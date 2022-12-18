لماذا لا يُسمح لك باستخدام الكمبيوتر المحمول خلال إقلاع الطائرة وهبوطها؟

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وطن– كشف طيار عن السبب الحقيقي، لعدم السماح للركاب باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة في أثناء هبوط الطائرة وإقلاعها.

مخاطر استخدام الكمبيوتر على متن الطائرة

يمكن للمسافرين استخدام الهواتف وسماعات الأذن التي تعمل بتقنية البلوتوث وغيرها من العناصر الإلكترونية في بداية رحلاتهم ونهايتها. ولكن يجب عليهم تجنب أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية.



يعتقد بعض الركاب أنّ هذا بسبب تداخل هواتفنا الذكية مع أنظمة الطائرة، لكن هذا ليس دقيقًا تمامًا. بدلاً من ذلك، تطلب المضيفات من الركاب اتباع هذه القاعدة كإجراء احترازي حفاظاً على سلامتهم، في حالة حدوث أي خطأ في أثناء إقلاع الطائرة أو هبوطها.



وفي حديثه له مع موقع Stuff.co.nz، أوضح الطيار ومستشار السلامة، جون نانس، أنّه بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، يجب تخزينها في أثناء إقلاع الطائرة حتى لا تعترض طريق الركاب إذا اضطروا إلى إخلاء الطائرة.