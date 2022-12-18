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تركي آل الشيخ يتغنى بأمير قطر ويرسل له بهدية في اليوم الوطني (فيديو)

قال تركي آل الشيخ إن قطر أصبحت مصدر فخر ولها العز والمجد العظيم

كتب فهمي الورغمي
تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ
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وطن- قدم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، هدية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري، بمناسبة نجاح المونديال، تمثلت في أغنية تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تركي آل الشيخ يمتدح أمير قطر

وشارك تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، فيديو كليب بعنوان “المجد والعز لك يا تميم”، يمتدح أمير قطر والشعب القطري.”

ويقول فيه إن “بلاده أصبحت مصدر فخر ولها العز والمجد العظيم”.

وأرفق “تركي آل الشيخ”، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تعليقا على الفيديو قال فيه:”إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق، وإن شاء الله نحتفل بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم”.

يذكر أن دولة قطر تحتفل، اليوم، الموافق لـ الثامن عشر من ديسمبر كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1878 على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (1826- 1913)، ويُعَد هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة.

اليوم الوطني القطري

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ويتميز اليوم الوطني لقطر بتنظيم عرض عسكري ضخم بكورنيش الدوحة يحضره أمير البلاد وكبار الضيوف، إلى جانب المواطنين والمقيمين.

وخلال العرض تتقدم التشكيلات العسكرية المختلفة أمام المنصة الرسمية، بينما تحلق الطائرات الحربية والمروحية في سماء الدوحة، وسط إعجاب الحضور وخاصة من الأطفال.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد شارك عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر مباركته لشعب بلاده والمقيمين في قطر، احتفالا باليوم القطري الوطني.

أمير قطر وشقيقه يرقصان العرضة احتفالا بالعيد الوطني القطري (فيديو)

وقال: “نبارك لشعبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة يومنا الوطني، الذي يصادف هذا العام أجواء احتفالية مع ضيوف قطر من شتى أنحاء العالم في ختام بطولة كروية عالمية واستثنائية.”

واختتم:”كل عام وقطر في عز ورفعة، وأدام الله على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار”.

وينتهي مونديال قطر مساء اليوم الأحد، 18 ديسمبر 2022.

وقوبل تنظيم قطر للمونديال بإشادة عالمية واسعة شعبية ورسمية، وذلك في أعقاب تمكن الدول الخليجية من إجراء ترتيبات وإجراءات نوعية على الأصعدة كافة، لضمان نجاح هذه النسخة من كأس العالم، والتي تنظم في دولة عربية للمرة الأولى في تاريخه.

وأشادت وسائل الإعلام الدولية بالتنظيم المُحكم لكأس العالم الذي عملت عليه منذ أكثر من 12 سنة.

ومساء اليوم، تُختتم فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، وحتى موعد جديد يُعاد بعد أربع سنوات في 2026 بتنظيم مشترك بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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