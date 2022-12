“مجموعة جبناء”.. هجوم حاد على لاعبي المغرب بعد مباراة كرواتيا وحكيمي ينفجر غضبا

- Advertisement -

وطن– دخل الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، التاريخ بعد إدارته لمباراة منتخبي المغرب وكرواتيا في تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم، لكنّه جذب الأنظار كذلك بسبب الانتقادات التي وُجّهت له، في حين وُجهت انتقادات حادة للاعبي المغرب، بسبب اعتراضاتهم الشديدة عليه.

الاعتراضات المغربية لوحظت خلال مجريات المباراة من قبل لاعبي أسود أطلس، وبعد المباراة شوهد اللاعب أشرف حكيمي وهو غاضب بشدة من الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم.

فبعد المباراة، توجّه حكيمي وتحدّث بغضب شديد مع الحكم القطري، مؤكّداً أحقية المغرب في الحصول على ركلة جزاء.

وانتشرت صورة لأشرف حكيمي وهو يشبك يديه، في إشارة إلى وضع العراقيل ضد المنتخب المغربي في مواصلة نتائجه الرائعة التي حققها في البطولة، وإيقاف مسيرته بحصوله على المركز الرابع.

كما انفعل حكيمي على رئيس اتحاد كرة القدم الدولي جياني إنفانتينو، وهاجمه بعنف، وقال: “هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تقومون فيها بقرارات ظالمة ضدنا.. لا أعرف ماذا تريدون، وأنت ما خطبك؟”.

وتحدثت وسائل إعلام، عن أنّ المسؤولين في “فيفا” منعوا وسائل الإعلام من تصوير كواليس غضب نجم “أسود الأطلس“، نظراً للموقف المحرج الذي كان فيه رئيس “فيفا”.

وفي وقت لاحق، تقدّم حكيمي بالاعتذار إلى إنفانتينو، وقال إنّه لم يقصد الإساءة إليه، مشدّداً على أنه تربطه صداقة قوية برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

Achraf Hakimi : 🎙 "Nothing happened. I was angry after the confrontation. I went to talk to him (Gianni Infantino) . I apologize for the words I addressed to him. Infantino is my friend and I respect him a lot, and nothing happened." pic.twitter.com/HTSCrLCsp2

— 🇲🇦 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐂𝐂𝐀𝐍 𝐆𝐑𝐈𝐍𝐓𝐀 (@MoroccanGrinta) December 17, 2022