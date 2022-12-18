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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022

الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي النسخة الـ22 لمونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر watanserb.com
مباراة فرنسا والأرجنتين مباشر نهائي كأس العالم 2022
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وطن- مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بثّاً مباشراً، الأحد، التي ينتظرها جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان، لمعرفة هوية المتوج بالنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب (استاد لوسيل)، أكبر ملاعب مونديال قطر المستضيف للمونديال، مباراة نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا

بينما ستكون المباراة النهائية بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، ستكون عند الساعة الرابعة مساءً، لنقل المباراة الختامية لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

معلق مباراة فرنسا والأرجنتين اليوم

ومن المقرر أن يعلّق على مباراة فرنسا حامل اللقب أمام الأرجنتين، على قنوات (بين سبورت)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وزميله التونسي عصام الشوالي.

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كما وسيعلق على مباراة نهائي كأس العالم 2022، على قنوات (الكأس)، المعلق العماني خليل البلوشي وزميله المغربي خالد فايد.

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022

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مواجهات فرنسا والأرجنتين التاريخية

وتقابل حامل اللقب فرنسا (الديوك)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، في 12 مباراة ماضية في كافة البطولات والمباريات الودية، حقق من خلالها الفوز في 3 مباريات فقط، وتعادل في مثلها، كما تلقى الخسارة في 6 مباريات آخرى.

كما لم تخسر فرنسا أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، في آخر 10 مواجهات سابقة، حيث كان آخرها أمام الأرجنتين نفسها في دور مجموعات كأس العالم 1978، بهدفين نظيفين دون رد.

ويعدّ هذا النهائي الـ11 الذي يجمع منتخب أوروبي مع منتخب أمريكي جنوبي، في مباراة نهائي كأس العالم 2022، حققت من خلالها المنتخبيات الأمريكية الجنوبية الفوز باللقب في 7 منها، فيما فشلت في 3 مرات.

ويطمح كلا المنتخبين الأرجنتين وفرنسا، التتويج باللقب الثالث في تاريخ مسيرتهما في مونديال كأس العالم. بنسخته الـ22 المقام على أرض دولة قطر، كأول نسخة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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