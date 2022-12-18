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مونديال قطر 2022

10 أرقام قياسية سُجلت في مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022 سجل الرقم القياسي الأعلى في تسجيل الأهداف برصيد 172 هدفاً

كتب فارس أبو شيحة
أرقام قياسية في مونديال كأس العالم 2022
أبرز 10 أرقام قياسية في مونديال كأس العالم 2022
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وطن- سجل مونديال كأس العالم 2022 قطر، العديد من الأرقام القياسية على صعيد اللاعبين والمنتخبات المشاركة في البطولة العالمية.

ونرفق في هذا التقرير، أبرز 10 أرقام قياسية تم تسجيلها في نسخة مونديال كأس العالم 2022، التي توج بها منتخب الأرجنتين للمرة ال3 في تاريخه، بعد 36 عاماً من الآن. تحت قيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أبرز 10 أرقام قياسية في مونديال كأس العالم 2022

كما وجاءت أبرز 10 أرقام قياسية، تم تدوينها في نسخة مونديال كأس العالم 2022، التي استضافتها دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، على النحو الآتي:

(1) يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مباريات كأس العالم. برصيد 26 مباراة، كما ويشاركه في ذلك الحارس الفرنسي لوريس الأكثر مشاركة كحارس برصيد 20 مباراة.

(2) النجم الفرنسي كيليان مبابي، أول لاعب يسجل 8 أهداف في بطولة كأس العالم 2022. بعد الأسطورة المعتزل البرازيلي رونالدو الظاهرة في مونديال 2002.

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(3) مونديال كأس العالم قطر 2022، شهد الرقم القياسي على صعيد تسجيل الأهداف. برصيد 172 هدفاً، كما ويتفوق بذلك على نسختي مونديال 1998 و2014، حيث سجل فيهما 171 هدفاً.

(4) المنتخب الأرجنتيني أول حامل للقب كوبا أمريكا العام الماضي، يتوج بمونديال كأس العالم 2022.

(5) المنتخب الأرجنتيني، يعد ثاني المنتخبات تتويجاً لمونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة الأولى في مستهل مشوارها في البطولة العالمية أمام السعودية. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات دور المجموعات.

(6) أصبح المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، أصغر مدرب ينجح في التتويج بلقب كأس العالم، بعد مواطنه سيسار مينوتي مع راقصو التانغو عام 1987. وهو في عمر (44 عاماً و 216 يوماً).

(7) النجم الفرنسي كيليان مبابي، ثاني لاعب يسجل الهاتريك في نهائي كأس العالم 2022، بعد النجم الإنجليزي جيوف هرست في نسخة مونديال 1966.

(8) يعد المنتخب الأرجنتيني أول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، يتوج بلقب كأس العالم 2022. منذ تتويج البرازيل بها في نسخة مونديال 2002.

(9) مونديال كأس العالم 2022 قطر، يعد أكثر بطولة في تاريخ المونديال، تنتهي مبارياتها بركلات ترجيح برصيد 5 مباريات.

(10) منتخب الأرجنتين، هو ثالث منتخب يخوض 11 مرة وقت إضافي، في مونديال كأس العالم، كما ويتساوى بذلك مع إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى أن هدف ميسي في الوقت الإضافي الثاني أمام فرنسا، هو رقم 100 بقدمه اليمنى.

يذكر بأن منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، توج بنسخة مونديال كأس العالم 2022، على حساب حامل اللقب فرنسا (الديوك) بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثية لكليهما.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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