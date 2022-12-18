لفظ خارج واتهام بالرشوة من فوزي لقجع لحكم مباراة المغرب وكرواتيا (شاهد)

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق رد فعل رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، تجاه الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم الذي أدار مباراة المغرب وكرواتيا التي انتهت بخسارة أسود أطلس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأثناء صعود الجاسم للمنصة لتسلم الميدالية التكريمية، رفقة طاقم التحكيم، صافح فوزي لقجع الذي نظر إليه بما سُمي “احتقار وامتعاض”.

وأشار لقجع بيديه بحركة تشير إلى تلقي الجاسم رشوة، لهزيمة منتخب المغرب في المباراة.

رئيس الاتحاد المغربي 🇲🇦 لكرة القدم

فوزي لقجع اثناء تتويج الثالث والرابع

اشار بيدة للحكم القطري عبدالرحمن

الجاسم بأنه مرتشي💰مننا الى الاتحاد

القطري @QFA والفيفا @FIFAcom

نتمنى تقديم شكوى رسمية ضده

في المحكمة الرياضيه @QICDRC #كاس_العالم_FIFA #QatarWorldCup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wh5YtNxOYL — ABM  (@IIQtrll) December 17, 2022

وتُرجمت حركة شفاه لقجع، متحدثا باللغة الفرنسية إلى حكم المباراة قائلا “Batard”، التي تعني “ابن حرام”.

🚨🚨🚨🚨🚨 رئيس الإتحاد المغربي فوزي لقجع للحكم القطري عبدالرحمن الجاسم: Batard • تُعني باللغة الفرنسية (نذل) !!!!!pic.twitter.com/4eJuCPCs6a — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) December 18, 2022

غضب واسع من تصرف لقجع

تصرف رئيس الاتحاد المغربي جاء في ظل انتقادات حادة تعرض لها الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم، وما يراه المغاربة من ظلم تحكيمي تعرضوا له خلال المباراة.

وأثيرت حالة من الغضب تجاه لقجع، فقال مبارك الذي يُرفق علم الجزائر باسم حسابه: “نظرات رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع إلى حكم الساحة القطري عبد الرحمن الجاسم والتلفظ بالكلام تعكس مكانته ومستواه المنحط”.

#كأس_العالم_قطر_2022 🇶🇦 نظرات رئيس الجامعة الملكية المغربية 🇲🇦 لكرة القدم فوزي لقجع إلى حكم الساحة القطري عبد الرحمن الجاسم والتلفظ بالكلام تعكس مكانته ومستواه المنحط#الحرب_الروسية_الأوكرانية#الحرب_العالمية_الثالثة#الجزائر #روسيا #أوكرانيا

. pic.twitter.com/YhBzbS8ZiS — مبارك محمد نبشي 🇩🇿 (@b737m) December 17, 2022

وغرد “خالد”: “كانت هناك لقطة لرئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع غير محترمة في المنصة مع الحكم القطري المتميز عبدالرحمن الجاسم والذي أدار مباراة المغرب كرواتيا بكل إحترافية وإقتدار وأيضاً من لاعبي منتخب #المغرب ومدرب المغرب وليد الركراكي”.

كانت هناك لقطة لرئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع ( غير محترمة ) في المنصة مع الحكم القطري المتميز عبدالرحمن الجاسم والذي أدار مباراة #المغرب_كرواتيا بكل إحترافية وإقتدار وأيضاً من لاعبي منتخب #المغرب ومدرب المغرب وليد الركراكي !#كأس_العالم_2022_قطر pic.twitter.com/oTR5UtPwQC — KHALED SAUD 🇸🇦 (@KHALED__SAUD_) December 17, 2022

اعتراض لاعبي ومدرب المغرب

وكان لاعبو المنتخب المغربي قد دخلوا في مناقشات كلامية مع حكم مواجهة أسود الأطلس وكرواتيا، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022.

حسرة و اعتراض لاعبي المغرب علي الحكم عقب نهاية المباراة 📸 pic.twitter.com/KFHLY6FCAL — Btolat.com (@Btolat) December 17, 2022

وعقب صافرة نهاية اللقاء، توجه لاعبو منتخب المغرب والمدرب وليد الركراكي إلى حكم اللقاء عبدالرحمن الجاسم، لإبداء اعتراضهم على بعض قراراته خلال اللقاء.