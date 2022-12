مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بثّاً مباشراً، الأحد، التي ينتظرها جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان، لمعرفة هوية المتوج بالنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب (استاد لوسيل)، أكبر ملاعب مونديال قطر المستضيف للمونديال، مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

بينما ستكون المباراة النهائية بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، ستكون عند الساعة الرابعة مساءً، لنقل المباراة الختامية لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

The 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 for our Bleus before tomorrow's big final ⚡️

𝑊𝑒 𝑐𝑎𝑛'𝑡 𝑤𝑎𝑖𝑡! 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9QMTb92zxL

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 17, 2022