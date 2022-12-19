تقرير يكشف سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- كشف تقرير صحفي، عن سبب رفض الأسطورة المعتزل زين الدين زيدان 50 عاماً، حضور نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب موقع (سبورت بابيل)، بأن سبب رفض زيدان حضور المواجهة النهائية بين فرنسا والأرجنتين، في مونديال كأس العالم 2022، لأنه لا يريد أن يكون محط الاهتمام وسرق الأضواء في هذا الحدث الكروي.

سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم 2022

ولم يقتصر الحدث النهائي عن غياب زين الدين زيدان فحسب، بل إن العديد من نجوم المنتخب الفرنسي في نسخة مونديال عام 1998، لم يحضروا نهائي مونديال كأس العالم 2022. بالإضافة إلى الأسطورة الحالية كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني.

🔔 | The reason why Zinedine Zidane refuses to attend the World Cup final https://t.co/fOo301UHi5 — SPORTbible News (@SportBibleNews) December 17, 2022

كما وذكرت العديد من التقارير الصحفية، بأن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان. يعد أحد أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب الفرنسي، خلفاً للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.

موقف زيدان وتغريده بنزيما

فيما أشارت تقارير صحفية أخرى، بأن سبب رفض زيدان حضور نهائي كأس العالم، تبعه تغريده من قبل أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما، الذي نشر صورة مع زيرو. عبر حسابه على الانستغرام، معلقاً عليها: ” ليلة سعيدة..”.

- Advertisement -

وكان مدرب منتخب فرنسا ديشامب، قد رفض استدعاء اللاعب كريم بنزيما إلى صفوف المنتخب الفرنسي. بعد تعافي اللاعب من الإصابة وخوضه مباراة ودية مع ريال مدريد، من خلال رد المدرب على سؤال أحد الصحفيين بشأن اللاعب، قائلاً: ” سؤال سخيف.. أريد الانتقال إلى السؤال التالي”.

كما وتبع ذلك رد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بصورة له نشرها عبر حسابه، معلقاً عليها: ” أنا لست مهتماً”، إلى جانب رفضه دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، من أجل حضور نهائي كأس العالم 2022 قطر.

At the end of a crazy final, France were edged on penalties by Argentina. A magnificent run end so close to the goal… 🇦🇷🇫🇷 | #ARGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/527zEmD8fr — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 18, 2022

تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 على حساب فرنسا

وكان منتخب الأرجنتين تحت قيادة الأرجنتني ليونيل ميسي، قد توج بلقب كأس العالم 2022، للمرة ال3 في تاريخها، بعد نهائي مثير وحماسي أمام حامل اللقب، حسم بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثية لكليهما.

Waking up is hard… Send your messages of support for our Bleus! ⇩💙 pic.twitter.com/orDgU8xQoE — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 19, 2022

وتعد المرة الأولى التي يتوج بها منتخب الأرجنتين، بمونديال كأس العالم 2022. منذ 36 عاماً، حيث كان آخر مرة توج بها في مونديال 1986 المكسيك، في زمن أسطورة الأرجنتين الراحل مارادونا.