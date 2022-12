مكافأة ضخمة للأرجنتين .. تعرف على جوائز كأس العالم قطر 2022

- Advertisement -

وطن- تعد مكافأة منتخب الأرجنتين المالية بعد تتويجهم بمونديال كأس العالم قطر 2022، بنسخته ال22، هي الأعلى في تاريخ البطولة العالمية حتى الآن.

ووفق ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في وقت سابق، سيحصل كل منتخب وصل إلى منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على جائزة مالية تقدر ب10.5 مليون دولار أمريكي.

وكانت المنتخبات التي غادرت نهائيات كأس العالم 2022، من منافسات دور المجموعات، وهي قطر المستضيف، وويلز، إيران، المكسيك، السعودية، الإكوادور، تونس، كندا، الدنمارك، ألمانيا، كوستاريكا، الكاميرون، صربيا، الأوروغواي، غانا، بلجيكا.

أما المنتخبات الدولية التي استطاعت الوصول إلى منافسات دور ال16 كأس العالم قطر 2022، ستحصل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على 13 مليون دولار أمريكي.

كما وودعت المنتخبات من منافسات دور ال16، إسبانيا، السنغال، سويسرا، أستراليا، أمريكا، اليابان، كوريا الجنوبية، بولندا.

أما المنتخبات التي وصلت إلى دور ال8 (الربع النهائي)، ستحصل على جائزة مالية. تقدر ب18 مليون دولار أمريكي، وهي البرتغال، البرازيل، إنجلترا، هولندا.

وسيحصل المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، صاحب التأهل التاريخي على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء إلى نصف نهائي كأس العالم قطر2022، على مبلغ يقدر ب25 مليون دولار أمريكي.

شكرا يا أسود الأطلس شرفتمونا أفضل تشريف وصنعتم التاريخ في قطر

Thank you for giving it all, thank you for MAKING US PROUD, thank you for making HISTORY ♥️🇲🇦 pic.twitter.com/9AIxIB1izA

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 17, 2022