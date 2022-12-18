الأحد, ديسمبر 18, 2022
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حياتنا

تعرت ورقصت بثدييها.. مشجعة أرجنتينية تحتفل بالفوز في مدرجات استاد لوسيل(شاهد)

الأرجنتين حققت الحلم الذي طال انتظاره منذ 36 عاما

كتب سالم حنفي
مباراة الأرجنتين وفرنسا watanserb.com
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وطن – رصدت الكاميرات خلال تغطية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، لجوء مشجعة أرجنتينية للتعري بشكل كامل في المدرجات، وذلك احتفالا منها بفوز منتخب بلادها بالكأس.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد تم قطع الكاميرات عن الجماهير بعد أن ألهم ليونيل ميسي أمته بأول فوز لكأس العالم منذ 36 عامًا، حيث التقط الكاميرا عن طريق الخطأ المشهد العاري للمشجعة الأرجنتينية.

وتم تداول المقطع الذي تعتذر “وطن” عن نشره، بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، والذي لاقى ردود أفعال كثيرة.

مشجعة أرجنتينية تتعرى عند فوز الأرجنتين بكأس العالم
مشجعة أرجنتينية تتعرى عند فوز الأرجنتين بكأس العالم

ردود أفعال المغردين

ونقلت الصحيفة عن أحد المعجبين بالفيديو قوله مازحا: “لحظة جميلة، الرياضة كل شيء!”

وقال آخر مازحا “يا لها من لعبة ولعب نزيه للسيدة الأرجنتينية التي أخرجت صدرها في النهاية”.

ومع ذلك، لم يكن ثالثًا منبهرًا بنشر الفيديو قائلا: “غير مقتنع بأن ابني البالغ من العمر 11 عامًا أن يتمكن من رؤية الثدي في كأس العالم”.

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وقال رابع مازحا: “أشعر بغيرة شديدة من تلك المرأة الأرجنتينية التي أخرجت من صدرها وسط الحشد، لقد كانا ضخمين!”

الأرجنتين تنهي 36 عاما من الانتظار

وكانت الأرجنتين قد أنهت 36 عامًا من الانتظار في الدوحة عندما سدد غونزالو مونتيل ركلة جزاء على أرضه، وأرسل هوغو لوريس بطريقة خاطئة.

وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء الأحد.

مباراة مثيرة

وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكي، إذ تقدم الأرجنتين أولاً عن طريق ليونيل ميسي ثمّ ضاعف أنخيل دي ماريا النتيجة، قبل أن يحرز كليان مبابي التعديل في ظرف دقيقتين، ثمّ سجّل “التانغو” الهدف الثالث عن طريق ميسي، ليعود مبابي ويعدل مجدداً، لتذهب المباراة لوقت إضافي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح المنتخب الأمريكي الجنوبي.

وحصد المنتخب الأرجنتيني لقب أغلى بطولات العالم بعد غياب دام 36 عاماً، إذ كان آخر تتويج لها يعود لعام 1986.

ويُعد هذا اللقب هو الثالث لمنتخب “التانغو” في تاريخ مشاركاته في المونديال.

المصدرديلي ستار
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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