داعية سعودي يفجر مفاجأة صادمة عن مدير جامعة الملك عبدالعزيز المقال وعلاقة ابن سلمان

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وطن – كشف المعارض والداعية السعودي سعيد بن ناصر الغامدي، معلومات خطيرة تخص قضية عبدالرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الذي تقرر إعفاؤه من منصبه.

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إحقاقا للحق ودفعا للظلم هذه سلسلة تدوينات تتعلق بقضية المشهّر به ظلماً والمعتقل بغياً مدير #جامعة_الملك_عبدالعزيز د. #عبدالرحمن_اليوبي

علماً بأنه ليست لي به أية علاقة سوى أنه كان نائباً لمدير الجامعة أثناء عملي فيها

ولم ألتق به سوى بضع مراتٍ لمراجعات إدارية

وكانت سمعته نقية. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) December 18, 2022

وقال الغامدي في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إن اليوبي استخدم حسابه البنكي الشخصي مع حسابات الجامعة البنكية، برصيد يصل إلى ٥٠٠ مليون ريال، موضحا أن معظم أساتذة الجامعة يؤكدون نزاهته، والجهات الأمنية تعلم ذلك، إلا أن ولي العهد محمد بن سلمان لا يطيقه،خاصة بعد نقده علميا في مجلس أكاديمي لفكرة الفصول الثلاثة.

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التهم التي روجوها عن د. #عبدالرحمن_اليوبي أنه استخدم حسابه البنكي الشخصي مع حسابات الجامعة البنكية،وتهمة ٥٠٠ مليون ريال

والجواب عن ذلك:

1-معظم أساتذة الجامعة يؤكدون نزاهته، والجهات الأمنية تعلم ذلك

ولكن بن سلمان لا يطيقه،خاصة بعد نقده علميا في مجلس أكاديمي لفكرة الـ3 فصول — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) December 18, 2022

وأضاف: “ما يتعلق بالحساب البنكي و الـ ٥٠٠ مليون.. في عهد الملك عبدالله كُلّفت شركة بن لادن بتوسعة الحرم المكي لكن الشيخ صالح الحصين رحمه الله رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طلب من الملك أن لا يوكل الأمر فقط للشركة لوجود أخطاء هندسية تتعلق بالزحام والمخارج والممرات ونحو ذلك”.

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2-ما يتعلق بالحساب البنكي و الـ ٥٠٠ مليون:

في عهد الملك عبدالله كُلّفت شركة بن لادن بتوسعة الحرم المكي

لكن الشيخ صالح الحصين رحمه الله رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طلب من الملك أن لا يوكل الأمر فقط للشركة لوجود أخطاء هندسية تتعلق بالزحام والمخارج والممرات ونحو ذلك. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) December 18, 2022

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وتابع: “هذه التوسعة لأهم مكان مقدس لدى المسلمين لا ينبغي أن تكون الشركة منفردة بتخطيط التوسعة بل يجب الاستعانة بالمراكز البحثية في الجامعات وأساتذتها فأعجب الملك عبدالله بالفكرة وكلف وزير التعليم العالي السابق خالد العنقري بذلك”.

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مضيفاً أن هذه التوسعة لأهم مكان مقدس لدى المسلمين لا ينبغي أن تكون الشركة منفردة بتخطيط التوسعة بل يجب الاستعانة بالمراكز البحثية في الجامعات وأساتذتها فأعجب الملك عبدالله بالفكرة وكلف وزير التعليم العالي السابق خالد العنقري بذلك. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) December 18, 2022

وأكمل: “عمل العنقري مناقصة للجامعات ففازت جامعتي طيبة ثم الملك عبدالعزيز وكان المبلغ المرصود للمشروع ٥٠٠ مليون طلب العنقري من مدير جامعة طيبة السابق منصور النزهة التعاون معه بشكل شخصي؛لإرساء المشروع على طيبة وسرعة إنجازه،فطلب د.النزهة تكليفا مكتوبا بذلك لكي ينفذ. فغضب العنقري منه”.

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3-عمل العنقري مناقصة للجامعات ففازت جامعتي

طيبة ثم الملك عبدالعزيز وكان المبلغ المرصود للمشروع ٥٠٠ مليون

طلب العنقري من مدير جامعة طيبة السابق منصور النزهة التعاون معه بشكل شخصي؛لإرساء المشروع على طيبة وسرعة إنجازه،فطلب د.النزهة تكليفا مكتوبا بذلك لكي ينفذ. فغضب العنقري منه. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) December 18, 2022

بحسب الغامدي، تواصل العنقري مع اليوبي وطلب منه أن يفتح حسابا ليحول الوزير ٥٠٠ مليون عليه والصرف بأمره شخصيا، وكان هذا الإجراء متّبعاً أيام العنقري مع معظم مدراء الجامعات فوافق اليوبي على ذلك، ولم يطلب تكليفاً كتابياً، لأن العرف كان حينها جارياً بذلك.

