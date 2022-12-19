أرجنتينية تحتضن رجل أمن في قطر من الفرحة.. رد فعله صدمها (فيديو)

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وطن- بلغ الحماس أشده بمشجعة أرجنتينية بعد فوز منتخبها على فريق الديوك الفرنسي، إلى درجة أنها قامت باحتضان رجل أمن كان يقف على المدرجات بعفوية وحماس.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، المشجعة الأرجنتينية وهي تهجم على عنصر الأمن وتقوم باحتضانه بشكل عنيف.

فما كان منه إلا أن أبعدها عنه مانعاً إياها من ملامسته في موقف صدمها، وأثار إعجاب الكثيرين من النشطاء العرب في ذات الوقت.

رجل أمن حاولت مشجعة أرجنتينية احتضانه فأبعدها فورا ولم يسمح لها بلمسه . وهناك من يزاحم لأجل التقاط صورة بجانب ملكة الجمال الكرواتية. يقول شاعر الجاهلية عنترة:

وأَغضُّ طَرفي ما بدت لي جارَتي** حَتّى يُواري جارَتي مَأواها

إِني اِمرُؤ سمح الخليقة ماجد** لا أتبع النفس اللجوج هواها pic.twitter.com/zLN6QF4myn — بنت السلاطين🇴🇲 (@bintalnoor29) December 17, 2022

وقارن البعض من متابعي الفيديو بين هذا الموقف ومن كانوا يتسابقون لأخذ صور تذكارية مع المشجعة الأوكرانية “ايفانا نول“، التي لفتت الأنظار وهي ترتدي فستانا مصمما بعلم بلادها خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا وبدت في صور أخرى شبه عارية.

وأعرب عدد من الحسابات في “تويتر” عن إعجابهم بتصرف رجل الأمن مع المشجعة فائقة الحماس.

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وعلقت “بنت السلاطين“:”رجل أمن حاولت مشجعة أرجنتينية احتضانه فأبعدها فورا ولم يسمح لها بلمسه.. وهناك من يزاحم لأجل التقاط صورة بجانب ملكة الجمال الكرواتية”.

رجل أمن حاولت مشجعة أرجنتينية احتضانه فأبعدها فورا ولم يسمح لها بلمسه . وهناك من يزاحم لأجل التقاط صورة بجانب ملكة الجمال الكرواتية. يقول شاعر الجاهلية عنترة:

وأَغضُّ طَرفي ما بدت لي جارَتي** حَتّى يُواري جارَتي مَأواها

إِني اِمرُؤ سمح الخليقة ماجد** لا أتبع النفس اللجوج هواها pic.twitter.com/zLN6QF4myn — بنت السلاطين🇴🇲 (@bintalnoor29) December 17, 2022

وعقب آخر بطريقة ساخرة: “من الفرحة لخبطت بالعنوان”.

فيما قال أحد النشطاء:”بلقطة جميلة وعفوية وبالفطرة الإسلامية وبشخصية رجل أمن البطولة.. حقيقي يستحق التكريم”.

تصرفات غريبة لمشجعي الأرجنتين

وكانت المشجعات الأرجنتينيات اللواتي ظهر أكثرهن وهن يرتدين قميص فريقهن في غاية النشاط والحماس طوال أيام مونديال قطر.

فيما لجأ البعض منهن إلى تصرفات غريبة في بطولة كأس العالم بقطر على المدرجات وفي الأماكن العامة اعتبر بعضها فاضحاً وخارجاً عن الآداب العامة.

إذ رصدت الكاميرات خلال تغطية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم. بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، لجوء مشجعة أرجنتينية للتعري بشكل كامل في المدرجات. وذلك احتفالا منها بفوز منتخب بلادها بالكأس.

ورصدت مقاطع أخرى مناكفات لمشجعات أخريات مع مشجعين عرب وتراهن بينهم على الفوز فيما ارتدت مشجعات أرجنتينيات العباءة القطرية في الشوارع والساحات.

كما وثق فيديو آخر قيام مشجعة أرجنتينية بالتسول في سوق واقف، حيث ظهرت تجمع الأموال من المارة بحجة أنها تريد شراء تذكرة حضور المباراة النهائية لأن أموالها قد نفدت.

والأحد، ومن قلب العاصمة القطرية الدوحة توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، للمرة الـ3 في تاريخه، على حساب حامل اللقب فرنسا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وفي تصريح صحفي تناقلته كافة وسائل الإعلام المختلفة، قال ميسي بعد التتويج بكأس العالم 2022: “إنه أمر لا يصدق، كنت أعلم أن الله سيعطيني الكأس. كما وكنت متأكد من ذلك، لقد كانت فرحة كبيرة لنا”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “كان لديّ هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، وكنت أرغب في إنهاء مسيرتي مع كأس العالم، لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا”.

وتابع:”من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا اللقب، ولا يمكنني طلب المزيد. كما أن مسيرتي أوشكت على النهاية، لأن هذه هي مسيرتي سنواتي الأخيرة.”