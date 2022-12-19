ماذا قال البرغوث ميسي بعد تحقيق حُلمه بالتتويج بكأس العالم 2022؟!

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وطن- علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، بعد تحقيق حلمه وحلم بلاده الأرجنتين بالتتويج بلقب كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخها على حساب حامل اللقب فرنسا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وقال الأرجنتني ليونيل ميسي، في تصريح صحفي تناقلته كافة وسائل الإعلام المختلفة، بعد التتويج بكأس العالم 2022، ” إنه أمر لا يصدق، كنت أعلم أن الله سيعطيني الكأس. كما وكنت متأكد من ذلك، لقد كانت فرحة كبيرة لنا”.

تعليق ميسي بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022

وأضاف البرغوث الأرجنتيني ميسي، ” كان لديّ هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، وكنت أرغب في إنهاء مسيرتي مع كأس العالم، لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا..”.

كما وأردف ميسي، ” من الجنوب أن ذلك الحدث تحقق، لكنه مذهل، إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة، ولقد قلت سابقاً بان الله سوف يمنحني هذا اللقب، ولا يمكنني طلب المزيد، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة؟! “.

اعتزال ميسي مع نهائي كأس العالم 2022

واستكمل ميسي حديثه، ” من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا اللقب، ولا يمكنني طلب المزيد. كما أن مسيرتي أوشكت على النهاية، لأن هذه هي مسيرتي سنواتي الأخيرة”.

🎥 شاهد | النجم ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني 🇦🇷 في تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية يؤكد أن #كأس_العالم لن تكون الظهور الأخير في مسيرته الدولية معبراً عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز pic.twitter.com/TJ1nh4Wmzw — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 18, 2022

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وختم البرغوث الأرجنتيني، ” نجحت بالفوز بكأس كوبا أمريكا والآن كأس العالم لعام 2022 التي حاولت كثيراً حصدها، ولقد أحرزت لقبي في نهاية مسيرتي. لكنني أحب كرة القدم وأريد خوض المزيد من المباريات وأنا بطل العالم”.

كما وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. بعد تسجيله 7 أهداف في البطولة العالمية، كما وصناعة أكثر من 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

الأرجنتين بطل كأس العالم 2022

وتمكن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، من حصد لقب نسخة كأس العالم 2022، بعد الفوز على حامل اللقب فرنسا (الديوك)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بثلاثية لكليهما.

#مجلس_قناة_الكاس | بعد 36 عامًا من الغياب .. بطولة كأس العالم تخضع للأرجنتين بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

تقرير خاص يرصد رحلة التانجو نحو الظفر بلقب مونديال قطر #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Mk4uNtTex5 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 19, 2022

ويعتبر تتويج الأرجنتين بهذا اللقب للمرة ال3 في مسيرته. بعد 36 عاماً، منذ نسخة مونديال كأس العالم 1986 المكسيك، في زمن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.