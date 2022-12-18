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لفظ خارج واتهام بالرشوة من فوزي لقجع لحكم مباراة المغرب وكرواتيا (شاهد)

وصنع التاريخ رابعا للعالم

بواسطة
خالد السعدي
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عبدالرحمن الجاسم watanserb.com
الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم وفوزي لقجع على منصة التكريم

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق رد فعل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، تجاه الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم الذي أدار مباراة المغرب وكرواتيا التي انتهت بخسارة أسود أطلس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأثناء صعود الجاسم للمنصة لتسلم الميدالية التكريمية، رفقة طاقم التحكيم، صافح فوزي لقجع الذي نظر إليه بما سُمي “احتقار وامتعاض”.

وأشار لقجع بيديه بحركة تشير إلى تلقي الجاسم رشوة، لهزيمة منتخب المغرب في المباراة.

وتُرجمت حركة شفاه لقجع، متحدثا باللغة الفرنسية إلى حكم المباراة قائلا “Batard”، التي تعني “ابن حرام”.

غضب واسع من تصرف لقجع

تصرف رئيس الاتحاد المغربي جاء في ظل انتقادات حادة تعرض لها الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، وما يراه المغاربة من ظلم تحكيمي تعرضوا له خلال المباراة.

وأثيرت حالة من الغضب تجاه لقجع، فقال مبارك الذي يُرفق علم الجزائر باسم حسابه: “نظرات رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع إلى حكم الساحة القطري عبد الرحمن الجاسم والتلفظ بالكلام تعكس مكانته ومستواه المنحط”.

وغرد “خالد”: “كانت هناك لقطة لرئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع غير محترمة في المنصة مع الحكم القطري المتميز عبدالرحمن الجاسم والذي أدار مباراة المغرب كرواتيا بكل إحترافية وإقتدار وأيضاً من لاعبي منتخب #المغرب ومدرب المغرب وليد الركراكي”.

اعتراض لاعبي ومدرب المغرب

وكان لاعبو المنتخب المغربي قد دخلوا في مناقشات كلامية مع حكم مواجهة أسود الأطلس وكرواتيا، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022.

وعقب صافرة نهاية اللقاء، توجه لاعبو منتخب المغرب والمدرب وليد الركراكي إلى حكم اللقاء عبدالرحمن الجاسم، لإبداء اعتراضهم على بعض قراراته خلال اللقاء.

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