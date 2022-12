بعد تتويج الأرجنتين بطلاً للنسخة ال22 .. ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 قطر

- Advertisement -

وطن- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 قطر، بعد ختام بطولة النسخة ال22، وتتويج الأرجنتين بطلاً لها على حساب حامل اللقب فرنسا بركلات الترجيح بنتيحة 4-2.

وشارك في نسخة ال22 لمونديال كأس العالم 2022 قطر، حيث تم تقسيم البطولة العالمية إلى 8 مجموعات، كما وتأهل منهم المتصدر وصيف تلك المجموعات في البطولة العالمية.

كما وفجر المنتخب المغربي مفاجأة نسخة المونديال ال22، بعد نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع أسد الأطلس المغربي يوسف النصيري.

ولم يقتصر الأمر على المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بل نجح المنتخب السعودي (الصقور الخضر)، في تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين، في مستهل مشواره ببطولة العالمية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما وكسر سلسلة اللاهزيمة لراقصو التانغو التي بقيت صامدة ل36 مباراة.

لكن المنتخب السعودي لم ينجح في العبور إلى دور ال16، بعد الخسارة أمام بولندا والمكسيك الذي فشل كذلك في العبور معه إلى هذا الدور رغم تحقيق الفوز على الصقور السعودي.

كما وحقق المنتخب التونسي (نسور قرطاج)، الفوز التاريخي على حامل اللقب فرنسا، وصيف نسخة مونديال ال22 الحالية، بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع وهبي الخزري المعتزل دولياً.

