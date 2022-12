شاهد ما فعله إيلون ماسك في قطر من مدرجات مباراة الأرجنتين وفرنسا

- Advertisement -

وطن- شارك الملياردير الأميركي ” إيلون ماسك”، مساء الأحد، من استاد لوسيل، مقطعا مصورا للهدف الأول للأرجنتين في مرمى فرنسا، الذي أحرزه النجم ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 23.

وعلق مالك موقع تويتر”إيلون ماسك” على الفيديو الذي شاركه مع متابعيه “هدف عظيم للأرجنتين”، وأرفق التغريدة بعلم الأرجنتين.

Great goal by Argentina! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/WIs9ocfPcz

والتقط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الفيديو بهاتفه الشخصي بينما كان جالسا في مدرجات ملعب لوسيل في قطر.

حيث بحتضن ملعب لوسيل المونديالي، مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن سفر “ماسك” للدوحة، الأحد، لحضور نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي توجت به الأرجنتين.

Super exciting World Cup!

🇦🇷 ahead 2-0 at halftime.

Can 🇫🇷 come back?

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022