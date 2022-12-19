رضوى الشربيني تكشف مفاجأة عن عدد أزواج غادة عبدالرازق (فيديو)

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وطن- انفعلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، بسبب التعليقات المتهكمة على طلاق مواطنتها الفنانة غادة عبدالرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا.

9 فقط!

وقالت رضوى الشربيني خلال تقديم برنامجها “هي وبس“، على فضائية cbc: “غادة عبد الرازق اتجوزت تسع مرات بس مش 12 كما هو متداول. وإن شاء الله تتجوز وتتطلق عشرين مرة، حلال ربنا ولا مش حلال ربنا.. هي حرة”.

وتابعت رضوى الشربيني: ” حد كان جنبها وهي محتاجة المساعدة؟ حد عارف الست دي عانت قد ايه؟ عملت إيه غادة عبد الرازق لما اتجوزت واتطلقت”.

وكانت غادة عبدالرازق، قد أعلنت طلاقها من زوجها ومواطنها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد زواج دام لعامين ونصف العام دون الكشف عن تفاصيل الطلاق.

طلاق هادئ

وقالت عبدالرازق، في تصريح لبرنامج et بالعربي، إنها انفصلت مؤخرا عن زنيتا، وأضافت: “تم الانفصال بشكل هادئ وراق، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

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ورفضت الفنانة الإفصاح عن أسباب الطلاق.

بينما ذكرت مصادر أنّ غادة عبدالرازق، قضت فترة نقاهة في فرنسا أخيراً، لتفكر في قرار الانفصال، واتخذته ونفّذته.

وحذفت غادة صورها وفيديوهاتها مع هيثم زنيتا، الذي لم يعلق حتى الآن. على خبر الطلاق سواء للصحافة أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

الزوج رقم 12

يُشار إلى أن هيثم زنيتا كان الزوج رقم 12 في حياة الفنانة المصرية التي اعتادت أن تكون محل إثارة الجدل.

وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك، أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها. وكان أول زواج لها في عمر 17 عاماً، موضحة أنّ الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت، أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنّها لا تلتفت إلى ذلك، لأنّها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

وكانت الزيجة الثانية لغادة عبدالرازق، من رجل أعمال مصري من بور سعيد. ولم يستمر هذا الزواج كثيراً، بسبب فارق السن بينهما. حيث كان يكبرها بسنوات كثيرة، وكانت تشعر أنها مع والدها وليس زوجها، لذلك قررت الانفصال عنه.

إحدى زيجات غادة كان من المحامي حلمي سرحان لكن الزواج لم يستمر سوى عام، بسبب الغيرة.

خلافات وخيانة

تزوجت بعدها غادة بالمنتج وليد التابعي. وأنتج لها فيلمين في فترة زواجهما، وهما: “90 دقيقة”، و”أزمة شرف”.

وأدّت خلافات كبيرة بين التابعي وغادة إلى الانفصال، عام 2009.

تزوجت غادة بعد فترة من الإعلامي محمد فودة بعد قصة حب كبيرة بينهما. إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة.

ويبدو أن العدد لم يصل إلى 12، لكنّ غادة صرحت في لقاء صحفي سابق، أنها تزوجت ما يقرب من 11 مرة.