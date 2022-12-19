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مونديال قطر 2022

تقرير يكشف سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022

زيدان يعد أبرز المرشحين لقيادة تدريب منتخب فرنسا خلفاُ للمدرب الحالي ديشامب

كتب فارس أبو شيحة
زيدان يرفض حضور نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022
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وطن- كشف تقرير صحفي، عن سبب رفض الأسطورة المعتزل زين الدين زيدان 50 عاماً، حضور نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب موقع (سبورت بابيل)، بأن سبب رفض زيدان حضور المواجهة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، في مونديال كأس العالم 2022، لأنه لا يريد أن يكون محط الاهتمام وسرق الأضواء في هذا الحدث الكروي.

سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022

ولم يقتصر الحدث النهائي عن غياب زين الدين زيدان فحسب، بل إن العديد من نجوم المنتخب الفرنسي في نسخة مونديال عام 1998، لم يحضروا نهائي مونديال كأس العالم 2022. بالإضافة إلى الأسطورة الحالية كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني.

كما وذكرت العديد من التقارير الصحفية، بأن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان. يعد أحد أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب الفرنسي، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

موقف زيدان وتغريده بنزيما

فيما أشارت تقارير صحفية أخرى، بأن سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم، تبعه تغريده من قبل أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما، الذي نشر صورة مع زيرو. عبر حسابه على الانستغرام، معلقاً عليها: ” ليلة سعيدة..”.

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وكان مدرب منتخب فرنسا ديشامب، قد رفض استدعاء اللاعب كريم بنزيما إلى صفوف المنتخب الفرنسي. بعد تعافي اللاعب من الإصابة وخوضه مباراة ودية مع ريال مدريد، من خلال رد المدرب على سؤال أحد الصحفيين بشأن اللاعب، قائلاً: ” سؤال سخيف.. أريد الانتقال إلى السؤال التالي”.

كما وتبع ذلك رد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بصورة له نشرها عبر حسابه، معلقاً عليها: ” أنا لست مهتماً”، إلى جانب رفضه دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، من أجل حضور نهائي كأس العالم 2022 قطر.

تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا

وكان منتخب الأرجنتين تحت قيادة الأرجنتني ليونيل ميسي، قد توج بلقب كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخها، بعد نهائي مثير وحماسي أمام حامل اللقب، حسم بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثية لكليهما.

وتعد المرة الأولى التي يتوج بها منتخب الأرجنتين، بمونديال كأس العالم 2022. منذ 36 عاماً، حيث كان آخر مرة توج بها في مونديال 1986 المكسيك، في زمن أسطورة الأرجنتين الراحل مارادونا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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