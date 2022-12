مذيعا قناة أمريكية يظهران بالزي القطري على الهواء ومفاجأة للجمهور (فيديو)

- Advertisement -

وطن- ظهر مذيعان من قناة “فوكس سبورت الأمريكية”، وهما يرتديان الزي القطري الرسمي الذي خطف أنظار العالم إليه كعنوان لمونديال قطر 2022، والذي انتهى بتتويج الأرجنتين بطلا للقب على حساب فرنسا.

وارتدى المذيعان الأمريكيان “أليكسي لالاس” و”ستو هولدن” الزي القطري المتمثل بالغترة والعقال أثناء تقديمهما استوديو تغطية القناة لمباراة تحديد المركز الثالث بين كرواتيا والمغرب، حيث تمّت استضافة المؤثر القطري خليفة الهارون، المدير العام لمؤسسة “أحبّ قطر”.

ونشرت قناة “فوكس سبورت” الفيديو على حسابها في تويتر مرفوقاً بتعليق للمعلق للقطري الهارون يقول فيه: “إنه لأمر رائع حقًا أن نرى الناس يعتنقون ثقافتنا ، تمامًا كما نحاول احتضان ثقافات الآخرين”.

وأعرب كلٌّ من “أليكسي لالاس” و”ستو هولدن” عن سعادتهما بارتداء اللباس القطري الرسمي.

قبل أن يتبادل المذيعان التحية بالأحضان مع ضيفهما القطري، ويبرزا أنّ بطولة كأس العالم قطر 2022 حاولت احتضان ثقافات الآخرين.

"It's really nice to see the people embracing our culture, just as we are trying to embrace other people's cultures."@iloveqatar joins the FOX Sports set in Doha 🇶🇦 pic.twitter.com/3BbEyV4FKD

— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 17, 2022