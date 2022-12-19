الإثنين, ديسمبر 19, 2022
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الهدهد

فيديو مثير لأمير قطر عقب إعلان الحكم فوز الأرجنتين بكأس العالم..ماذا فعل؟!(شاهد)

أمير قطر هنأ المنتخب الأرجنتيني وأشار إلى وفاء بلاده بوعدها في تنظيم بطولة غير مسبوقة

كتب سالم حنفي
فوز المنتخب الأرجنتيني watanserb.com
أمير قطر يهنئ مندوب الأرجنتين بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم
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وطن – رصدت كاميرات الجماهير التي كنت تملأ مدرجات ملعب لوسيل الذي استضاف المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، لحظة احتفال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفوز “الأرجنتين” على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.

وبحسب مقطع فيديو فقد ظهر أمير قطر برفقة ضيوفه في مقصورة كبار الشخصيات، وبمجرد إعلان الحكم فوز المنتخب الأرجنتيني، أخذ يبحث عن المبعوث الأرجنتيني لتقديم التهنئة له.

وبحسب الفيديو فقد قام أمير قطر بتجاوز العديد من الضيوف باحثا عن المبعوث الأرجنتيني حتى عثر عليه واحتضنه وقدم لها تهانيه بالفوز.

وتبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع المبعوث الأرجنتيني الأحضان بقوة، قبل أن يمسك برأسه ويحركها في الاتجاهين تعبيرا عن فرحته الكبيرة بفوز المنتخب الأرجنتيني، قبل أن يطبع قبلة على جبينه.

أمير قطر يهنىء المنتخب الأرجنتيني بالفوز بكأس العالم

وكان أمير قطر تميم بن حمد قد هنأ المنتخب الأرجنتيني بفوزه بكأس العالم في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”.

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وقال الشيخ “تميم”:” أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس”.

كما أشار الشيخ “تميم” إلى وفاء قطر بوعدها بتحقيق بطولة تاريخية لا تنسى، قائلا: “ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”.

فوز الأرجنتين بكأس العالم (قطر2022)

وكانت الأرجنتين قد حققت لقبها العالمي الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم بعد فوزها بركلات الترجيح 4-2 في مباراة ماراثونية مع فرنسا في المباراة النهائية الأحد على ملعب لوسيل بقطر.

واحتكم منتخبا الأرجنتين وفرنسا حاملة اللقب إلى ركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان فريق التانغو قد توج سابقا بلقب البطولة العالمية لمرتين في عامي 1978 و1986.

وكان ليونيل ميسي قد وضع الأرجنتين في الصدارة بثلاثة أهداف سجل بنفسه اثنين منهما، لكن كيليان مبابي تمكن أيضا من تحقيق التعادل بثلاثة أهداف، كان آخرها في الشوط الثاني من الوقت الإضافي لتنتهي المباراة بالتعادل في وقتيها الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل من الفريقين.

وعند الاحتكام إلى ركلات الجزاء تألق حارس المرمى الأرجنتيني، إيمي مارتينيز، وكان عاملا أساسيا في جلب الفوز لبلاده بعد أن أضاع لاعبي فرنسا كومان وتشواميني اثنين من ركلات الترجيح الممنوحة لفريقهم، بينما أودع الأرجنتينيون بقيادة ميسي أربعة أهداف صحيحة في مرمامهم. لتنتهي ركلات الترجيح 4-2 لصالح الأرجنتين.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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