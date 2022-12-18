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“مجموعة جبناء”.. هجوم حاد على لاعبي المغرب بعد مباراة كرواتيا وحكيمي ينفجر غضبا

نجم أسود أطلس أشرف حكيمي انفعل على الجميع بعد خسارة البرونزية

كتب خالد السعدي
الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم watanserb.com
انفعال نجم المنتخب المغربي اشرف حكيمي على الحكم القطري عبدالرحمن جاسم الذي أدار مباراة المغرب وكرواتيا
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وطن– دخل الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، التاريخ بعد إدارته لمباراة منتخبي المغرب وكرواتيا في تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم، لكنّه جذب الأنظار كذلك بسبب الانتقادات التي وُجّهت له، في حين وُجهت انتقادات حادة للاعبي المغرب، بسبب اعتراضاتهم الشديدة عليه.

الاعتراضات المغربية لوحظت خلال مجريات المباراة من قبل لاعبي أسود أطلس، وبعد المباراة شوهد اللاعب أشرف حكيمي وهو غاضب بشدة من الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

فبعد المباراة، توجّه حكيمي وتحدّث بغضب شديد مع الحكم القطري، مؤكّداً أحقية المغرب في الحصول على ركلة جزاء.

لقطة حكيمي بعد المباراة

وانتشرت صورة لأشرف حكيمي وهو يشبك يديه، في إشارة إلى وضع العراقيل ضد المنتخب المغربي في مواصلة نتائجه الرائعة التي حققها في البطولة، وإيقاف مسيرته بحصوله على المركز الرابع.

انفعال حكيمي على إنفانتينو

كما انفعل حكيمي على رئيس اتحاد كرة القدم الدولي جياني إنفانتينو، وهاجمه بعنف، وقال: “هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تقومون فيها بقرارات ظالمة ضدنا.. لا أعرف ماذا تريدون، وأنت ما خطبك؟”.

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وتحدثت وسائل إعلام، عن أنّ المسؤولين في “فيفا” منعوا وسائل الإعلام من تصوير كواليس غضب نجم “أسود الأطلس“، نظراً للموقف المحرج الذي كان فيه رئيس “فيفا”.

اعتذار حكيمي

وفي وقت لاحق، تقدّم حكيمي بالاعتذار إلى إنفانتينو، وقال إنّه لم يقصد الإساءة إليه، مشدّداً على أنه تربطه صداقة قوية برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

هجوم حادّ على لاعبي المغرب

جانب آخر من المشهد تمثّل في انتقادات للاعبي المغرب أنفسهم، وذلك بسبب اعتراضهم الشديد على الحكم القطري في مباراة كرواتيا، في حين لم يُظهروا اعتراضاً مماثلاً في أعقاب مباراة فرنسا في الدور نصف النهائي، التي يرى البعض أن المنتخب ظُلم خلالها، وكذلك وصف البعض لاعبي المغرب بأنهم جبناء.

كما دافع البعض عن الحكم القطري، واعتبروا أنه أدار المباراة بكفاءة كبيرة ونجح في هذا الاختبار اللافت.

اعتراض لاعبي ومدرب المغرب

وكان لاعبو المنتخب المغربي قد دخلوا في مناقشات كلامية مع حكم مواجهة أسود الأطلس وكرواتيا، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022.

وعقب صافرة نهاية اللقاء، توجّه لاعبو منتخب المغرب والمدرب وليد الركراكي إلى حكم اللقاء عبدالرحمن الجاسم، لإبداء اعتراضهم على بعض قراراته خلال اللقاء.

لفظ بذيء من فوزي لقجع

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو يوثّق ردّ فعل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، تجاه الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

وفي أثناء صعود الجاسم للمنصة لتسلّم الميدالية التكريمية، رفقة طاقم التحكيم، صافح فوزي لقجع الذي نظر إليه بما سُمي “احتقاراً وامتعاضاً”.

وأشار لقجع بيديه بحركة تشير إلى تلقي الجاسم رشوة، لهزيمة منتخب المغرب في المباراة، وتُرجمت حركة شفاه لقجع، متحدثاً باللغة الفرنسية إلى حكم المباراة، قائلاً: “Batard”، التي تعني “ابن حرام”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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