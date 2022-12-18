مكافأة ضخمة للأرجنتين .. تعرف على جوائز كأس العالم قطر 2022

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وطن- تعد مكافأة منتخب الأرجنتين المالية بعد تتويجهم بمونديال كأس العالم قطر 2022، بنسخته ال22، هي الأعلى في تاريخ البطولة العالمية حتى الآن.

ووفق ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في وقت سابق، سيحصل كل منتخب وصل إلى منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على جائزة مالية تقدر ب10.5 مليون دولار أمريكي.

جوائز المنتخبات المالية في كأس العالم قطر 2022

وكانت المنتخبات التي غادرت نهائيات كأس العالم 2022، من منافسات دور المجموعات، وهي قطر المستضيف، وويلز، إيران، المكسيك، السعودية، الإكوادور، تونس، كندا، الدنمارك، ألمانيا، كوستاريكا، الكاميرون، صربيا، الأوروغواي، غانا، بلجيكا.

أما المنتخبات الدولية التي استطاعت الوصول إلى منافسات دور ال16 كأس العالم قطر 2022، ستحصل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على 13 مليون دولار أمريكي.

🏆 جوائز #كأس_العالم_قطر2022

🥇 الأول 42 مليون دولار 💵 أمريكي

🥈 الثاني 30 مليون دولار 💵

🥉 الثالث 27 مليون دولار 💵

الرابع 25 مليون دولار 💵

⚽️ووصل حجم الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة إلى 440 مليون دولار أمريكي والذي يعد الأكبر في التاريخ pic.twitter.com/kYDgH6vxpR — Ossama Al Bayati أسامة البياتي (@ossamaalbayati) December 15, 2022

كما وودعت المنتخبات من منافسات دور ال16، إسبانيا، السنغال، سويسرا، أستراليا، أمريكا، اليابان، كوريا الجنوبية، بولندا.

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أما المنتخبات التي وصلت إلى دور ال8 (الربع النهائي)، ستحصل على جائزة مالية. تقدر ب18 مليون دولار أمريكي، وهي البرتغال، البرازيل، إنجلترا، هولندا.

جائزة المنتخب المغربي صاحب المركز الرابع

وسيحصل المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، صاحب التأهل التاريخي على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء إلى نصف نهائي كأس العالم قطر2022، على مبلغ يقدر ب25 مليون دولار أمريكي.

شكرا يا أسود الأطلس شرفتمونا أفضل تشريف وصنعتم التاريخ في قطر

Thank you for giving it all, thank you for MAKING US PROUD, thank you for making HISTORY ♥️🇲🇦 pic.twitter.com/9AIxIB1izA — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 17, 2022

جائزة كرواتيا صاحب برونزية كأس العالم قطر 2022

كما وسيتلقى منتخب كرواتيا (الناريون)، على مكافأة مالية، بعد نجاحه في الوصول إلى المركز الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية في مونديال قطر 2022. تقدر ب27 مليون دولار أمريكي من قبل اتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

فيما سيحصل المنتخب الفرنسي (الديوك)، وصيف نسخة كأس العالم 2022، على جائزة مالية تقدر ب30 مليون دولار.

مكافأة منتخب الأرجنتين المتوج بمونديال كأس العالم قطر 2022

كما وسيحصل منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، الذي توج بمونديال كأس العالم 2022، على حساب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، على مكافأة مالية ضخمة. تقدر ب 42 مليون دولار، وهو الأعلى في تاريخ البطولة العالمية، وبفارق مليوني عن النسخة الماضية.

يذكر بأن منتخب الأرجنتين توج بمونديال كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخ مسيرته. منذ نسخة مونديال عام 1986 المكسيك في زمن الأسطورة الراحل مارادونا. أي بعد 36 عاماً من الآن.