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دعوات لتكريم أمير قطر تميم بن حمد بـ”وسام الأمة” تلقى تفاعلا

توج أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الأرجنتين وليونيل ميسي باللقب بعد الفوز على فرنسا بنهائي المونديال

كتب خالد الأحمد
دعوات لتكريم أمير قطر watanserb.com
أمير قطر تميم بن حمد
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وطن- دعا إعلاميون ونشطاء ومؤثرون عرب بمواقع التواصل، لتكريم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومنحه شرفيا ما وصفوه بـ”وسام الأمة”، عقب النجاح المبهر لبطولة كأس العالم 2022 قطر، التي شرفت العرب وأسدل الستار عليها، الأحد، بفوز المنتخب الأرجنتيني باللقب.

قطر شرفت العالم بمونديال تاريخي

وتركت كأس العالم فيفا قطر 2022 بصمات إيجابية في العديد من النواحي، وتابعت جماهير كرة القدم نسخة استثنائية من المونديال، وذلك على الصعيد الفني في ظل المُفاجآت الكبيرة التي سجلت في دور المجموعات وكذلك في الأدوار الإقصائية التي شهدت وداع مُنتخبات لها باع طويل في تاريخ المونديال.

وتجلت روعة المونديال في جمالية التنظيم الذي أبهر العالم وظهرت لمسات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الكثير من تفاصيل بطولة كأس العالم.

مما دعا الكثير من الإعلاميين لتكريمه ومنحه ما وصفوه “بوسام الأمة”، ودشنوا على منصات التواصل الاجتماعي ” تويتر” وسماً بعنوان “تميم يستحق وسام الأمة”.

وعلق الإعلامي القطري “جابر الحرمي” في هذا السياق قائلاً :”حق على العرب جميعا أن يكرموا هذا الرجل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأن يقلد وسام الأمة”.

الأمير تميم شخصية العام بامتياز

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وقال: “حمد آل قاسم” :”حق على العرب جميعا أن يكرموا الامير المفدى على تنظيم البطولة وكرم الاستضافة كلنا تميم الخير والعطاء”.

أحد النشطاء كتب عبر الوسم:”هذا هو شخصية العام حقا وليست مجاملة.”

وأضاف أن “ما قدمه هذا الأمير الرائع لبلاد العرب هو منزله شرف وفخر وافتخار ومنقبه كريمة للأوطان العربية”، حسب وصفه.

فيما وصف “حمد بن بريك” الشيخ تميم بأنه :ملح المونديال كله.. أتمنى أن يُقلّد وسام الأمة من الأمة العربية والعالم لنجاح البطولة”.

وعلق “عبدالله الحوشان“: “كأس العالم الحقيقي ابتدأت من قطر يا أهل قطر ستتعبون من بعدكم”.

واستدرك أن “من حضر ورأى عن قرب ليس كمن شاهد عن بعد.. فلا تلفزيون ولا كاميرات تستطيع أن تصف.. فالواقع اعظم من ذلك.”

وتابع مشيدا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد: “حق على العرب جميعا أن يكرموا هذا الرجل”.

من جانبها قالت “مشاعل”: “سمو الأمير هذا اجمل مونديال بشهادة التاريخ”.

واستدركت: “بفضل من الله ثم بعملك وجهدك أبهرتم العالم بأسره واوفيت بتنظيم هذا المونديال العالمي”.

من هو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر؟

ووُلد الشيخ تميم عام 1980 وحصل على الشهادة الثانوية من إنجلترا عام 1997 وتخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة.

ويتحدث أمير قطر الشاب اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وهو على قدر كبير من الثقافة والعلم والمعرفة.وتولى مقاليد الحكم في دولة قطر عام 2013.

ويعتبر الأمير تميم أصغر حاكم عربي يتولى الحكم وهو في مقتبل العمر.

اهتمامات الأمير تميم الرياضية

وعُرف الشيخ تميم باهتماماته الرياضية لا سيما في كرة القدم، وهذا ما بدا واضحاً من خلال متابعاته لكل شاردة وواردة في مونديال قطر وحضوره لمتابعة أغلب المباريات وبخاصة مباريات الفرق العربية.

وأسس في العام (2005) شركة قطر للاستثمارات الرياضية التي تملك فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي بطل فرنسا لكرة القدم، والشريك الرسمي لبطل إسبانيا لكرة القدم فريق برشلونة.

هذا وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بعد مباراة حماسية توجه خلالها الطرفان إلى ركلات الترجيح الحاسمة.

واحتفل ليونيل ميسي وزملاؤه داخل ستاد لوسيل المونديالي رفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بالكأس الذهبية.

وأهدى أمير قطر، النجم الأرجنتيني، العباءة الخليجية “البشت القطري” التي تعتبر أحد أبرز الملابس شهرة في منطقة الخليج العربي والشام والعراق.

ورفع النجم الأرجنتيني الكأس الذهبية عاليا، مرتديا البشت القطري-العربي، في توقيع مضمون الوصول تاريخيا بأن هذه النسخة المونديالة، نسخة عربية بامتياز.

وبهذا تكون قطر قد نفذت وعدها بتنظيم أعظم وأفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس العالم حتى الآن، لتبرهن للجميع أن قوة الدول ليست بمساحتها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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