الإثنين, ديسمبر 19, 2022
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إيمليانو مارتينيز يخرج عن صمته بشأن اللقطة الأكثر جدلا في مونديال قطر

تمكن حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني من حماية شباكه من أهداف محققة كادت تحرم بلاده من الفوز باللقب العالمي

كتب فهمي الورغمي
إيمليانو مارتينيز watanserb.com
إيمليانو مارتينيز
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وطن- أثارت اللقطة الغريبة للحارس الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، لحظة تسلمه جائزة القفاز الذهبي تتويجا له كأفضل حارس في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، جدلا وانتقادات واسعة عبر وسائل الإعلام الدولية.

حركة إيمليانو مارتينيز بالقفاز الذهبي

وانتهت بطولة كأس العالم 2022 في قطر، الأحد، بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد مواجهة حماسية جمعتهم مع المنتخب الفرنسي.

لكن حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز، وفي خضم تتويج بلاده باللقب العالمي، قام بلقطة غريبة، أشعلت ضده انتقادات واسعة.

حيث استقبل حارس المرمى، جائزته في حفل توزيع الجوائز، واحتفل بإمساك القفاز الذهبي، بوضعه في منطقة ما بين الفخذين. أثارت تلك اللقطة العديد من الآراء واختلفت ردود الفعل.

لماذا احتفل إيمليانو مارتينيز بهذه الطريقة؟

وأوضح مارتينيز في تصريحات صحفية مباشرة بعد التتويج السبب وراء قيامه بتلك الحركة.

وقال “مارتينيز” بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين كانوا يحتقرونني.. فأنا لا أحب من يتباهي أمامي”.

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وتابع: “أهدي اللقب لعائلتي… لقد جئت من مكان متواضع للغاية”. وواصل “لقد ذهبت إلى إنجلترا في سن مبكرة جدًا… أريد أن أهديها لعائلتي”.

الروح الرياضية فوق كل شيء

وتابع تقرير الصحيفة أنه إذا كان هناك شيء واحد يميز مارتينيز، فهو روحه الرياضية. إحدى صور ما بعد المباراة هي لحارس المرمى وهو يواسي كيليان مبابي المكسور تمامًا في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يذكر أن مباراة نهائي كأس العالم بين قطر والأرجنتين قد انتهت بنتيجة 3-3 بعد وقت إضافي.

حيث سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية لصالح المنتخب الفرنسي، بينما سجل ليونيل ميسي هدفين للأرجنتين، بعد أن افتتح أنخيل دي ماريا التسجيل للألباسيليستي.

ثم توجه الطرفان لركلات الترجيح لصالح فريق ليونيل سكالوني، حيث سجل “جونزالو مونتيل” ركلة الترجيح الفائزة لإثارة احتفالات جامحة لكل من مشجعي الأرجنتين ومشجعي ميسي في جميع أنحاء العالم.

المصدرصحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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