لماذا تروادنا كوابيس في النوم؟..حقائق ستعرفها لأول مرة

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وطن– تشير دراسة أُجريت عام 2010 في هونغ كونغ إلى أن واحدًا تقريبًا من كل 20 فردًا أفاد بأنه يعاني من كوابيس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

ما الذي يسبب الكوابيس؟

يقول مايكل نادورف الأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة ميسيسيبي، إنه من المهم ملاحظة أنه ليس كل الكوابيس التي تراودنا نتذكرها خلال النهار.



يستيقظ الناس أكثر مما قد يدركون أثناء الليل. تستغرق دورة النوم الكاملة ما يقرب من 90 إلى 110 دقيقة، وحركة نوم العين السريعة هي المرحلة الأخيرة من المرحلة الرابعة التي تحدث أثناء النوم، والتي يستيقظ بعدها الأشخاص، وفقا لما أورده موقع “yahoo“.



وحول الكوابيس، يقول نادورف أنها يمكن أن تكون مخيفة، خاصة المتكررة والتي يمكن أن توقظك في منتصف الليل. ولكن يمكن أن تكون من ناحية علامة دالة على أن العقل يعتني بنفسه بشكل مناسب.

كيف تتخلص من الكوابيس؟

بعض الناس قد تطاردهم باستمرار الكوابيس المزعجة في الليل ما ينعكس سلباً على نفسيتهم. وفي هذا الإطار قدم نادورف بعض النصائح.



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أهم خطوة هي إتباع روتين نوم عادي. يقول نادورف:”أن يكون لديك نظام وقت للنوم والاستيقاظ معين كل يوم يمكن أن يساعد في التخلص من الكوابيس.”



ويرى أيضًا إن درجة الحرارة يمكن أن تلعب دورًا في حدوث كوابيس، قائلاً: “مرحلة حركة العين السريعة (REM) هي واحدة من المرات القليلة التي لا يستطيع فيها جسمك التحكم في درجة حرارة الجسم، لذلك تنخفض درجة حرارة جسمك أثناء نوم حركة العين السريعة.”

ويضيف:”تشمل الحلول المحتملة في النوم مع عدد أقل من البطانيات أو ضبط مكيف الهواء لجعل غرفتك أبرد قليلاً في الليل.”

ويشير نادورف إلى أن شرب السوائل في وقت متأخر جدًا من الليل يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث كوابيس في الليل. لذلك من المستحسن تجنبها قبل النوم.



بالنسبة لأولئك الذين يعانون من كوابيس مستمرة والذين جربوا هذه التوصيات الأساسية دون جدوى، يوصي نادورف بعلاج يطلق عليه علاج بروفة الصور (IRT)



ما هو علاج بروفة الصورة؟

هو في الواقع بسيط للغاية. عندما يعاني الشخص من كوابيس متكررة، ينصح نادورف بتدوين كل تفاصيل الكابوس، بعد ذلك، إعادة كتابته بطريقة إيجابية، مع التأكد من أنه ينتهي بنهاية سعيدة.

ويجب التمرن على الحلم المعاد صياغته من خمس إلى 20 دقيقة كل يوم، وذلك لبرمجة العقل الباطني على التعود على الأفكار الإيجابية التي تم تدوينها.