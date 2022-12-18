بنزيما يُحرج الرئيس الفرنسي ماكرون قبيل نهائي كأس العالم 2022

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وطن- أحرج النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد، رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، قبيل مباراة فرنسا والأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

وبحسب صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، السبت، بأن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، رفض دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، للسفر برفقته إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، من أجل حضور مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر.

بنزيما يرفض دعوة ماكرون لحضور نهائي كأس العالم 2022

وجاء تصرف بنزيما، في أعقاب الأزمة الغامضة مع مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عقب رد الأخير على سؤال أحد الصحفيين بشأن استدعاء بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا بعد تعافيه من الإصابة.

وقال المدرب الفرنسي ديشامب، ” هذا سؤال سخيف، أريد الانتقال إلى السؤال التالي”.

استبعاد كريم بنزيما عن قائمة فرنسا مقصود ومتعمد وخصوصاً من ديشامب الغاضب من عدم ذكر أسمه عندما حصل بنزيما على الكرة الذهبية.. بعد إصابته ( تم تضخيم موضوع الإصابة من قبل الطاقم الفرنسي ) لذلك رفض كريم دعوة الاتحاد الفرنسي لحضور النهائي وقال عبر حسابه على الانستغرام( انا غير مهتم ) pic.twitter.com/LlHcuzAPeT — محمد الكعبي (@Qatari) December 17, 2022

وكان نادي ريال مدريد، قد أعطى الضوء الأخضر للاعب بنزيما، بالعودة إلى منتخب فرنسا، مع نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، التي استبعد على إثرها مع بداية بطولة كأس العالم 2022 قطر.

رسالة بنزيما الغامضة قبيل نهائي كأس العالم 2022

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من جهته، أثارت رسالة النجم الفرنسي كريم بنزيما، الجدل الواسع للعشاق والمحبين له، بشأن حضوره نهائي كأس العالم 2022، بصورة نشرها على حسابه الشخصي (الانستغرام)، معلقاً عليها: ” أنا لست مهتم”.

كما ونشر صورة تجمعه مع الأسطورة المعتزل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، خلال استلامه الكرة الذهبية في شهر أكتوبر/ أيلول الماضي، معلقاً عليها: “ليلة سعيدة”، حيث رفض زيزو دعوة ماكرون لحضور المباراة النهائية. وفق تقارير صحفية.

اعلنت RMCsport الفرنسية بأن زيدان رفض دعوة رسمية قدمتها له الرئاسة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم لحضور النهائي (وكان بنزيما قد رفض كذلك التوجه للدوحة للحضور) مباشرة بعد نشر الخبر، وضع كريم بنزيما ستوري جديد بها صورته مع زيزو.. وكتب "تصبحون على خير" pic.twitter.com/i7E6FIUxtE — Youssef (@MlyYousef) December 16, 2022

ويعد الأسطورة زين الدين زيدان، أبرز المرشحين لقيادة منتخب فرنسا (الديوك). لخلافة المدرب ديشامب الحالي، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن بقاء الأخير إلى بطولة يورو 2024.

إصابة بنزيما

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن استبعاد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، من صفوف تشكيلة المنتخب الفرنسي. قبيل خوض الأخير أولى مباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر، بسبب الإصابة العضيلة.

" أُفضل عدم الرد" – هذه كانت اجابة ديشامب عندما تم سؤاله عن امكانية عودة بنزيما ، وكيل أعمال بنزيما يقول بأنه كان عليه الرد بطريقة أذكى من هذه، واضح من حديث وكيل أعماله أن المشكلة أصبحت كبيرة بينهم pic.twitter.com/Q3HxwJ7XiK — K.Alkaabi 🇦🇪 (@He12Nr14Y) December 17, 2022

لكن النجم الفرنسي بنزيما، أثار الجدل والشكوك حول إمكانية مشاركته في نهائي كأس العالم 2022. بعد جاهزيته وتعافيه من الإصابة ومشاركته الأسبوع الماضي في مباراة ودية مع ريال مدريد الإسباني.