الإثنين, ديسمبر 19, 2022
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مونديال قطر 2022

ماذا قال البرغوث ميسي بعد تحقيق حُلمه بالتتويج بكأس العالم 2022؟!

أول تعليق من الأرجنتيني ميسي بعد التتويج بكأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
ميسي بعد لقب كأس العالم watanserb.com
تعليق ميسي بعد تحقيق حلمه بمونديال كأس العالم 2022
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وطن- علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35 عاماً، بعد تحقيق حلمه وحلم بلاده الأرجنتين بالتتويج بلقب كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخها على حساب حامل اللقب فرنسا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وقال الأرجنتني ليونيل ميسي، في تصريح صحفي تناقلته كافة وسائل الإعلام المختلفة، بعد التتويج بكأس العالم 2022، ” إنه أمر لا يصدق، كنت أعلم أن الله سيعطيني الكأس. كما وكنت متأكد من ذلك، لقد كانت فرحة كبيرة لنا”.

تعليق ميسي بعد التتويج بلقب كأس العالم 2022

وأضاف البرغوث الأرجنتيني ميسي، ” كان لديّ هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، وكنت أرغب في إنهاء مسيرتي مع كأس العالم، لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا..”.

كما وأردف ميسي، ” من الجنوب أن ذلك الحدث تحقق، لكنه مذهل، إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة، ولقد قلت سابقاً بان الله سوف يمنحني هذا اللقب، ولا يمكنني طلب المزيد، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة؟! “.

اعتزال ميسي مع نهائي كأس العالم 2022

واستكمل ميسي حديثه، ” من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا اللقب، ولا يمكنني طلب المزيد. كما أن مسيرتي أوشكت على النهاية، لأن هذه هي مسيرتي سنواتي الأخيرة”.

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وختم البرغوث الأرجنتيني، ” نجحت بالفوز بكأس كوبا أمريكا والآن كأس العالم لعام 2022 التي حاولت كثيراً حصدها، ولقد أحرزت لقبي في نهاية مسيرتي. لكنني أحب كرة القدم وأريد خوض المزيد من المباريات وأنا بطل العالم”.

كما وتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر. بعد تسجيله 7 أهداف في البطولة العالمية، كما وصناعة أكثر من 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

الأرجنتين بطل كأس العالم 2022

وتمكن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، من حصد لقب نسخة كأس العالم 2022، بعد الفوز على حامل اللقب فرنسا (الديوك)، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بثلاثية لكليهما.

ويعتبر تتويج الأرجنتين بهذا اللقب للمرة ال3 في مسيرته. بعد 36 عاماً، منذ نسخة مونديال كأس العالم 1986 المكسيك، في زمن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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