رانيا يوسف في تصريح مفاجئ: “مش بخاف من ربنا” (فيديو)

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وطن- أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل بتصريحات جديدة، خلال استضافتها في برنامج “صدى الملاعب“، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا.

بحب ربنا

وقالت رانيا يوسف عن تصدرها التريند دوماً: “مبعرفش أكذب في حياتي لأن بحب ربنا ومش بخاف منه ولا من البشر”.

وتابعت: “الناس دائما فهماني غلط لأن لما بتسأل بقول إجابات من قلبي”.

رانيا يوسف: أنا طيبة لدرجة استغلال الناس لي أحيانا

وهناك شللية في الفن.. وهذه رسالتي إلى من طعنني رغم ثقتي به

والفنانة تجيب على أسئلة الحاضرين.. والجماهير في الدوحة يوجهون لها رسالة عبر أصداء العالم#أصداء_العالم#MBC1

يعرض على #Shahid بلا اشتراك https://t.co/SPGwjw8ZOa pic.twitter.com/RToXpx7cCf — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 18, 2022

وحين سألها الآغا ما هو الشيء الذي تتمنى تغييره لو عاد بها الزمن، أجابت رانيا يوسف: “إذا عاد بي الزمن للوراء هغير إن متجوزش تاني ولا تالت مرة. يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت”.

رانيا يوسف: يمكنني العيش في جزيرة بدون تليفون..

ولو عاد بي الزمن لن أتزوج في المرة الثانية والثالثة.. و3 أمنيات أحب تحقيقها.. وأرغب في التمثيل مع أحمد حلمي#أصداء_العالم#MBC1 @RaniahYousief @mustafa_agha

يعرض على #Shahid بلا اشتراك https://t.co/J16NRXcIRR pic.twitter.com/tgaiBHHQ3l — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 18, 2022

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وتابعت الفنانة: “أنا وطليقي السابق أصحاب، الجواز في حد ذاته كان صعبًا مع ظروف حياتي. ألغي آخر زواجين لكن احتفظ بصداقته، وكمان أحوش شوية فلوس”.

القالب غالب

وكشفت رانيا يوسف، طريقة اختيار إطلالاتها المثيرة للجدل دوماً في المهرجانات الفنية.

وشددت على أنها لا تفكر في الماركات بقدر التفكير في الأنسب لها.

رانيا يوسف: بناتي أهم انتصار في حياتي.. وأجيب على الأسئلة من قلبي..

وأحب الجلوس في البيت.. والفنانة ترفع كروت أصداء العالم إلى هؤلاء#أصداء_العالم#MBC1 @mustafa_agha @RaniahYousief

يعرض على #Shahid بلا اشتراك https://t.co/6tl9vOdMI9 pic.twitter.com/iSOY6DjySA — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 18, 2022

وأضافت: “أنا مش صريفة أوي في اللبس ومش دائما بدور على الماركات إلا لو في المناسبات. وكتير بختار لبس رخيص عشان عجبني لأني ماشية بمنطق القالب غالب. ودي ثقة بالنفس وشغالة على نفسي بالجيم”.

وأشارت رانيا إلى أنها تتمنى العمل الفترة المقبلة مع مواطنها الفنان أحمد حلمي. لأنها تحب الكوميديا كثيراً بحسب تعبيرها.

سلبيات رانيا يوسف

وحول فكرة العيش على جزيرة بمفردها بدون هاتف محمول. أجابت الفنانة المصرية: “طبعاً دا أنا نفسي الاختراع ده يتلغي من الحياة. أنا بكره التلفون”.

أما السلبيات التي تتمنى أن تتخلص منها رانيا في شخصيتها، أجابت: “حسن النية والتبذير”.

وكشفت رانيا أيضاً، أنها لو لم تكن ممثلة، لاختارت أن تكون جليسة لأطفال دون السابعة، لأنها تحبهم كثيراً.

التاروت

على الصعيد الفني، تشارك رانيا يوسف في فيلم التاروت، الذي انتهت من تصويره مؤخراً. وتنتظر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

يشارك رانيا البطولة في فيلم التاروت، سمية الخشاب، علاء مرسي، عبد العزيز مخيون وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار قضية اجتماعية. وتجسد سمية الخشاب خلاله شخصية قارئة تاروت، تتنبأ بالعديد من الأحداث التي تقلب أحداث العمل فيه إلى مغامرة