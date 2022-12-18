مذيعا قناة أمريكية يظهران بالزي القطري على الهواء ومفاجأة للجمهور (فيديو)

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وطن- ظهر مذيعان من قناة “فوكس سبورت الأمريكية”، وهما يرتديان الزي القطري الرسمي الذي خطف أنظار العالم إليه كعنوان لمونديال قطر 2022، والذي انتهى بتتويج الأرجنتين بطلا للقب على حساب فرنسا.

ارتديا الغترة والعقال أثناء تقديمهما لمباراة المركز الثالث

وارتدى المذيعان الأمريكيان “أليكسي لالاس” و”ستو هولدن” الزي القطري المتمثل بالغترة والعقال أثناء تقديمهما استوديو تغطية القناة لمباراة تحديد المركز الثالث بين كرواتيا والمغرب، حيث تمّت استضافة المؤثر القطري خليفة الهارون، المدير العام لمؤسسة “أحبّ قطر”.

مذيعا قناة فوكس سبورت الأمريكية يرتديان الزي القطري 🇶🇦

الزي القطري الذي جذب أنظار العالم إليه هو عنوان #مونديال_قطر_2022 بإمتياز 👏🏻#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/tMDrN3NOXr — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 18, 2022

ونشرت قناة “فوكس سبورت” الفيديو على حسابها في تويتر مرفوقاً بتعليق للمعلق للقطري الهارون يقول فيه: “إنه لأمر رائع حقًا أن نرى الناس يعتنقون ثقافتنا ، تمامًا كما نحاول احتضان ثقافات الآخرين”.

وأعرب كلٌّ من “أليكسي لالاس” و”ستو هولدن” عن سعادتهما بارتداء اللباس القطري الرسمي.

قبل أن يتبادل المذيعان التحية بالأحضان مع ضيفهما القطري، ويبرزا أنّ بطولة كأس العالم قطر 2022 حاولت احتضان ثقافات الآخرين.

"It's really nice to see the people embracing our culture, just as we are trying to embrace other people's cultures."@iloveqatar joins the FOX Sports set in Doha 🇶🇦 pic.twitter.com/3BbEyV4FKD — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 17, 2022

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القوة الناعمة لقطر

وأثار هذا الظهور المثير للمعلقين الأمريكيين جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق “علي الوذين”: “شبكة فوكس الإخبارية الامريكية هي الأكثر مشاهدة في امريكا وهي من يقود الخطاب اليميني المناهض للمهاجرين والداعم لترمب.”

وتابع :”من كان يظن أن جمهورها في يوم ما سيتعرف على جزء من الثقافة العربية بهذه الطريقة هذه هي القوة الناعمة”.

شبكة فوكس الإخبارية الامريكية هي الأكثر مشاهدة في امريكا و هي من يقود الخطاب اليميني المناهض للمهاجرين و الداعم لترمب. من كان يظن أن جمهورها في يوم ما سيتعرف على جزء من الثقافة العربية بهذه الطريقة!

هذه هي القوة الناعمة. شكرا خليفة الهارون @iloveqatar

pic.twitter.com/wdbkgPktEp — علي الوذين (@alwoozain) December 17, 2022

فيما شكر مغرد آخر خليفة الهارون على كل ما قام به، وأضاف: “مشاركتك لهم بالظهور بالزي القطري بادرة جميلة تعكس روح الانسانية الطبيعية المكبوتة خلف الاختلافات البشرية”.

وبدورها قالت الشيخة القطرية “مريم آل ثان : “الزي القطري جذب أنظار العالم إليه فهو عنوان مونديال قطر2022 بامتياز”.

وعقب صاحب حساب ” الزعيم”:” نحن سعداء بنجاحكم وصول الرسائل التي كانت مثيرة للجدل عند هؤلاء الاجانب الان اصبحوا يرتدون الزي العربي، ويقلدوننا “.

قناة فوكس سبورت

وقناة “فوكس سبورت” هي شركة تابعة لشركة فوكس كوربوريشن التلفزيونية المتخصصة في إعادة بث البرامج الرياضية في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا في البلدان الأخرى الناطقة بالإنجليزية مثل أستراليا.

وافتتحت القناة استوديو ضخم في 14 نوفمبر الماضي، في الدوحة لتغطية بطولة كأس العالم.

وعلقت القناة في إعلان ترويجي لمونديال قطر في 7 تشرين الأول الماضي :”في موسم الأعياد كاس العالم لهذه السنة سيكون من أجمل أوقات السنة.”

إعلان كاس العالم #قطر٢٠٢٢ في قناة فوكس سبورت الأمريكية 🇺🇸 بعنوان :

في موسم الأعياد كاس العالم لهذه السنة سيكون من أجمل أوقات السنة ❤️ https://t.co/DkPdUIsVgX — صاحبـة السعادة نــوف (@N_Althani_96) October 7, 2022

لاعبان متقاعدان

و”أليكسي لالاس” لاعب كرة قدم أمريكي متقاعد من مواليد 1 يونيو 1970 لعب في الغالب كمدافع. اشتهر لالاس بمشاركته مع منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال في نهائيات كأس العالم 1994 FIFA، حيث كان لاعباً بارزاً في الفريق بلحيته الطويلة المميزة وشعره الكثيف أحمر اللون.

أما “ستو هولدن” فهو أشهر اللاعبين في عالم الكرة الأمريكية وهو هداف أمريكي متقاعد كان له تأثير كبير على كرة القدم الأمريكية، ويعمل حالياً كمحلل ألعاب رئيسي في قناة “فوكس سبورت”.

الأرجنتين بطل العالم وصاحب اللقب

ويشار إلى الستار أسدل اليوم، الأحد 18 ديسمبر، على بطولة كأس العالم 2022 قطر، بحسم ليونيل ميسي ورفاقه للقب وتتويج الأرجنتين به بعد 36 عاما من الحرمان.

ونجح المنتخب الأرجنتيني بصعوبة في خطف هذا اللقب المونديالي بالدوحة، بعد مباراة دراماتيكية أمام فرنسا، حسمتها ركلات الترجيح التي حالف الحظ فيها ميسي ورفاقه.