافي كأس العالم قطر 2022، مع ختام البطولة العالمية بنسختها ال22، وتتويج الأرجنتين بها للمرة ال3 في تاريخها على حساب حامل اللقب فرنسا، كما يلي:

(1) كيليان مبابي (فرنسا) 8 أهداف.

(2) ليونيل ميسي (الأرجنتين) 7 أهداف.

(3) جوليان ألفاريز (الأرجنتين) 4 أهداف.

(4) أوليفيه جيرو (فرنسا) 4 أهداف.

(5) إينر فالنسيا (الإكوادور) 3 أهداف.

(6) كودي جاكبو (هولندا) 3 أهداف.

(6) غونسالو راموس (البرتغال) 3 أهداف.

(7) ماركوس راشفورد (إنجلترا) 3 أهداف.

(8) ألفارو موراتا (إسبانيا) 3 أهداف.

(9) ريتشارليسون (البرازيل) 3 أهداف.

(10) بوكايو ساكا (إنجلترا) 3 أهداف.

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد توج بلقب مونديال كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز على حامل اللقب فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بثلاثية لمثلهما.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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