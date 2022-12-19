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رياضة

بعد تتويج الأرجنتين بطلاً للنسخة ال22 .. ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 قطر

الأرجنتين يتربع على قائمة الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 watanserb.com
ترتيب منتخبات كأس العالم 2022
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وطن- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 قطر، بعد ختام بطولة النسخة ال22، وتتويج الأرجنتين بطلاً لها على حساب حامل اللقب فرنسا بركلات الترجيح بنتيحة 4-2.

وشارك في نسخة ال22 لمونديال كأس العالم 2022 قطر، حيث تم تقسيم البطولة العالمية إلى 8 مجموعات، كما وتأهل منهم المتصدر وصيف تلك المجموعات في البطولة العالمية.

المنتخب المغربي مفاجأ مونديال كأس العالم 2022 قطر

كما وفجر المنتخب المغربي مفاجأة نسخة المونديال ال22، بعد نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور، بعد الفوز على البرتغال بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع أسد الأطلس المغربي يوسف النصيري.

ولم يقتصر الأمر على المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، بل نجح المنتخب السعودي (الصقور الخضر)، في تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين، في مستهل مشواره ببطولة العالمية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما وكسر سلسلة اللاهزيمة لراقصو التانغو التي بقيت صامدة ل36 مباراة.

نتائج إيجابية للمنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2022 قطر

لكن المنتخب السعودي لم ينجح في العبور إلى دور ال16، بعد الخسارة أمام بولندا والمكسيك الذي فشل كذلك في العبور معه إلى هذا الدور رغم تحقيق الفوز على الصقور السعودي.

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كما وحقق المنتخب التونسي (نسور قرطاج)، الفوز التاريخي على حامل اللقب فرنسا، وصيف نسخة مونديال ال22 الحالية، بهدف نظيف دون رد، كان من توقيع وهبي الخزري المعتزل دولياً.

فيما أخفق المنتخب القطري (العنابي)، المستضيف لتلك البطولة، بعد الخسارة في 3 مباريات متتالية في منافسات كأس العالم 2022، كما وتوديع البطولة مبكراً كأول المنتخبات.

ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 قطر

كما وجاء الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم 2022 قطر، ال32، وفق ما نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فيما يلي:

(1) الأرجنتين (راقصو التانغو).

(2) فرنسا (الديوك).

(3) كرواتيا (الناريون).

(4) المغرب (أسود الأطلس).

(5) هولندا (الطواحين).

(6) إنجلترا ( الأسود الثلاثة).

(7) البرازيل (راقصو السامبا).

(8) البرتغال (الملاحون).

(9) اليابان (السامواري الأزرق).

(10) السنغال (أسود التيرانغا).

(11) أستراليا.

(12) سويسرا (الساعات).

(13) إسبانيا (لاروخا).

(14) أمريكا.

(15) بولندا.

(16) كوريا الجنوبية.

(17) ألمانيا (الماكاكين).

(18) الإكوادور.

(19) الكاميرون (الأسود).

(20) الأوروغواي.

(21) تونس (نسور قرطاج).

(22) المكسيك.

(23) بلجيكا.

(24) غانا.

(25) السعودية (الصقور الخضر).

(26) إيران.

(27) كوستاريكا.

(28) الدنمارك .

(29) صربيا.

(30) ويلز.

(31) كندا.

(32) قطر (العنابي).

المصدروطن + الفيفا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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