شيرين عبدالوهاب في الكويت.. شروط مثيرة للجدل في أولى حفلاتها بعد عودتها إلى حسام حبيب!

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وطن– استأنفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، نشاطها الفني بعد عودتها إلى حسام حبيب.

موعد جديد وشروط جديدة أيضاً

وتستعد شيرين عبدالوهاب إلى لقاء جمهورها في الكويت، في أول حفل بعد خروجها من المصحة، ومرورها بظروف صعبة انتهت بعودتها إلى طليقها.

لكن حفلة شيرين التي كانت مقررة يوم السبت 29 أكتوبر، وتم تأجيلها، تقررت مرة أخرى بموعد جديد وشروط غريبة.

وستكون الحفلة يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل في الأرينا.

ووضعت الجهة المنظمة للحفل عدة ضوابط على الجمهور غير عادية.

ممنوع الرقص والوقوف

أول تلك الشروط، أنه يسمح بالدخول الحفل ما بين 60-90 دقيقة قبل وقت بدء العرض.

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كما لا يسمح بدخول عربات الأطفال إلى القاعة ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

أغرب الشروط، هو إلزام الجمهور بالجلوس أثناء العرض، ومنع الوقوف والرقص.

من ضمن تلك الشروط أيضاً، عدم السماح بدخول الحقائب التي يزيد حجمها عن 30 × 30 × 15 سم إلى القاعة. ونوهت جهة التنظيم إلى توفر أماكن تخزين الأغراض في منطقة شباك التذاكر في الطابق M2.

كما أن الدخول مرة أخرى إلى الحفل ممنوع. حيث تمنح التذكرة الدخول لمرة واحدة ، دون أي حق في الدخول مرة أخرى.

ممنوع الأطفال

التدخين كذلك غير مسموح به في المبنى بما في ذلك السجائر الإلكترونية. ولا يسمح أيضا باستخدام الولاعات وأعواد الثقاب.

منعت جهات التنظيم أيضاً دخول أي مأكولات أو مشروبات من خارج مكان الحفل. ويسمح فقط بتناول المأكولات والمشروبات التي يتم شراؤها من نقاط البيع داخل مسرح الأرينا.

يسمح فقط للأعمار من 10 أعوام فما فوق بدخول الفعالية. وممنوع دخول أي زائر دون الـ 16 عامًا إلا بصحبة شخص بالغ يزيد عمره عن 18 عامًا.

لا كاميرات احترافية

تمنع جهات التنظيم كذلك دخول كاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو. مشددة على سياسات صارمة بشأن المواد المحظورة التي لا يمكن إحضارها إلى المكان.

وتتنوع أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بين 10 فئات: الأولى Bronze بـ 30 دينارا كويتيا.

والثانية Silver بـ 45 دينارا كويتيا، والثالثة Gold بـ 65 دينارا كويتيا. والرابعة Platinum بـ 70 دينارا كويتيا. والخامسة DIAMOND B بـ 90 دينارا كويتيا، والسادسة DIAMOND A بـ 110 دينار كويتي.

أما السابعة ROYAL B بـ 130 دينارا كويتيا. والثامنة ROYAL A بـ 150 دينارا كويتيا. والتاسعة VIP بـ 180 دينارا كويتيا والعاشرة والأخيرة VVIP بـ 200 دينار كويتي.