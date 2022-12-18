فيديو مؤثر لوالدة ميسي على أرضية ملعب لوسيل بالدوحة (شاهد)

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وطن- عبرت والدة النجم لوينيل ميسي عن فرحتها بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم، بالبكاء والعناق الحار لنجلها بعدما اقتحمت ملعب لوسيل، عقب انقضاء المباراة النهائية مع منتخب فرنسا.

والدة ميسي تحتضنه وتبكي

وفاجأت والدة ميسي نجلها في الملعب، لتشاركه وتشارك أصدقائه فرحة إنجاز تاريخي قاده ابنها، الذي كتب تاريخا جديدا للكرة الأرجنتينية في قطر.

وظهرت والدة النجم الأرجنتيني وهي تحتضنه بقوة وتبكي، وشاركها هو نفس الشعور وسلط مخرج المباراة الكاميرات عليهما لتوثيق هذا المشهد المؤثر.

وبدا ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية في الفيديو، وهو يحتضن والدته التي ظهرت وهي ترتدي قميص المنتخب الأرجنتيني. ويسمع صوتها وهي تقول له بكل سكينة وهدوء تام ورغم كل ما حصل في هذا المونديال: “وصلنا بكل ثقة”.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق بطولة كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بعد مرور 36 عامًا، على آخر لقب توج به بالمونديال بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، بالمواجهة التي جرت بين الفريقين على ملعب لوسيل في نهائي البطولة التي نظمتها قطر.

عائلة ميسي في المدرجات

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وحرصت عائلة ميسي خاصة زوجته ووالدته على التواجد في مدرجات ملعب لوسيل بقطر، لحضور مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وفي مباراته الأخيرة أمام فرنسا.

وفور دخولهم مقصورة استاد لوسيل سلطت العدسات على عائلة ميسي: والده خورخي ميسي، ووالدته سيليا كوتشيتيني، وزوجته أنتونيلا روكوزو، إضافة لأطفاله ماتيو وتياجو وسيرو.

وقاد ميسي فريقه إلى الفوز بكأس العالم بعد تغلبه على منتخب فرنسا في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على استاذ لوسيل في المباراة النهائية لكأس العالم 2022.

ودخل “البرغوث” ميسي كما يلقبه المعجبون في نوبة بكاء فرحا بتتويج منتخب بلاده بـ كأس العالم 2022، وذلك بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في النهائي الذي أقيم اليوم على ملعب لوسيل في قطر.

وتعكس لغة الأرقام تألق ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، بعدما سجل 7 أهداف ليتواجد في وصافة قائمة هدافي كأس العالم 2022 بعد كيليان مبابي صاحب الـ8 أهداف.

رسالة ابن ميسي قبل ساعات من المباراة النهائية

وكان ثياغو ابن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين كتب رسالة إلى والده، قبل ساعات من خوض الأخير نهائي كأس العالم أمام فرنسا، في آخر مباراة يخوضها الأسطورة الأرجنتيني بالمونديال.

ونشرت أنتونيلا زوجة ميسي ووالده الطفل الصغير (10 أعوام) صورة الرسالة التي كتبها ثياغو وجاء فيها: لقد ولدت في الأرجنتين، أرض مارادونا وميسي، نحن متحمسون ونريد أن نصبح أبطالاً للعالم.

واقتبس الطفل الصغير كلمات من أغنية “موتشاتشوس” الأرجنتينية والتي أصبحت الأكثر بحثاً في الأرجنتين بعدما انتشر مطع مصور للاعبي المنتخب بقيادة ميسي يرددون الأغنية.