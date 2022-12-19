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سعر “البشت” الذي ظهر به ليونيل ميسي.. من أقدم وأشهر محلات قطر

ارتداء ميسي للعباءة الخليجية أثناء رفع كأس العالم لفت الأنظار واعتزاز قطري بالهوية العربية

كتب باسل النجار
البشت و ليونيل ميسي watanserb.com
البشت و ليونيل ميسي
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وطن- لفتت العباءة الخليجية التي ألبسها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لنجم الأرجنتين ليونيل ميسي وتعرف “بالبشت”، أثناء تتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب ورفع ميسي للكأس، أنظار النشطاء على مواقع التواصل.

أمير قطر يلفت الأنظار أثناء تسليم ميسي كأس العالم

وحقق المنتخب الأرجنتيني، الأحد، انتصارا تاريخيا حرم منه منذ 36 عاما، حيث حالفه الحظ هذه المرة في قطر وتوج بلقب بطل العالم لكرة القدم 2022، بعد فوز صعب على المنتخب الفرنسي.

وطغت لقطة إهداء أمير قطر “البشت القطري” لميسي أثناء التتويج وإلباسه إياه، على المشهد النهائي في البطولة وسلطت معظم الصحف العالمية الضوء عليه.

الأمر الذي تسبب بشهرة كبيرة للعباءة الخليجية ودفعت الكثيرين للبحث بشأنها.

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ولفت نشطاء إلى أن هذا “البشت” الذي ظهر به ميسي، هو من أقدم وأشهر محلات قطر حيث أنه من ماركة “السالم”، وهو صناعة قطرية خالصة.

وتساءل العديد من المغردين عن سعر هذا البشت الذي ظهر به ميسي، وهو يرفع كأس العالم الأغلى في تاريخه والتي قاتل حتى الرمق الأخير للحصول عليها، وإنهاء مشواره الكروي بإنجاز تاريخي سيخلده الأرجنتينيون.

سعر البشت القطري الذي ارتداه ميسي

وللإجابة عن هذا السؤال يجدر الإشارة إلى أن عباءة البشت التي ارتداها ميسي، تباع في الأسواق والمحال القطرية، وأسعارها تختلف باختلاف الخامة المصنوعة منها.

ويصنع “البشت” من الوبر الناعم وخيوط الصوف الرفيعة، ويركب عليه الكرمة أي الشريط المزخرف على جانبي الصدر والرقبة من الخلف، وتتميز الكرمة باللون الذهبي.

أسعار البشت بحسب المعلومات المتاحة، تتراوح بين 300 ريال (82 دولارًا) و800 ريال (220 دولارًا) للبشت الجاهز.

أما “البشت” المصنوع يدويا بخياطته وتطريزه بناء على طلب الزبون، فإن سعره يبدأ من 1500 ريال (410 دولارات) حتى 7000 ريال (1920 دولارًا).

ويرجع ذلك إلى نوع وجودة القماش والتطريز المستخدم في البشت، الذي يمر بعدد كبير من المراحل خلال التصنيع، ومنها القيطان ثم المكسر، ثم البروي والتركيب.

وعادة ما يصنع الإطار الذهبي الذي تتميز به عباية البشت من خيوط الذهب الرفيع إذا كان يقدم لأحد كبار الشخصيات في دول الخليج، وخاصة قطر.

البشت والهوية العربية

ويبدأ طول البشت من الكتف إلى القدم، وهو لباسٌ ليس له أكمام ولكن له فتحتان من أجل إخراج اليدين.

والعباءة الخليجية هي تراث عربي أصيل، ويرتديها الرجال في قطر في المناسبات الخاصة مثل حفلات الأفراح والتخرج من الجامعة وغيرها.

وتقيد الجامعات القطرية على الخريجين بارتداء “البشت” في حفلات التخرج.

ويشار إلى أنه رغم التطور الكبير الذي تشهده قطر في كافة المجالات، إلا أن الأزياء العصرية الحديثة لم ترغم المُواطن على التخلي عن ارتداء البشت المُطرز بالخيوط الذهبية على الأطراف مع الثوب الأبيض و”الغترة” (غطاء الرأس للرجال) والعقال.

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ويأتي ذلك تمسكاً بالعادات والتقاليد، ومحافظة عليها حية في الذاكرة، فيما يُعد البشت رمزا للشخصية، وقد ارتبط بالإنسان العربي وأصبح سمة من سماته والقطري، والخليجي عموماً.

وعرف البشت منذ القدم، تمامًا كما عرف العقال مُكملًا للزي أو اللباس وجزءًا أساسيًا منه، وبالتالي هما رمزان للأصالة والهوية الوطنية نظرًا لقيمتهما التراثية، خاصة أن الرجل يعتبر العِقال تاجًا على الرأس و”البشت” رمزًا للشخصية.

ونجح ليونيل ميسي أخيرا في تحقيق حلمه وتجسيل لقب بطولة كأس العالم مع منتخبه الأرجنتين، بعد الفوز على الديوك بقيادة مبابي بركلات الترجيح في المباراة التي صنفت على أنها الأكثر إثارة في تاريخ نهائيات كأس العالم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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