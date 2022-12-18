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فيديو مؤثر لوالدة ميسي على أرضية ملعب لوسيل بالدوحة (شاهد)

بكاء وعناق بين ليونيل ميسي ووالدته بعد فوز الأرجنتين على فرنسا وتحقيق لقب بطل كأس العالم

كتب خالد الأحمد
والدة ميسي watanserb.com
فيديو لوالدة ميسي
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وطن- عبرت والدة النجم لوينيل ميسي عن فرحتها بفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم، بالبكاء والعناق الحار لنجلها بعدما اقتحمت ملعب لوسيل، عقب انقضاء المباراة النهائية مع منتخب فرنسا.

والدة ميسي تحتضنه وتبكي

وفاجأت والدة ميسي نجلها في الملعب، لتشاركه وتشارك أصدقائه فرحة إنجاز تاريخي قاده ابنها، الذي كتب تاريخا جديدا للكرة الأرجنتينية في قطر.

وظهرت والدة النجم الأرجنتيني وهي تحتضنه بقوة وتبكي، وشاركها هو نفس الشعور وسلط مخرج المباراة الكاميرات عليهما لتوثيق هذا المشهد المؤثر.

وبدا ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية في الفيديو، وهو يحتضن والدته التي ظهرت وهي ترتدي قميص المنتخب الأرجنتيني. ويسمع صوتها وهي تقول له بكل سكينة وهدوء تام ورغم كل ما حصل في هذا المونديال: “وصلنا بكل ثقة”.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق بطولة كأس العالم 2022 للمرة الثالثة في تاريخه بعد مرور 36 عامًا، على آخر لقب توج به بالمونديال بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح (4-2)، بالمواجهة التي جرت بين الفريقين على ملعب لوسيل في نهائي البطولة التي نظمتها قطر.

عائلة ميسي في المدرجات

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وحرصت عائلة ميسي خاصة زوجته ووالدته على التواجد في مدرجات ملعب لوسيل بقطر، لحضور مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، وفي مباراته الأخيرة أمام فرنسا.

وفور دخولهم مقصورة استاد لوسيل سلطت العدسات على عائلة ميسي: والده خورخي ميسي، ووالدته سيليا كوتشيتيني، وزوجته أنتونيلا روكوزو، إضافة لأطفاله ماتيو وتياجو وسيرو.

وقاد ميسي فريقه إلى الفوز بكأس العالم بعد تغلبه على منتخب فرنسا في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على استاذ لوسيل في المباراة النهائية لكأس العالم 2022.

ودخل “البرغوث” ميسي كما يلقبه المعجبون في نوبة بكاء فرحا بتتويج منتخب بلاده بـ كأس العالم 2022، وذلك بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في النهائي الذي أقيم اليوم على ملعب لوسيل في قطر.

وتعكس لغة الأرقام تألق ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، بعدما سجل 7 أهداف ليتواجد في وصافة قائمة هدافي كأس العالم 2022 بعد كيليان مبابي صاحب الـ8 أهداف.

رسالة ابن ميسي قبل ساعات من المباراة النهائية

وكان ثياغو ابن ليونيل ميسي قائد الأرجنتين كتب رسالة إلى والده، قبل ساعات من خوض الأخير نهائي كأس العالم أمام فرنسا، في آخر مباراة يخوضها الأسطورة الأرجنتيني بالمونديال.

ونشرت أنتونيلا زوجة ميسي ووالده الطفل الصغير (10 أعوام) صورة الرسالة التي كتبها ثياغو وجاء فيها: لقد ولدت في الأرجنتين، أرض مارادونا وميسي، نحن متحمسون ونريد أن نصبح أبطالاً للعالم.

واقتبس الطفل الصغير كلمات من أغنية “موتشاتشوس” الأرجنتينية والتي أصبحت الأكثر بحثاً في الأرجنتين بعدما انتشر مطع مصور للاعبي المنتخب بقيادة ميسي يرددون الأغنية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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