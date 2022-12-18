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قصة البشت القطري الذي ارتداه ليونيل ميسي خلال تتويجه بكأس العالم!

ميسي يصرح بأن مسيرته أوشكت على الانتهاء بعد التتويج بكأس العالم

كتب سالم حنفي
البشت القطري لميسي watanserb.com
أمير قطر يلبس ميسي البشت القطري خلال تتويج منتخب بلاده بالكأس
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وطن – نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” مقطع فيديو يروي قصة البشت القطري الذي قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإهدائه لقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل تسليمه كأس العالم الذي فازت به الأرجنتين بعد مباراة مثيرة وقوية مع فرنسا.

ووفقا للفيديو المنشور على حساب وكالة “قنا” الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر“، فإن محل موسى عيسى أبو حليقة للبشوت هو أول محل تم افتتاحه في قطر لصناعة البشت القطري عام 1930.

وبحسب الفيديو فإن البشت عبارة عن عباءة منتشرة بالخصوص في بلدان الخليج العربي حيث يجري ارتداؤها من قبل الرجال، كرمز للوجاهة، وغالبا ما يكون ذلك في أفراح ومناسبات كبرى.

كما أوضح الفيديو بأن “البشت” له ثلاثة أنواع هي الصيفي والشتوي والربيعي.

وغالبا ما تكون حواشي وأطراف البشت الفضفاض ذات خيوط مذهبة في الغالب.

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وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد ألبس نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري، ليتوجه ميسي بعدها لرفع كأس العالم بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، مساء الأحد، على ملعب لوسيل.

دور حاسم لميسي في تتويج منتخب بلاده بكأس العالم

وكان ليونيل ميسي قد أدى دورا كبيرا في تتويج منتخب بلاده بالكأس على حساب فرنسا، إذ استهل التسجيل عبر ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم أضاف الهدف الثالث لفائدة “التانغو” في الدقيقة 108.

ونجح “ميسي” أيضا في تسجيل ركلة ترجيح، فسار بثبات نحو تحقيق حلمه، بنيل كأس العالم، في آخر دورة مونديال يشارك فيها.

وفاز منتخب الأرجنتين بعد مباراة وصفت بالنارية والأفضل على الإطلاق في تاريخ المونديال، بفعل ما طبعها من إثارة وتشويق.

ميسي: مسيرتي أوشكت على الانتهاء

وفي تصريحات إعلامية، أكد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مسيرته الكروية أوشكت على الانتهاء بعد أن رفع أخيرًا الكأس التي طال انتظارها وحمل عبء عدم الفوز بها طيلة مسيرته للارتقاء الى مصاف دييغو مارادونا.

وقال صاحب الـ35 عامًا الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة في حديث مع قناة أرجنتينية “من الواضح أنني أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا (اللقب)، لا يمكنني طلب المزيد. مسيرتي أوشكت على النهاية لأن هذه هي سنواتي الأخيرة”.

وأضاف “من الجنون أن ذلك حدث، لكنه مذهل. إنه لأمر مدهش أن تنتهي بهذه الطريقة. لقد قلت سابقًا إن الله سوف يمنحني هذا (اللقب)، لا أعرف لماذا ولكني شعرت أنها ستكون هذه المرة”.

لكنه قال: “نجحت في الفوز بكأس كوبا أميركا والآن كأس العالم التي حاولت كثيرا حصدها. لقد أحرزت لقبها في نهاية مسيرتي، لكني أحب كرة القدم وأريد خوض المزيد من المباريات وأنا بطل العالم”.

أما بالنسبة للمباراة، قال ميسي إنه كان من الصعب تفسير السيناريو بعد أن تخلت الأرجنتين عن تقدمها بهدفين عندما عادل كيليان مبابي في الدقيقتين 80 و81 ويأخذ المواجهة الى التمديد.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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