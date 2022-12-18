الأحد, ديسمبر 18, 2022
الرئيسيةحياتنا"مجومبا" المنحوس يعلن المنتخب الذي سيرتدي قميصه في نهائي كأس العالم (فيديو)
حياتنا

“مجومبا” المنحوس يعلن المنتخب الذي سيرتدي قميصه في نهائي كأس العالم (فيديو)

جميع الفرق التي ارتدى مجومبا قميصها في مونديال قطر 2022 خسرت

كتب رفيف عبدالله
محمد الحجري المعروف بالمشجع المنحوس
- Advertisement -

وطن– كشف مجومبا، المشجع العماني المنحوس، عن القميص الذي سيرتديه في مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.

الأرجنتين أم فرنسا؟

وتداول ناشطون فيديواً جديداً لمحمد الحجري المعروف بـ”مجومبا”، أو “المشجع المنحوس“، وهو يحاول شراء قميص منتخب الأرجنتين من بعض المحال في الدوحة.

ويبدو أنّ العاملين رفضوا منح مجومبا قميص الأرجنتين، ويقول له أحدهم عن سبب الرفض: “ميسي مسكين يبحث عن اللقب منذ 2014″.

لكن المشجع المنحوس أكد أنه سيرتدي قميص منتخب فرنسا، قائلاً: “سألبس قميص فرنسا من فوق إلى تحت”.

ديوك تنجو من النحس بأعجوبة

وكانت جميع الفرق التي ارتدى مجومبا قميصها، في مونديال قطر 2022، قد خسرت.

- Advertisement -

لكن نحسه لم يصب “الديوك”، الذين حقّقوا الفوز على المغرب قبل النهائي، ليصعدوا لملاقاة الأرجنتين.

وكان مجومبا قد تلقّى آلافَ الطلبات من قبل المشجعين المغاربة، من أجل ارتداء قميص المنتخب الفرنسي، حتى يجلب للديوك الحظّ السيء. ويبلغ “أسود الأطلس” المباراة النهائية لمونديال قطر.

كما تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو ظهر فيه الصحفي المغربي، بقنوات الـ”بي إن سبورتس”، أشرف بن عياد، وهو يتوسّل -على سبيل الفكاهة- لـ”مجومبا” لارتداء قميص فرنسا.

صدفة

وظهر الصحفي المغربي في يده ورقةً نقدية، أكد أنّها من فئة 50 يورو، وهو يطلب من “المشجع المنحوس” -كما اشتهر على مواقع التواصل خلال فاعليات كأس العالم- شراء قميص الديوك الفرنسية لارتدائه في المباراة حتى يجلب لهم الحظ السيء.

هذا ولا يجد مجومبا أيّ حرج، في أن يُطلقَ عليه المشجعون لقب المشجع المنحوس.

حيث أكّد المشجع العماني محمد الحجري “مجومبا”، خلال مقابلة متلفزة مع برنامج “المجلس” عبر قناة “الكاس” القطرية، أنه لا يُعارض وصفه بـ”المشجع المنحوس”، بعد أن خسرت جميع المنتخبات التي شجعها.

مشيراً -بنبرة ساخرة- إلى أنّ ما حدث له في كأس العالم، من اهتمام وتواتر لصُدف النحس، جاء عن طريق المصادفة.

فشل لأول مرة

وفي سياق التفاعل مع ارتدائه قميص المنتخب الفرنسي في المواجهة مع المنتخب المغربي، صرّح مجومبا، أنه “يشعر بأن الحظ قد لا يحالفه في مباراة المغرب وفرنسا”.

و قال “مجومبا” (المشجع المنحوس)، في مقطع فيديو خلال مقابلة مع شبكة “بي إن سبورتس” الإعلامية الرياضية: “أعطوني إجازة أخاف أنخطف في حال لم يحالفني الحظّ”.

وفعلاً فشل مجومبا هذه المرة، ليحقّق منتخب فرنسا الفوز بهدفين دون مقابل على منتخب المغرب.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
تقارير

بأبهى حلة .. قطر تختتم مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

تقارير

بث مباشر.. مشاهدة حفل نهائي كأس العالم 2022 قطر

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وفرنسا بث مباشر في نهائي كأس العالم 2022

الهدهد

شاهد ما حدث في منزل ميسي بمسقط رأسه وما قاله صديق طفولته

مونديال قطر 2022

موقع عالمي شهير يتوقع نسبة فوز فرنسا والأرجنتين بلقب كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

معلق نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

مونديال قطر 2022

ما الوعد الذي قطعتهُ زوجات لاعبي الأرجنتين في حال الفوز بالمونديال ؟!

مونديال قطر 2022

أرقام ستُدهش العشاق .. تاريخ مواجهات الأرجنتين وفرنسا قبيل نهائي المونديال

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

الهدهد

نائب سفير فرنسا بعُمان يناشد مجومبا ارتداء قميص المغرب (فيديو)

الهدهد

نحس “مجومبا” يضرب كرواتيا وهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين بإمضاء ميسي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بأبهى حلة .. قطر تختتم مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

بعد أكثر من 20 عامًا..أنجلينا جولي تغادر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

“مجموعة جبناء”.. هجوم حاد على لاعبي المغرب بعد مباراة كرواتيا وحكيمي ينفجر غضبا

أغرب واقعة احتيال.. سيدة تنتقم من صديقة طفولتها وفعلت ما لا يصدقه عقل

سخرية واسعة من ملك البحرين وزوجته بسبب ما فعلاه في احتفالات اليوم الوطني

بث مباشر.. مشاهدة حفل نهائي كأس العالم 2022 قطر

بعد ترحيلها إلى بلادها.. مفاجأة جديدة حول اللاجئة الأوكرانية وعشيقها البريطاني الذي سرقته من زوجته!

لماذا لا يُسمح لك باستخدام الكمبيوتر المحمول خلال إقلاع الطائرة وهبوطها؟

“منع ارتداء العباءة في السعودية”.. قرار صادم يثير جدلا

تغيير جديد قد يطرأ على نظام نسخة كأس العالم 2026

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC