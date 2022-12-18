شاهد ما فعله إيلون ماسك في قطر من مدرجات مباراة الأرجنتين وفرنسا

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وطن- شارك الملياردير الأميركي ” إيلون ماسك”، مساء الأحد، من استاد لوسيل، مقطعا مصورا للهدف الأول للأرجنتين في مرمى فرنسا، الذي أحرزه النجم ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 23.

إيلون ماسك في ستاد لوسيل

وعلق مالك موقع تويتر”إيلون ماسك” على الفيديو الذي شاركه مع متابعيه “هدف عظيم للأرجنتين”، وأرفق التغريدة بعلم الأرجنتين.

Great goal by Argentina! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/WIs9ocfPcz — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

والتقط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الفيديو بهاتفه الشخصي بينما كان جالسا في مدرجات ملعب لوسيل في قطر.

حيث بحتضن ملعب لوسيل المونديالي، مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن سفر “ماسك” للدوحة، الأحد، لحضور نهائي كأس العالم قطر 2022، والذي توجت به الأرجنتين.

Super exciting World Cup!

🇦🇷 ahead 2-0 at halftime.

Can 🇫🇷 come back? — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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وقوبل الفيديو الذي شاركه إيلون ماسك، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بملايين المشاهدات وآلاف 8 التعليقات من متابعي الملياردير الأمريكي الذي يتابعه حاليا مايقرب عن 151 مليون متابع عبر تويتر.

كما ظهر إيلون ماسك من مدرجات ستاد لوسيل المونديالي من على المنصة الشرفية للشخصيات الرسمية والضيوف الخاصين.

ورصدت عدسات وسائل الإعلام الدولية، الأمريكي إيلون ماسك، بينما كان يتحدث مع بعض المشجعين في المدرجات.

نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين

وخاضت فرنسا والأرجنتين، مساء اليوم الأحد، مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وانتهت هذه المباراة التاريخية بين حامل اللقب وبين نجوم الألباسليستي بفوز صعب الأرجنتين، بركلات الترجيح.

واليوم الأحد، 18 ديسمبر كانون الأول، اختتمت قطر فعاليات كأس العالم في نسخته الحالية، بحضور شخصيات كروية و إعلامية وسياسية معروفة.

وتزامنت المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، مع اليوم الوطني القطري، لتضج العاصمة الدوحة باحتفالات ضخمة.