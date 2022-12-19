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رانيا يوسف في تصريح مفاجئ: “مش بخاف من ربنا” (فيديو)

كشفت رانيا يوسف العديد من أسرار حياتها لمصطفى الآغا

كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف في تصريح مفاجئ:
رانيا يوسف
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وطن- أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل بتصريحات جديدة، خلال استضافتها في برنامج “صدى الملاعب“، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا.

بحب ربنا

وقالت رانيا يوسف عن تصدرها التريند دوماً: “مبعرفش أكذب في حياتي لأن بحب ربنا ومش بخاف منه ولا من البشر”.

وتابعت: “الناس دائما فهماني غلط لأن لما بتسأل بقول إجابات من قلبي”.

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وحين سألها الآغا ما هو الشيء الذي تتمنى تغييره لو عاد بها الزمن، أجابت رانيا يوسف: “إذا عاد بي الزمن للوراء هغير إن متجوزش تاني ولا تالت مرة. يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت”.

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وتابعت الفنانة: “أنا وطليقي السابق أصحاب، الجواز في حد ذاته كان صعبًا مع ظروف حياتي. ألغي آخر زواجين لكن احتفظ بصداقته، وكمان أحوش شوية فلوس”.

القالب غالب

وكشفت رانيا يوسف، طريقة اختيار إطلالاتها المثيرة للجدل دوماً في المهرجانات الفنية.

وشددت على أنها لا تفكر في الماركات بقدر التفكير في الأنسب لها.

وأضافت: “أنا مش صريفة أوي في اللبس ومش دائما بدور على الماركات إلا لو في المناسبات. وكتير بختار لبس رخيص عشان عجبني لأني ماشية بمنطق القالب غالب. ودي ثقة بالنفس وشغالة على نفسي بالجيم”.

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وأشارت رانيا إلى أنها تتمنى العمل الفترة المقبلة مع مواطنها الفنان أحمد حلمي. لأنها تحب الكوميديا كثيراً بحسب تعبيرها.

سلبيات رانيا يوسف

وحول فكرة العيش على جزيرة بمفردها بدون هاتف محمول. أجابت الفنانة المصرية: “طبعاً دا أنا نفسي الاختراع ده يتلغي من الحياة. أنا بكره التلفون”.

أما السلبيات التي تتمنى أن تتخلص منها رانيا في شخصيتها، أجابت: “حسن النية والتبذير”.

أكدت رانيا أنها لا تهتم للماركات

وكشفت رانيا  أيضاً، أنها لو لم تكن ممثلة، لاختارت أن تكون جليسة لأطفال دون السابعة، لأنها تحبهم كثيراً.

التاروت

على الصعيد الفني، تشارك رانيا يوسف في فيلم التاروت، الذي انتهت من تصويره مؤخراً. وتنتظر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

يشارك رانيا البطولة في فيلم التاروت، سمية الخشاب، علاء مرسي، عبد العزيز مخيون وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار قضية اجتماعية. وتجسد سمية الخشاب خلاله شخصية قارئة تاروت، تتنبأ بالعديد من الأحداث التي تقلب أحداث العمل فيه إلى مغامرة

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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