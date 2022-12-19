الإثنين, ديسمبر 19, 2022
الرئيسيةحياتناشقيقة رونالدو تنفجر غضبا.. هذا ما فعلته بعد رفع ميسي لكأس العالم
حياتنا

شقيقة رونالدو تنفجر غضبا.. هذا ما فعلته بعد رفع ميسي لكأس العالم

عبرت شقيقة كريستيانو رونالدو عن غضبها بعد فوز المنتخب الأرجنتيني معتبرة أن هذا أسوأ كأس عالم

كتب فهمي الورغمي
شقيقة رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو وكاتيا أفيرو
- Advertisement -

وطن- على عكس الإشادة العالمية بكأس العالم قطر 2022، قالت شقيقة كريستيانو رونالدو “كاتيا أفيرو” عبر حسابها على انستغرام، إن هذه “أسوأ كأس للعالم” في كل العصور، والسبب في ذلك جلي وهو خروج “الدون” المؤلم من ربع نهائي هذه البطولة دون أن يتمكن- مرة أخرى – من تحقيق اللقب العالمي، على خلاف غريمه التاريخي، ليونيل ميسي.

رأي شقيقة كريستيانو رونالدو في كأس العالم

وتحدثت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، مستعملة خاصية “قصتي” عبر حسابها على منصة انستغرام، عن رأيها في مونديال قطر.

وهنأت شقيقة نجم كرة القدم البرتغالية، بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المنتخب الفائز بكأس العالم قطر 2022، المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي.

لكنها وفي خضم حديثها عن البطول قالت كاتيا أفيرو، إن هذه النسخة من “كأس العالم (هي) الأسوأ على الإطلاق.. لقد تمكنا من متابعة مباراة نهائي رائعة… يا لها من مباراة… مبروك للأرجنتين”.

وأشادت شقيقة كريستيانو رونالدو بـ النجم الفرنسي كيليان مبابي قائلة: “هذا الصبي غير واقعي… يا له من مستقبل مشرق في انتظارك… إنه أمر لا يصدق”.

كيليان مبابي.. أسطورة فرنسية قادمة على مهل

يذكر في السياق، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي هو أحد أكثر المعجبين بـ “قدوته” كريستيانو رونالدو.

- Advertisement -

وعبر في مرات كثيرة عن إعجابه بالنجم البرتغالي، حتى أن صورا متداولة له، في صغره، عبر مواقع التواصل تظهر صورة الدون رونالدو وقد غطت جدران غرفته.

كليان مبابي وميسي
كليان مبابي وميسي

إلى ذلك، فقد توجت مباراة القمة بين الأرجنتين وفرنسا برفع ميسي للكأس الذهبية عاليا.

وبهذا الفوز التاريخي، حقق ميسي حلمًا طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4/2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3/3، في مباراة مثيرة ومجنونة على استاد لوسيل في قطر الليلة الماضية.

وأحرز ميسي (35 عامًا) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.

وفي الأثناء، يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو البقاء في حالة شغور، في ظل عدم توقيعه على أي صفقة كروية بعد فسخ عقده مع ناديه السابق “مانشيستر يونايتد”.

وإن كان الذهب لايصدأ، وهو معدن كريستيانو رونالدو الحقيقي على المستوى الكروي، إلا أن بقائه في حالة شغور دون الانتقال إلى أي فريق يستطيع بلورة ما تبقى من موهبة تُسارع الخطى قبل الأربعين، يزيد من حدة التساؤلات حول مصيره الكروي في السنوات القادمة.

المصدرصحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

بكلمة واحدة.. كيليان مبابي يعلق على خسارة كأس العالم ويتعهد بهذا الأمر

حياتنا

نهائي المونديال أسوأ يوم بحياة الشيف نصرت بسبب ما فعله ميسي معه

الهدهد

المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم.. بيرس مورغان يثير جدلا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

الهدهد

قصة البشت القطري الذي ارتداه ليونيل ميسي خلال تتويجه بكأس العالم!

حياتنا

ميسي يهين مبابي بحركة بذيئة والثاني يردها له بنفس الطريقة.. فيديو

الهدهد

فيديو مؤثر لوالدة ميسي على أرضية ملعب لوسيل بالدوحة (شاهد)

حياتنا

أشار بقضيبه أمام شقيق أمير قطر.. مارتينيز يستفز مبابي والفرنسيين بفعل خارج

الهدهد

ما فعلته خديجة بن قنة وإيمان عياد في نهائي كأس العالم لفت الأنظار

الهدهد

الشيخ ميسي.. هذا ما فعله معه أمير قطر قبل تسليمه كأس العالم (فيديو)

الهدهد

إنفانتينو يقبل رأس والد أمير قطر في حضرة الشيخ تميم (فيديو)

الهدهد

بشارة يعلق على إنجاز قطر المبهر ويربطه بـ”الحصار” وبأحداث 11 سبتمبر

تقارير

الفيفا: المغرب مؤهل للفوز بكأس العالم 2026 لهذه الأسباب!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المفتي الخليلي يدعو لدراسة جريمة طعن عمانية لوالدها بجدية لهذا السبب

بكلمة واحدة.. كيليان مبابي يعلق على خسارة كأس العالم ويتعهد بهذا الأمر

توم كروز يسقط من الطائرة في مشهدٍ مثير! (فيديو)

أرجنتينية تحتضن رجل أمن في قطر من الفرحة.. رد فعله صدمها (فيديو)

نهائي المونديال أسوأ يوم بحياة الشيف نصرت بسبب ما فعله ميسي معه

هذا ما حدث وجعل منتخب المغرب آخر من يغادر قطر وتعليمات من الملك

إجهاض أجنة وإطعامها للكلاب.. تفاصيل جديدة لجريمة هزت مصر بطلها طبيب شهير

سبب اعتزال كريم بنزيما اللعب دوليا لصالح المنتخب الفرنسي

مشجعة أرجنتينية تتسول في قطر.. فيديو أثار جدلا واسعا

المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم.. بيرس مورغان يثير جدلا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC