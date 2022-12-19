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أرجنتينية تحتضن رجل أمن في قطر من الفرحة.. رد فعله صدمها (فيديو)

رجل الأمن في مدرجات مباراة الأرجنتين وفرنسا أبعدها عنه فورا ولم يسمح لها بلمسه

كتب خالد الأحمد
أرجنتينية تحتضن رجل أمن watanserb.com
أرجنتينية تحتضن رجل أمن
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وطن- بلغ الحماس أشده بمشجعة أرجنتينية بعد فوز منتخبها على فريق الديوك الفرنسي، إلى درجة أنها قامت باحتضان رجل أمن كان يقف على المدرجات بعفوية وحماس.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، المشجعة الأرجنتينية وهي تهجم على عنصر الأمن وتقوم باحتضانه بشكل عنيف.

فما كان منه إلا أن أبعدها عنه مانعاً إياها من ملامسته في موقف صدمها، وأثار إعجاب الكثيرين من النشطاء العرب في ذات الوقت.

وقارن البعض من متابعي الفيديو بين هذا الموقف ومن كانوا يتسابقون لأخذ صور تذكارية مع المشجعة الأوكرانية “ايفانا نول“، التي لفتت الأنظار وهي ترتدي فستانا مصمما بعلم بلادها خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا وبدت في صور أخرى شبه عارية.

وأعرب عدد من الحسابات في “تويتر” عن إعجابهم بتصرف رجل الأمن مع المشجعة فائقة الحماس.

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وعلقت “بنت السلاطين“:”رجل أمن حاولت مشجعة أرجنتينية احتضانه فأبعدها فورا ولم يسمح لها بلمسه.. وهناك من يزاحم لأجل التقاط صورة بجانب ملكة الجمال الكرواتية”.

وعقب آخر بطريقة ساخرة: “من الفرحة لخبطت بالعنوان”.

فيما قال أحد النشطاء:”بلقطة جميلة وعفوية وبالفطرة الإسلامية وبشخصية رجل أمن البطولة.. حقيقي يستحق التكريم”.

تصرفات غريبة لمشجعي الأرجنتين

وكانت المشجعات الأرجنتينيات اللواتي ظهر أكثرهن وهن يرتدين قميص فريقهن في غاية النشاط والحماس طوال أيام مونديال قطر.

فيما لجأ البعض منهن إلى تصرفات غريبة في بطولة كأس العالم بقطر على المدرجات وفي الأماكن العامة اعتبر بعضها فاضحاً وخارجاً عن الآداب العامة.

إذ رصدت الكاميرات خلال تغطية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم. بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، لجوء مشجعة أرجنتينية للتعري بشكل كامل في المدرجات. وذلك احتفالا منها بفوز منتخب بلادها بالكأس.

ورصدت مقاطع أخرى مناكفات لمشجعات أخريات مع مشجعين عرب وتراهن بينهم على الفوز فيما ارتدت مشجعات أرجنتينيات العباءة القطرية في الشوارع والساحات.

كما وثق فيديو آخر قيام مشجعة أرجنتينية بالتسول في سوق واقف، حيث ظهرت تجمع الأموال من المارة بحجة أنها تريد شراء تذكرة حضور المباراة النهائية لأن أموالها قد نفدت.

والأحد، ومن قلب العاصمة القطرية الدوحة توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، للمرة الـ3 في تاريخه، على حساب حامل اللقب فرنسا، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وفي تصريح صحفي تناقلته كافة وسائل الإعلام المختلفة، قال ميسي بعد التتويج بكأس العالم 2022: “إنه أمر لا يصدق، كنت أعلم أن الله سيعطيني الكأس. كما وكنت متأكد من ذلك، لقد كانت فرحة كبيرة لنا”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “كان لديّ هذا الحلم الكبير منذ فترة طويلة، وكنت أرغب في إنهاء مسيرتي مع كأس العالم، لا أستطيع أن أطلب أكثر من هذا”.

وتابع:”من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا اللقب، ولا يمكنني طلب المزيد. كما أن مسيرتي أوشكت على النهاية، لأن هذه هي مسيرتي سنواتي الأخيرة.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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