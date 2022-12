10 أرقام قياسية سُجلت في مونديال كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- سجل مونديال كأس العالم 2022 قطر، العديد من الأرقام القياسية على صعيد اللاعبين والمنتخبات المشاركة في البطولة العالمية.

ونرفق في هذا التقرير، أبرز 10 أرقام قياسية تم تسجيلها في نسخة مونديال كأس العالم 2022، التي توج بها منتخب الأرجنتين للمرة ال3 في تاريخه، بعد 36 عاماً من الآن. تحت قيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما وجاءت أبرز 10 أرقام قياسية، تم تدوينها في نسخة مونديال كأس العالم 2022، التي استضافتها دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، على النحو الآتي:

(1) يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مباريات كأس العالم. برصيد 26 مباراة، كما ويشاركه في ذلك الحارس الفرنسي لوريس الأكثر مشاركة كحارس برصيد 20 مباراة.

(2) النجم الفرنسي كيليان مبابي، أول لاعب يسجل 8 أهداف في بطولة كأس العالم 2022. بعد الأسطورة المعتزل البرازيلي رونالدو الظاهرة في مونديال 2002.

(3) مونديال كأس العالم قطر 2022، شهد الرقم القياسي على صعيد تسجيل الأهداف. برصيد 172 هدفاً، كما ويتفوق بذلك على نسختي مونديال 1998 و2014، حيث سجل فيهما 171 هدفاً.

(4) المنتخب الأرجنتيني أول حامل للقب كوبا أمريكا العام الماضي، يتوج بمونديال كأس العالم 2022.

(5) المنتخب الأرجنتيني، يعد ثاني المنتخبات تتويجاً لمونديال كأس العالم 2022، بعد الخسارة الأولى في مستهل مشوارها في البطولة العالمية أمام السعودية. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات دور المجموعات.

(6) أصبح المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، أصغر مدرب ينجح في التتويج بلقب كأس العالم، بعد مواطنه سيسار مينوتي مع راقصو التانغو عام 1987. وهو في عمر (44 عاماً و 216 يوماً).

(7) النجم الفرنسي كيليان مبابي، ثاني لاعب يسجل الهاتريك في نهائي كأس العالم 2022، بعد النجم الإنجليزي جيوف هرست في نسخة مونديال 1966.

(8) يعد المنتخب الأرجنتيني أول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية، يتوج بلقب كأس العالم 2022. منذ تتويج البرازيل بها في نسخة مونديال 2002.

(9) مونديال كأس العالم 2022 قطر، يعد أكثر بطولة في تاريخ المونديال، تنتهي مبارياتها بركلات ترجيح برصيد 5 مباريات.

5 – There were five penalty shootouts at the 2022 World Cup, the most of any edition in the competition. Dramatic. pic.twitter.com/oKm8MXuaRc

(10) منتخب الأرجنتين، هو ثالث منتخب يخوض 11 مرة وقت إضافي، في مونديال كأس العالم، كما ويتساوى بذلك مع إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى أن هدف ميسي في الوقت الإضافي الثاني أمام فرنسا، هو رقم 100 بقدمه اليمنى.

3 – Lionel Scaloni is the third manager in history to win both the World Cup (2022) and Copa América (2021), after Mário Zagallo (1970 World Cup, 1997 Copa América) and Carlos Alberto Parreira (1994 World Cup, 2004 Copa América), both of whom did so with Brazil. Mantelpiece. pic.twitter.com/yaaXYUkDJA

— OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2022