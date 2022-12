تقرير يكشف سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- كشف تقرير صحفي، عن سبب رفض الأسطورة المعتزل زين الدين زيدان 50 عاماً، حضور نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب موقع (سبورت بابيل)، بأن سبب رفض زيدان حضور المواجهة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، في مونديال كأس العالم 2022، لأنه لا يريد أن يكون محط الاهتمام وسرق الأضواء في هذا الحدث الكروي.

ولم يقتصر الحدث النهائي عن غياب زين الدين زيدان فحسب، بل إن العديد من نجوم المنتخب الفرنسي في نسخة مونديال عام 1998، لم يحضروا نهائي مونديال كأس العالم 2022. بالإضافة إلى الأسطورة الحالية كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني.

🔔 | The reason why Zinedine Zidane refuses to attend the World Cup final https://t.co/fOo301UHi5

كما وذكرت العديد من التقارير الصحفية، بأن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان. يعد أحد أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب الفرنسي، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

فيما أشارت تقارير صحفية أخرى، بأن سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم، تبعه تغريده من قبل أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما، الذي نشر صورة مع زيرو. عبر حسابه على الانستغرام، معلقاً عليها: ” ليلة سعيدة..”.

وكان مدرب منتخب فرنسا ديشامب، قد رفض استدعاء اللاعب كريم بنزيما إلى صفوف المنتخب الفرنسي. بعد تعافي اللاعب من الإصابة وخوضه مباراة ودية مع ريال مدريد، من خلال رد المدرب على سؤال أحد الصحفيين بشأن اللاعب، قائلاً: ” سؤال سخيف.. أريد الانتقال إلى السؤال التالي”.

#Qatar2022 ¡Buen día, campeones! No, no fue un sueño 🤩 pic.twitter.com/JgTc1IpdM3

كما وتبع ذلك رد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بصورة له نشرها عبر حسابه، معلقاً عليها: ” أنا لست مهتماً”، إلى جانب رفضه دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، من أجل حضور نهائي كأس العالم 2022 قطر.

At the end of a crazy final, France were edged on penalties by Argentina.

A magnificent run end so close to the goal…

🇦🇷🇫🇷 | #ARGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/527zEmD8fr

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 18, 2022