“مجموعة جبناء”.. هجوم حاد على لاعبي المغرب بعد مباراة كرواتيا وحكيمي ينفجر غضبا

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وطن– دخل الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، التاريخ بعد إدارته لمباراة منتخبي المغرب وكرواتيا في تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم، لكنّه جذب الأنظار كذلك بسبب الانتقادات التي وُجّهت له، في حين وُجهت انتقادات حادة للاعبي المغرب، بسبب اعتراضاتهم الشديدة عليه.

الاعتراضات المغربية لوحظت خلال مجريات المباراة من قبل لاعبي أسود أطلس، وبعد المباراة شوهد اللاعب أشرف حكيمي وهو غاضب بشدة من الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

فبعد المباراة، توجّه حكيمي وتحدّث بغضب شديد مع الحكم القطري، مؤكّداً أحقية المغرب في الحصول على ركلة جزاء.

لقطة حكيمي بعد المباراة

وانتشرت صورة لأشرف حكيمي وهو يشبك يديه، في إشارة إلى وضع العراقيل ضد المنتخب المغربي في مواصلة نتائجه الرائعة التي حققها في البطولة، وإيقاف مسيرته بحصوله على المركز الرابع.

أشرف حكيمي Vs عبدالرحمن الجاسم. pic.twitter.com/DDa6qpIuVo — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 17, 2022

انفعال حكيمي على إنفانتينو

كما انفعل حكيمي على رئيس اتحاد كرة القدم الدولي جياني إنفانتينو، وهاجمه بعنف، وقال: “هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تقومون فيها بقرارات ظالمة ضدنا.. لا أعرف ماذا تريدون، وأنت ما خطبك؟”.

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وتحدثت وسائل إعلام، عن أنّ المسؤولين في “فيفا” منعوا وسائل الإعلام من تصوير كواليس غضب نجم “أسود الأطلس“، نظراً للموقف المحرج الذي كان فيه رئيس “فيفا”.

اعتذار حكيمي

وفي وقت لاحق، تقدّم حكيمي بالاعتذار إلى إنفانتينو، وقال إنّه لم يقصد الإساءة إليه، مشدّداً على أنه تربطه صداقة قوية برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

Achraf Hakimi : 🎙 "Nothing happened. I was angry after the confrontation. I went to talk to him (Gianni Infantino) . I apologize for the words I addressed to him. Infantino is my friend and I respect him a lot, and nothing happened." pic.twitter.com/HTSCrLCsp2 — 🇲🇦 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐂𝐂𝐀𝐍 𝐆𝐑𝐈𝐍𝐓𝐀 (@MoroccanGrinta) December 17, 2022

هجوم حادّ على لاعبي المغرب

جانب آخر من المشهد تمثّل في انتقادات للاعبي المغرب أنفسهم، وذلك بسبب اعتراضهم الشديد على الحكم القطري في مباراة كرواتيا، في حين لم يُظهروا اعتراضاً مماثلاً في أعقاب مباراة فرنسا في الدور نصف النهائي، التي يرى البعض أن المنتخب ظُلم خلالها، وكذلك وصف البعض لاعبي المغرب بأنهم جبناء.

حكيمي وبعض لاعبي المغرب كانوا جبناء ..

احتجوا على حكم مباراة فرنسا لكنهم لم تجرأوا على مهاجمته كما فعلوا مع الحكم العربي. — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) December 17, 2022

كما دافع البعض عن الحكم القطري، واعتبروا أنه أدار المباراة بكفاءة كبيرة ونجح في هذا الاختبار اللافت.

الحكم المونديالي عبدالرحمن الجاسم ادار المباراة بكفاءة عالية ونجح باقتدار لكن ( اما تفوزني ولا اهاجمك ) هذي عقلية اللاعب العربي .. مهما يصل يبقى تفكيره سطحي ! #المغرب_كرواتيا #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/J3qzLTJT1B — فهد العمادي (@fahedalemadi) December 17, 2022

كولشي باين.

زعما جابو عربي باش مايعيقوش 😂😂 pic.twitter.com/Y8alBFs9qh — Chérif de l'Atlas (@yassine2389) December 17, 2022

شوفوا اشلون رايح يتهجم على الحكم pic.twitter.com/OFAKC9Oa9h — 💭 برق⚡️ (@opob100) December 17, 2022

اعتراض لاعبي ومدرب المغرب

وكان لاعبو المنتخب المغربي قد دخلوا في مناقشات كلامية مع حكم مواجهة أسود الأطلس وكرواتيا، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022.

وعقب صافرة نهاية اللقاء، توجّه لاعبو منتخب المغرب والمدرب وليد الركراكي إلى حكم اللقاء عبدالرحمن الجاسم، لإبداء اعتراضهم على بعض قراراته خلال اللقاء.

لفظ بذيء من فوزي لقجع

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو يوثّق ردّ فعل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، تجاه الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

وفي أثناء صعود الجاسم للمنصة لتسلّم الميدالية التكريمية، رفقة طاقم التحكيم، صافح فوزي لقجع الذي نظر إليه بما سُمي “احتقاراً وامتعاضاً”.

وأشار لقجع بيديه بحركة تشير إلى تلقي الجاسم رشوة، لهزيمة منتخب المغرب في المباراة، وتُرجمت حركة شفاه لقجع، متحدثاً باللغة الفرنسية إلى حكم المباراة، قائلاً: “Batard”، التي تعني “ابن حرام”.