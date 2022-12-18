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وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بثّاً مباشراً، الأحد، التي ينتظرها جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان، لمعرفة هوية المتوج بالنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب (استاد لوسيل)، أكبر ملاعب مونديال قطر المستضيف للمونديال، مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا

بينما ستكون المباراة النهائية بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، ستكون عند الساعة الرابعة مساءً، لنقل المباراة الختامية لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

The 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 for our Bleus before tomorrow's big final ⚡️ 𝑊𝑒 𝑐𝑎𝑛'𝑡 𝑤𝑎𝑖𝑡! 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9QMTb92zxL — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 17, 2022

معلق مباراة فرنسا والأرجنتين اليوم

ومن المقرر أن يعلّق على مباراة فرنسا حامل اللقب أمام الأرجنتين، على قنوات (بين سبورت)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وزميله التونسي عصام الشوالي.

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كما وسيعلق على مباراة نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (الكأس)، المعلق العماني خليل البلوشي وزميله المغربي خالد فايد.

4️⃣ 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 in 6️⃣ 𝘆𝗲𝗮𝗿𝘀! 🇫🇷🙌 > 𝟮𝟬𝟭𝟲 : Euro Final 👊

> 𝟮𝟬𝟭𝟴 : World Cup Final 🌟

> 𝟮𝟬𝟮𝟭 : Nations League Final 🔥

> 𝟮𝟬𝟮𝟮 : World Cup Final 💫#FiersdetreBleus pic.twitter.com/LswJ15C59W — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 17, 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022

ونضعُ بين أيديكم متابعينا الآعزاء، روابط مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بثّاً مباشراً، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

مواجهات فرنسا والأرجنتين التاريخية

وتقابل حامل اللقب فرنسا (الديوك)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، في 12 مباراة ماضية في كافة البطولات والمباريات الودية، حقق من خلالها الفوز في 3 مباريات فقط، وتعادل في مثلها، كما تلقى الخسارة في 6 مباريات آخرى.

كما لم تخسر فرنسا أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، في آخر 10 مواجهات سابقة، حيث كان آخرها أمام الأرجنتين نفسها في دور مجموعات كأس العالم 1978، بهدفين نظيفين دون رد.

#SelecciónMayor ¡Cerramos las prácticas en #Qatar! ¡Qué alegría decir que estamos en la #final del mundo! 😁 💪 Mañana iremos #TodosJuntos como hasta ahora en busca de nuestro objetivo 🇦🇷 📝 https://t.co/DqSnU7PL8G pic.twitter.com/YxaAnpdE8Y — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 17, 2022

ويعدّ هذا النهائي الـ11 الذي يجمع منتخب أوروبي مع منتخب أمريكي جنوبي، في مباراة نهائي كأس العالم 2022، حققت من خلالها المنتخبيات الأمريكية الجنوبية الفوز باللقب في 7 منها، فيما فشلت في 3 مرات.

#Qatar2022 🎙️ Emiliano Martínez: "A Leo (Messi) lo veo feliz, como todos los argentinos. Era difícil superar al Messi de la Copa América, pero ahora incluso lo veo mejor". pic.twitter.com/yLYZC30Zbz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 17, 2022

ويطمح كلا المنتخبين الأرجنتين وفرنسا، التتويج باللقب الثالث في تاريخ مسيرتهما في مونديال كأس العالم. بنسخته الـ22 المقام على أرض دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.