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4-تواصل العنقري مع د. #عبدالرحمن_اليوبي وطلب منه أن يفتح حسابا باسم اليوبي ليحول الوزير ٥٠٠ مليون عليه والصرف بأمره شخصيا،وكان هذا الإجراء متّبعاً أيام العنقري مع معظم مدراء الجامعات فوافق اليوبي على ذلك..ولم يطلب تكليفاً كتابياً،لأن العرف كان حينها جارياً بذلك. — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) December 18, 2022

وختم قائلا: “مما طمأن اليوبي علمه بأن الحركة البنكية مرصودة سواء المبلغ المودع وأين ولمن صرفت المبالغ وفق توجيهات شفوية من العنقري المقيم حالياً في الخارج.. فلماذا لا يتم الكشف عن حساب العنقري ومن أين أتت الأموال وأين ذهبت بدلاً من التضحية باليوبي الذي أثبت الادعاء براءته في مقطع مشهور؟”.

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ومما طمأن اليوبي علمه بأن الحركة البنكية مرصودة سواء المبلغ المودع وأين ولمن صرفت المبالغ وفق توجيهات شفوية من العنقري المقيم حالياً في الخارج.

فلماذا لا يتم الكشف عن حساب العنقري ومن أين أتت الأموال وأين ذهبت بدلاً من التضحية باليوبي الذي أثبت الادعاء براءته في مقطع مشهور ؟ — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) December 18, 2022

أمر ملكي بإعفاء اليوبي

يُشار إلى أن أمرا ملكيا بالسعودية، صدر في نهاية أكتوبر الماضي، بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية، والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير، على حد نص ما أعلنته السلطات.

ونص الأمر الملكي على تولي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

إجراءات ضد “تجاوزات اليوبي”

في الوقت نفسه، أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، بأن الهيئة اتخذت إجراءات التحري والتحقق بشأن ما أسمتها تجاوزات اليوبي؛ بعد أن توصلت لمعلومات تفيد بارتكابه تجاوزات في الجامعة مستغلاً نفوذه الوظيفي.

وقالت الهيئة، إنها راجعت المعلومات التي توصلت إليها، وادعت تورط مدير الجامعة باستغلال النفوذ والسلطة، والقيام بالعديد من التجاوزات، منها ما يخص التعاقدات في مجال الاستشارات، والإشراف على المشاريع والبحوث، إضافة إلى استغلال التفويض على عدد من حسابات الجامعة البنكية.

وأضاف أن أبرز الجرائم المرتكبة من قبل مدير الجامعة، تتمثل في استغلال النفوذ الوظيفي، والتفويض الممنوح له على عدد من الحسابات البنكية للجامعة السعودية والتحويل منها، وكذلك جرائم غسل الأموال من خلال تحويل الأموال المختلسة، وشراء العقارات، بالإضافة إلى جرائم التزوير، عن طريق إبرامه عقود صورية وتضمينها بيانات مخالفة للواقع؛ وذلك بهدف الاستيلاء على المال العام.

وثائق مسربة .. مكافأة ضخمة

وكان ناشطون قد تداولوا صورةً مسربة من خطاب مكافأة ضخمة، تم تقديمها لرئيس جامعة الملك عبدالعزيز.

وبحسب الصورة المسربة من الخطاب، حصّل “اليوبي” على مبلغ (40) مليون ريال؛ كمكافئة على تقديم بحث استشارة فنية لكليات العلوم الطبية التابعة لوزارة التعليم العالي السعودية.

إحدى حالات فساد عبدالرحمن اليوبي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز حصوله على 40 مليون ريال عن تقديم استشارة على شكل بحث لم يكتبه هو أصلاً.. تخيل استشارة بـ 40 مليون ريال!#جامعه_اليوبي pic.twitter.com/dqR6BxAsu1 — بلادنا على وين؟ (@wain2030) November 3, 2022

كما أظهرت صور مستندات، عشرات المُوظفين والمُـدرسين بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، كلّهم يحملون نفس اسم العائلة “اليوبي”، في إشارة إلى الفساد الذي استشرى على مستوى التوظيف والانتدابات داخل الجامعة “العمومية”.