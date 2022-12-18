الأحد, ديسمبر 18, 2022
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شاهد ما فعله إيلون ماسك في قطر من مدرجات مباراة الأرجنتين وفرنسا

حضر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين في قطر

كتب فهمي الورغمي
إيلون ماسك في قطر watanserb.com
إيلون ماسك في قطر
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وطن- شارك الملياردير الأميركي ” إيلون ماسك”، مساء الأحد، من استاد لوسيل، مقطعا مصورا للهدف الأول للأرجنتين في مرمى فرنسا، الذي أحرزه النجم ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 23.

إيلون ماسك في ستاد لوسيل

وعلق مالك موقع تويتر”إيلون ماسك” على الفيديو الذي شاركه مع متابعيه “هدف عظيم للأرجنتين”، وأرفق التغريدة بعلم الأرجنتين.

والتقط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الفيديو بهاتفه الشخصي بينما كان جالسا في مدرجات ملعب لوسيل في قطر.

حيث بحتضن ملعب لوسيل المونديالي، مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن سفر “ماسك” للدوحة، الأحد، لحضور نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي توجت به الأرجنتين.

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وقوبل الفيديو الذي شاركه إيلون ماسك، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بملايين المشاهدات وآلاف 8 التعليقات من متابعي الملياردير الأمريكي الذي يتابعه حاليا مايقرب عن 151 مليون متابع عبر تويتر.

كما ظهر إيلون ماسك من مدرجات ستاد لوسيل المونديالي من على المنصة الشرفية للشخصيات الرسمية والضيوف الخاصين.

ورصدت عدسات وسائل الإعلام الدولية، الأمريكي إيلون ماسك، بينما كان يتحدث مع بعض المشجعين في المدرجات.

نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين

وخاضت فرنسا والأرجنتين، مساء اليوم الأحد، مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وانتهت هذه المباراة التاريخية بين حامل اللقب وبين نجوم الألباسليستي بفوز صعب الأرجنتين، بركلات الترجيح.

واليوم الأحد، 18 ديسمبر كانون الأول، اختتمت قطر فعاليات كأس العالم في نسخته الحالية، بحضور شخصيات كروية و إعلامية وسياسية معروفة.

وتزامنت المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، مع اليوم الوطني القطري، لتضج العاصمة الدوحة باحتفالات ضخمة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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