ما فعلته خديجة بن قنة وإيمان عياد في نهائي كأس العالم لفت الأنظار

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وطن- تفاعلت مذيعات بارزات بقناة “الجزيرة” القطرية، مع القضية الفلسطينية بطريقة خاصة على مدرجات ملعب “لوسيل” الذي شهد المباراة النهائية بين قطبي المواجهة فرنسا والأرجنتين، والتي انتهت بفوز ميسي وراقصي التانجو ورفعهم لكأس العالم من قلب الدوحة.

علم فلسطين فوق مدرجات كأس العالم في قطر

وأظهرت صور متداولة كلاً من المذيعتين خديجة بن قنة، وإيمان عياد، وهن يقمن برفع علم فلسطين خلال المباراة النهائية لكأس العالم.

وعلقت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة على صورتها قائلة: “فلسطين قضية الشرفاء”

فيما غردت زميلتها الإعلامية “إيمان عياد” فوق صورة مماثلة لها مع علم فلسطين، من على مدرجات ملعب لوسيل أثناء المباراة النهائية لكأس العالم: “مونديال العلم والشارة والتضامن مع فلسطين”.

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وكانت مذيعة قناة الجزيرة “خديجة بن قنة” قد نشرت عبر حسابها في “تويتر” منذ أيام، صورة لفرنسي يطلب اعتذار المنتخب المغربي عن رفع علم فلسطين في الملاعب.

وجاء في تغريدتها “جورج مارك بن عمّو” الذي طالب باعتذار مغربي رسمي عن رفع علم فلسطين في الملاعب، سيُجلَط إذا شاهد صور علم فلسطين في الملعب خلال مباراة المغرب البرتغال“.

"جورج مارك بن عمّو" الذي طالب باعتذار مغربي رسمي عن رفع علم #فلسطين في الملاعب، سيُجلَط إذا شاهد صور علم #فلسطين في الملعب خلال مبارة #المغرب_البرتغال اليوم pic.twitter.com/OSVTJQpf7e — خديجة بن قنة (@Benguennak) December 10, 2022

وكانت صحيفة “غلوبو” البرازيلية قد كتبت أن هناك 33 منتخباً في مونديال قطر وليس 32، في إشارة إلى فلسطين وعلمها الذي كان حاضرا بكل مكان في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمت “وطن” مقتطفات منه، إن إسرائيل مثل فلسطين فشلت في التأهل لكأس العالم. لكن التنافس التاريخي مع العرب لم يتوقف في المونديال.

وأضافت أن هناك تقارير في الصحف الإسرائيلية والبريطانية، تفيد بأن صحفيي تل أبيب واجهوا صعوبة في إجراء مقابلات مع الجماهير العربية في كأس العالم ، حيث تم رفضهم بالإساءة اللفظية في أقصى الحالات.

أعلام وكوفيات فلسطين في المونديال

ولم تخلُ مباراة من مباريات مونديال قطر 2022، من رفع الجماهير لعلم فلسطين، والتوشح بالكوفية الفلسطينية وترديد الشعارات والهتافات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع فديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الجماهير المغربية وهي تهتف لدولة فلسطين، بعد فوز منتخبهم على نظيره الكندي.

كما ظهر لاعبو “أسود الأطلس” والفرحة تملئ قلوبهم، وهم يرفعون علم فلسطين داخل الملعب خلال احتفالهم بالفوز.

وأظهرت مقاطع أخرى المشجعين المغاربة في المدرجات، وهم يغنون ويرددون يصوت واحد كلمة “فلسطين” في سوق واقف.

وعقب فوزهم على منتخب البرتغال وتأهلهم للمربع الذهبي ببطولة كأس العالم قام لاعبو أسود الأطلس بالسجود لله شكرا على الفوز والتأهل كما قاموا برفع علم بلادهم وكالعادة كان العلم الفلسطيني حاضرا بقوة، ورد الجمهور لهم التحية وقاموا بالهتاف لهم معبرين عن سعادتهم بالانتصار الثمين.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق مونديال قطر العديد من المشاهد، التي أظهرت رفض الجماهير المتواجدة فيه التحدث لوسائل الإعلام “الإسرائيلية”، في إشارة إلى تأييدهم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.

واليوم أسدلت قطر الستار على بطولة كأس العالم 2022، التي تعد أفضل نسخة من حيث التنظيم في تاريخ البطولة، بتتويج الأرجنتين بطلا للعالم عقب فوز ميسي ورفاقه على الديوك الفرنسية بقيادة مبابي، بصعوبة كبيرة في مباراة دراماتيكية بكل المقاييس.