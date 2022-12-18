الأحد, ديسمبر 18, 2022
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مذيعا قناة أمريكية يظهران بالزي القطري على الهواء ومفاجأة للجمهور (فيديو)

ظهرا داخل الاستوديو التحليلي لمباراة المغرب وكرواتيا وأعربا عن سعادتهما بارتداء اللباس القطري

كتب خالد الأحمد
مذيعا قناة أمريكية watanserb.com
مذيعا قناة أمريكية
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وطن- ظهر مذيعان من قناة “فوكس سبورت الأمريكية”، وهما يرتديان الزي القطري الرسمي الذي خطف أنظار العالم إليه كعنوان لمونديال قطر 2022، والذي انتهى بتتويج الأرجنتين بطلا للقب على حساب فرنسا.

ارتديا الغترة والعقال أثناء تقديمهما لمباراة المركز الثالث

وارتدى المذيعان الأمريكيان “أليكسي لالاس” و”ستو هولدن” الزي القطري المتمثل بالغترة والعقال أثناء تقديمهما استوديو تغطية القناة لمباراة تحديد المركز الثالث بين كرواتيا والمغرب، حيث تمّت استضافة المؤثر القطري خليفة الهارون، المدير العام لمؤسسة “أحبّ قطر”.

ونشرت قناة “فوكس سبورت” الفيديو على حسابها في تويتر مرفوقاً بتعليق للمعلق للقطري الهارون يقول فيه: “إنه لأمر رائع حقًا أن نرى الناس يعتنقون ثقافتنا ، تمامًا كما نحاول احتضان ثقافات الآخرين”.

وأعرب كلٌّ من “أليكسي لالاس” و”ستو هولدن” عن سعادتهما بارتداء اللباس القطري الرسمي.

قبل أن يتبادل المذيعان التحية بالأحضان مع ضيفهما القطري، ويبرزا أنّ بطولة كأس العالم قطر 2022 حاولت احتضان ثقافات الآخرين.

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القوة الناعمة لقطر

وأثار هذا الظهور المثير للمعلقين الأمريكيين جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق “علي الوذين”: “شبكة فوكس الإخبارية الامريكية هي الأكثر مشاهدة في امريكا وهي من يقود الخطاب اليميني المناهض للمهاجرين والداعم لترمب.”

وتابع :”من كان يظن أن جمهورها في يوم ما سيتعرف على جزء من الثقافة العربية بهذه الطريقة هذه هي القوة الناعمة”.

فيما شكر مغرد آخر خليفة الهارون على كل ما قام به، وأضاف: “مشاركتك لهم بالظهور بالزي القطري بادرة جميلة تعكس روح الانسانية الطبيعية المكبوتة خلف الاختلافات البشرية”.

وبدورها قالت الشيخة القطرية “مريم آل ثان : “الزي القطري جذب أنظار العالم إليه فهو عنوان مونديال قطر2022 بامتياز”.

وعقب صاحب حساب ” الزعيم”:” نحن سعداء بنجاحكم وصول الرسائل التي كانت مثيرة للجدل عند هؤلاء الاجانب الان اصبحوا يرتدون الزي العربي، ويقلدوننا “.

قناة فوكس سبورت

وقناة “فوكس سبورت” هي شركة تابعة لشركة فوكس كوربوريشن التلفزيونية المتخصصة في إعادة بث البرامج الرياضية في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا في البلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية مثل أستراليا.

وافتتحت القناة استوديو ضخم في 14 نوفمبر الماضي، في الدوحة لتغطية بطولة كأس العالم.

وعلقت القناة في إعلان ترويجي لمونديال قطر في 7 تشرين الأول الماضي :”في موسم الأعياد كاس العالم لهذه السنة سيكون من أجمل أوقات السنة.”

لاعبان متقاعدان

و”أليكسي لالاس” لاعب كرة قدم أمريكي متقاعد من مواليد 1 يونيو 1970 لعب في الغالب كمدافع. اشتهر لالاس بمشاركته مع منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال في نهائيات كأس العالم 1994 FIFA، حيث كان لاعباً بارزاً في الفريق بلحيته الطويلة المميزة وشعره الكثيف أحمر اللون.

أما “ستو هولدن” فهو أشهر اللاعبين في عالم الكرة الأمريكية وهو هداف أمريكي متقاعد كان له تأثير كبير على كرة القدم الأمريكية، ويعمل حالياً كمحلل ألعاب رئيسي في قناة “فوكس سبورت”.

الأرجنتين بطل العالم وصاحب اللقب

ويشار إلى الستار أسدل اليوم، الأحد 18 ديسمبر، على بطولة كأس العالم 2022 قطر، بحسم ليونيل ميسي ورفاقه للقب وتتويج الأرجنتين به بعد 36 عاما من الحرمان.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بصعوبة في خطف هذا اللقب المونديالي بالدوحة، بعد مباراة دراماتيكية أمام فرنسا، حسمتها ركلات الترجيح التي حالف الحظ فيها ميسي ورفاقه.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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