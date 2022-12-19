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ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا.. أسرار لا تعرفها عن قصة حبهما والمأساة التي جمعتهما (شاهد)

بنى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سمعته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق في ملعب كامب نو مع برشلونة

كتب رفيف عبدالله
ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا.. أسرار لا تعرفها عن قصة حبهما والمأساة التي جمعتهما (شاهد) watanserb.com
ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا
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وطن– أحب ليونيل ميسي حبيبة طفولته الجميلة أنتونيلا منذ أن كان في التاسعة من عمره.

بنى اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا سمعته كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق في ملعب كامب نو مع برشلونة.  حيث كان يسجل بانتظام أو يساعد أو يتباهى بمهاراته. قبل أن يغادر إلى باريس سان جيرمان.

التقى المهاجم بزوجته عندما كانا مجرد أطفال في روزاريو ، وقع في الحب ” في التاسعة قبل أن ينتقل إلى برشلونة في عام 2000

إنه يفعل ذلك أيضًا على المسرح العالمي مع الأرجنتين وحصل على الجائزة النهائية في قطر عندما رفع كأس العالم.

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يحتفل ميسي بكأس العالم مع أنتونيلا
لحظة احتفال ميسي بالكأس مع عائلته

جزء ثابت

لكن جزءًا آخر ثابتًا من حياته في إسبانيا كانت زوجته أنتونيلا روكوزو ، حب الطفولة الأرجنتيني الذي لديه الآن ثلاثة أطفال.

التقى الثنائي في مسقط رأسهما روزاريو ، الأرجنتين ، من خلال صديق مشترك يسمى لوكاس سكاليا. الذي لعب مع ميسي في مجموعة شباب نيويلز أولد بويز.

مع ثلاثة أطفال معًا ، كانت زوجة ميسي إلى جانبه أثناء سفره من برشلونة إلى باريس

عندما تمت دعوة نجم باريس الجديد إلى منزل صديقه لقضاء فصل الصيف ، التقى ابن عم لاعب خط الوسط – أنتونيلا.

مأساة أعادت حبهما

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على الفور أصبحوا قريبين في التاسعة من العمر ، وفقًا لتقارير ماركا.

عندما بلغ ميسي 11 عامًا ، تم نقله إلى إسبانيا ، معتقدًا أن العلاقة قد انتهت.

لكنه عاد إلى الأرجنتين عندما فقدت روكوزو أعز صديقاتها في حادث سيارة ، وهي مأساة قربتهما من بعضهما البعض مرة أخرى.

ارتقى المهاجم في صفوفه في كامب نو قبل أن ينطلق إلى الساحة في عام 2004 . حيث سجل 672 هدفًا وفاز بـ 27 لقبًا رئيسيًا في إسبانيا.

ولكن بعد ذلك وصلت إليه أنباء مأساة في عائلة روكوزو.

العائلة أولوية ميسي وزوجته

بينما كانت أنتونيلا تدرس طب الأسنان في موطنها في روزاريو ، فقدت صديقتها المقربة في حادث سيارة.

بمجرد أن سمع ميسي، قام بحجز رحلة ليعزي حب طفولته في هذا الوقت المأساوي.

لكن الحادثة المأساوية جددت أيضًا عاطفتهم تجاه بعضهم البعض ، حيث قررت أنتونيلا الانضمام إلى ميسي عندما عاد إلى إسبانيا.

إعلان وإنجاب ثم زواج

أعلن الزوجان عن العلاقة في عام 2009 – وأصبحا أبوين بعد ثلاث سنوات عندما ولد تياجو.

بين وصول ماتيو في عام 2015 وسيرو بعد ثلاث سنوات ، قرروا عقد قرانهم.

وأقيم الحفل في المكان الذي التقيا فيه ، مسقط رأس روزاريو ، حيث عقد حفل الزفاف في سيتي سنتر أمام 260 ضيفًا.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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