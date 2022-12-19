فيديو مثير لأمير قطر عقب إعلان الحكم فوز الأرجنتين بكأس العالم..ماذا فعل؟!(شاهد)

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وطن – رصدت كاميرات الجماهير التي كنت تملأ مدرجات ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، لحظة احتفال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفوز “الأرجنتين” على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

وبحسب مقطع فيديو فقد ظهر أمير قطر برفقة ضيوفه في مقصورة كبار الشخصيات، وبمجرد إعلان الحكم فوز المنتخب الأرجنتيني، أخذ يبحث عن المبعوث الأرجنتيني لتقديم التهنئة له.

وبحسب الفيديو فقد قام أمير قطر بتجاوز العديد من الضيوف باحثا عن المبعوث الأرجنتيني حتى عثر عليه واحتضنه وقدم لها تهانيه بالفوز.

وتبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع المبعوث الأرجنتيني الأحضان بقوة، قبل أن يمسك برأسه ويحركها في الاتجاهين تعبيرا عن فرحته الكبيرة بفوز المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يطبع قبلة على جبينه.

امير قطر محتفلا بفوز الارجنتين مع ممثل بلادهم في المقصورة. pic.twitter.com/j35bE1Q9Wd — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 18, 2022

أمير قطر يهنىء المنتخب الأرجنتيني بالفوز بكأس العالم

وكان أمير قطر تميم بن حمد قد هنأ المنتخب الأرجنتيني بفوزه بكأس العالم في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

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وقال الشيخ “تميم”:” أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس”.

كما أشار الشيخ “تميم” إلى وفاء قطر بوعدها بتحقيق بطولة تاريخية لا تنسى، قائلا: “ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”.

أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس. ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2022

فوز الأرجنتين بكأس العالم (قطر2022)

وكانت الأرجنتين قد حققت لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية الأحد على ملعب لوسيل بقطر.

واحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986.

وكان ليونيل ميسي قد وضع الأرجنتين في الصدارة بثلاثة أهداف سجل بنفسه اثنين منهما، لكن كيليان مبابي تمكن أيضا من تحقيق التعادل بثلاثة أهداف، كان آخرها في الشوط الثاني من الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بالتعادل في وقتيها الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل من الفريقين.

وعند الاحتكام إلى ركلات الجزاء تألق حارس المرمى الأرجنتيني، إيمي مارتينيز، وكان عاملا أساسيا في جلب الفوز لبلاده بعد أن أضاع لاعبي فرنسا كومان وتشواميني اثنين من ركلات الترجيح الممنوحة لفريقهم، بينما أودع الأرجنتينيون بقيادة ميسي أربعة أهداف صحيحة في مرمامهم. لتنتهي ركلات الترجيح 4-2 لصالح الأرجنتين.