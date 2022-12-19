شاكيرا.. لن تتخيل قيمة الأموال التي ستخسرها عائلة بيكيه بسببها انتقاماً لموقفهم من علاقة ابنهم الجديدة!

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وطن– أنشأت النجمة الكولومبية شاكيرا عدة شركات خلال حياتها في إسبانيا. والآن ، بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه ومغادرتها إلى ميامي ، سيتعين عليها ترتيب أعمالها وشركاتها.

عائلة بيكيه انتهت أيضاً

ستكون الأولوية لشركة Fire Rabbit SL على وجه الخصوص. لأنها من بين معظم شركائها، شركة أخرى مملوكة لعائلة بيكيه.

فوضى لم تكن معقدة على الإطلاق عندما كانت المغنية ولاعب كرة القدم السابق معًا ، ولكن الآن يبدو الأمر أكثر تعقيدًا.

لم تعد شاكيرا تتحدث إلى أي شخص من عائلة بيكيه. لأنهم سلموا أنفسهم للعلاقة الجديدة مع كلارا شيا وهو أمر لا تغفره.

شاكيرا امرأة شغوفة وحازمة على أهدافها ، ولم تتسامح جيدًا مع أن شريكها كان غير مخلص. وأن عائلة بيكيه لديهم علاقة جيدة مع الشابة التي حفزت الأزمة جزئيًا.

لذلك يجب عليها الآن قطع جميع علاقات العمل ، وترتيب شركاتها الإسبانية ، والتطلع إلى المستقبل نسيانًا الماضي. ليس سهلا.

الشركات ذات الصلة

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Fire Rabiit SL هي الشركة التي ذكرتها صحيفة “الكونفيدنسال” والتي يقع مقرها الرئيسي في المنزل المشترك بينهما في Ciudad Diagonal . وهو حي حصري في Esplugues de Llobregat.

تمتلك الشركة أصولاً تزيد قليلاً عن 6.7 مليون يورو وقليل من النشاط.

في السنة المالية الماضية ، قدمت نتيجة سلبية قدرها 25000 يورو بالأرقام الحمراء ، وهي “بيكاتا مينوتا” لشركة لديها مثل هذه الأصول.

في العام السابق ، بلغت الخسائر 125 ألف يورو ، وهي أرقام لا تؤثر على اقتصاد الشركة أيضًا ، على الرغم من كونها رقمًا أعلى من الرقم السابق.

نشاط الشركة هو نشاط “حيازة أو إدارة أو إدارة أو اقتناء أو اكتتاب أو افتراض أو صرف أو نقل أو بيع أو المساهمة أو رهن الأوراق المالية أو الأصول ذات الطبيعة العقارية. بما في ذلك الأسهم ، والمشاركات الاجتماعية ، وحصص مشاركة الشركات أو الأموال أو الممتلكات المجتمعية.

“كما هو مذكور في التقرير المالي المذكور أعلاه ،” اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021 ، تحتفظ الشركة بحساب جاري مع شركة المجموعة Global Golden Tour SL.

والغرض من الحساب المذكور هو توفير السيولة على الفور وفقًا لـ احتياجات المجموعة. لا تولد المساهمة ولا استلام التمويل فائدة “.

شركة اثنان واثنان

Golden Tour SL هي شركة أخرى من شركات شاكيرا، والتي هي الشريك الوحيد فيها. لكن الشيء نفسه لا يحدث مع شركة أخرى ، وهي شركة تعتمد بشكل مباشر على Fire Rabbit SL: Barcelona Two & Two SL.

وفقًا للبيانات المقدمة في السجل التجاري ، قامت شركة شاكيرا باستثمارات طويلة الأجل في هذه الشركة: 5.1 مليون في السنة المالية 2020 ومبلغ محدد آخر في السنة المالية 2021.

تمتلك Golden Tour SL أصولًا تبلغ 15 مليون يورو. وهي الشركة الإسبانية المسؤولة عن إدارة مسيرة شاكيرا الفنية ، لذا فإن المبلغ بالكامل تقريبًا هو نتيجة عمل الفنانة.

شركة Barcelona Two & Two SL ، من جانبها ، هي “شركة فرعية” لشركة Fire Rabbit ، كما هو مبين في تقاريرها المالية .ونشاطها هو “تأجير العقارات”.

من هو الشريك الأكبر لهذه الشركة؟ حسنًا ، Kerad Holding ، إحدى الشركات الكبرى التابعة لـ Gerard Piqué. والمسؤول الوحيد هو جوان بيكيه روفيرا ، والد لاعب كرة القدم السابق. هو والد زوجة شاكيرا السابق.

يبلغ رأس مال الشركة 8.1 مليون يورو (الحد الأدنى 3000 يورو) ورأس المال النشط 14 مليون يورو. وهكذا يمكننا أن نفهم أنه على الرغم من أن شاكيرا لا تملك عقارات على الأراضي الإسبانية ، فقد استثمرت في الطوب من خلال شركاتها وشركات شريكها لمدة 12 عامًا.

رقم سحري

اسم الشركة لافت للنظر أيضًا: Two & Two. لأن كل من شاكيرا وبيكيه يؤمنان بالخرافات إلى حد ما ويحبان علم الأعداد. ولد الاثنان في 2 فبراير (الشهر الثاني في التقويم) بفارق 10 سنوات (هي في عام 1977 ، وفي عام 1987).

وولد طفلهما الأول ميلان بعملية قيصرية في 22 يناير (2013). كان اثنان رقمًا مهمًا بالنسبة لهم ، لذلك لا شك في من قرر إعطاء هذا الاسم للشركة.

شركة شاكيرا الثالثة والأخيرة في إسبانيا هي She Wolf SL ، وهي شركة أصغر استثمرت معها المغنية في قطاعات مختلفة. مثل الشركات الناشئة التي بدت مثيرة للاهتمام لها. مثال على ذلك هو ما قررته في عام 2018: لقد ضخت 90 ألف يورو في High Brew Coffee . وهي شركة عائلية صغيرة مخصصة لبيع القهوة المعلبة الباردة ومقرها في أوستن ، تكساس.

جميع شركات شاكيرا الإسبانية لها مقراتها ، حتى الآن ، في منزل عائلتها طوال هذه السنوات. ويتم تدقيقها جميعًا أيضًا بواسطة Ernst & Young. سنرى ما سيحدث مع رحيلها لأنهم أخبرونا بالفعل أنها ليست لديها رغبة في العودة إلى إسبانيا. وأنها ستفعل ذلك عندما تجبرها الظروف على ذلك.