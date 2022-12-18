تعرت ورقصت بثدييها.. مشجعة أرجنتينية تحتفل بالفوز في مدرجات استاد لوسيل(شاهد)

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وطن – رصدت الكاميرات خلال تغطية المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، لجوء مشجعة أرجنتينية للتعري بشكل كامل في المدرجات، وذلك احتفالا منها بفوز منتخب بلادها بالكأس.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد تم قطع الكاميرات عن الجماهير بعد أن ألهم ليونيل ميسي أمته بأول فوز لكأس العالم منذ 36 عامًا، حيث التقط الكاميرا عن طريق الخطأ المشهد العاري للمشجعة الأرجنتينية.

وتم تداول المقطع الذي تعتذر “وطن” عن نشره، بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، والذي لاقى ردود أفعال كثيرة.

ردود أفعال المغردين

ونقلت الصحيفة عن أحد المعجبين بالفيديو قوله مازحا: “لحظة جميلة، الرياضة كل شيء!”

وقال آخر مازحا “يا لها من لعبة ولعب نزيه للسيدة الأرجنتينية التي أخرجت صدرها في النهاية”.

ومع ذلك، لم يكن ثالثًا منبهرًا بنشر الفيديو قائلا: “غير مقتنع بأن ابني البالغ من العمر 11 عامًا أن يتمكن من رؤية الثدي في كأس العالم”.

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وقال رابع مازحا: “أشعر بغيرة شديدة من تلك المرأة الأرجنتينية التي أخرجت من صدرها وسط الحشد، لقد كانا ضخمين!”

الأرجنتين تنهي 36 عاما من الانتظار

وكانت الأرجنتين قد أنهت 36 عامًا من الانتظار في الدوحة عندما سدد غونزالو مونتيل ركلة جزاء على أرضه، وأرسل هوغو لوريس بطريقة خاطئة.

وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء الأحد.

مباراة مثيرة

وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكي، إذ تقدم الأرجنتين أولاً عن طريق ليونيل ميسي ثمّ ضاعف أنخيل دي ماريا النتيجة، قبل أن يحرز كليان مبابي التعديل في ظرف دقيقتين، ثمّ سجّل “التانغو” الهدف الثالث عن طريق ميسي، ليعود مبابي ويعدل مجدداً، لتذهب المباراة لوقت إضافي، قبل أن تحسمها ركلات الترجيح لصالح المنتخب الأمريكي الجنوبي.

وحصد المنتخب الأرجنتيني لقب أغلى بطولات العالم بعد غياب دام 36 عاماً، إذ كان آخر تتويج لها يعود لعام 1986.

ويُعد هذا اللقب هو الثالث لمنتخب “التانغو” في تاريخ مشاركاته في المونديال.