“مجومبا” المنحوس يعلن المنتخب الذي سيرتدي قميصه في نهائي كأس العالم (فيديو)

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وطن– كشف مجومبا، المشجع العماني المنحوس، عن القميص الذي سيرتديه في مواجهة نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين.

الأرجنتين أم فرنسا؟

وتداول ناشطون فيديواً جديداً لمحمد الحجري المعروف بـ”مجومبا”، أو “المشجع المنحوس“، وهو يحاول شراء قميص منتخب الأرجنتين من بعض المحال في الدوحة.

ويبدو أنّ العاملين رفضوا منح مجومبا قميص الأرجنتين، ويقول له أحدهم عن سبب الرفض: “ميسي مسكين يبحث عن اللقب منذ 2014″.

لكن المشجع المنحوس أكد أنه سيرتدي قميص منتخب فرنسا، قائلاً: “سألبس قميص فرنسا من فوق إلى تحت”.

ديوك تنجو من النحس بأعجوبة

وكانت جميع الفرق التي ارتدى مجومبا قميصها، في مونديال قطر 2022، قد خسرت.

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لكن نحسه لم يصب “الديوك”، الذين حقّقوا الفوز على المغرب قبل النهائي، ليصعدوا لملاقاة الأرجنتين.

وكان مجومبا قد تلقّى آلافَ الطلبات من قبل المشجعين المغاربة، من أجل ارتداء قميص المنتخب الفرنسي، حتى يجلب للديوك الحظّ السيء. ويبلغ “أسود الأطلس” المباراة النهائية لمونديال قطر.

كما تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو ظهر فيه الصحفي المغربي، بقنوات الـ”بي إن سبورتس”، أشرف بن عياد، وهو يتوسّل -على سبيل الفكاهة- لـ”مجومبا” لارتداء قميص فرنسا.

صدفة

وظهر الصحفي المغربي في يده ورقةً نقدية، أكد أنّها من فئة 50 يورو، وهو يطلب من “المشجع المنحوس” -كما اشتهر على مواقع التواصل خلال فاعليات كأس العالم- شراء قميص الديوك الفرنسية لارتدائه في المباراة حتى يجلب لهم الحظ السيء.

هذا ولا يجد مجومبا أيّ حرج، في أن يُطلقَ عليه المشجعون لقب المشجع المنحوس.

حيث أكّد المشجع العماني محمد الحجري “مجومبا”، خلال مقابلة متلفزة مع برنامج “المجلس” عبر قناة “الكاس” القطرية، أنه لا يُعارض وصفه بـ”المشجع المنحوس”، بعد أن خسرت جميع المنتخبات التي شجعها.

مشيراً -بنبرة ساخرة- إلى أنّ ما حدث له في كأس العالم، من اهتمام وتواتر لصُدف النحس، جاء عن طريق المصادفة.

فشل لأول مرة

وفي سياق التفاعل مع ارتدائه قميص المنتخب الفرنسي في المواجهة مع المنتخب المغربي، صرّح مجومبا، أنه “يشعر بأن الحظ قد لا يحالفه في مباراة المغرب وفرنسا”.

و قال “مجومبا” (المشجع المنحوس)، في مقطع فيديو خلال مقابلة مع شبكة “بي إن سبورتس” الإعلامية الرياضية: “أعطوني إجازة أخاف أنخطف في حال لم يحالفني الحظّ”.

بعد أن بات حديث وسائل الإعلام العالمية يبدو أن محمد الحجري #مجومبا المعروف باسم المشجع المنحوس يشعر بأن الحظ قد لا يحالفه في مباراة #المغرب 🇲🇦 و #فرنسا 🇫🇷في نصف نهائي مونديال قطر وقال في مقطع فيديو خلال مقابلة مع بي إن سبورتس أعطوني إجازة أخاف أنخطف في حال لم يحالفه الحظ pic.twitter.com/qXreIe6GmX — خدمة قيصر عمان الاخبارية (@alkaiser_oman) December 14, 2022

وفعلاً فشل مجومبا هذه المرة، ليحقّق منتخب فرنسا الفوز بهدفين دون مقابل على منتخب المغرب.