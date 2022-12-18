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مونديال قطر 2022

بنزيما يُحرج الرئيس الفرنسي ماكرون قبيل نهائي كأس العالم 2022

بنزيما لن يتواجد في نهائي كأس العالم 2022 قطر بعد رفض دعوة ماكرون

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما watanserb.com
كريم بنزيما
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وطن- أحرج النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد، رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، قبيل مباراة فرنسا والأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل).

وبحسب صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية، السبت، بأن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، رفض دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون، للسفر برفقته إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، من أجل حضور مباراة نهائي كأس العالم 2022 قطر.

بنزيما يرفض دعوة ماكرون لحضور نهائي كأس العالم 2022

وجاء تصرف بنزيما، في أعقاب الأزمة الغامضة مع مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، عقب رد الأخير على سؤال أحد الصحفيين بشأن استدعاء بنزيما إلى صفوف منتخب فرنسا بعد تعافيه من الإصابة.

وقال المدرب الفرنسي ديشامب، ” هذا سؤال سخيف، أريد الانتقال إلى السؤال التالي”.

وكان نادي ريال مدريد، قد أعطى الضوء الأخضر للاعب بنزيما، بالعودة إلى منتخب فرنسا، مع نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، التي استبعد على إثرها مع بداية بطولة كأس العالم 2022 قطر.

رسالة بنزيما الغامضة قبيل نهائي كأس العالم 2022

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من جهته، أثارت رسالة النجم الفرنسي كريم بنزيما، الجدل الواسع للعشاق والمحبين له، بشأن حضوره نهائي كأس العالم 2022، بصورة نشرها على حسابه الشخصي (الانستغرام)، معلقاً عليها: ” أنا لست مهتم”.

كما ونشر صورة تجمعه مع الأسطورة المعتزل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، خلال استلامه الكرة الذهبية في شهر أكتوبر/ أيلول الماضي، معلقاً عليها: “ليلة سعيدة”، حيث رفض زيزو دعوة ماكرون لحضور المباراة النهائية. وفق تقارير صحفية.

ويعد الأسطورة زين الدين زيدان، أبرز المرشحين لقيادة منتخب فرنسا (الديوك). لخلافة المدرب ديشامب الحالي، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن بقاء الأخير إلى بطولة يورو 2024.

إصابة بنزيما

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قد أعلن استبعاد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، من صفوف تشكيلة المنتخب الفرنسي. قبيل خوض الأخير أولى مباريات بطولة كأس العالم 2022 قطر، بسبب الإصابة العضيلة.

لكن النجم الفرنسي بنزيما، أثار الجدل والشكوك حول إمكانية مشاركته في نهائي كأس العالم 2022. بعد جاهزيته وتعافيه من الإصابة ومشاركته الأسبوع الماضي في مباراة ودية مع ريال مدريد الإسباني.

المصدروطن + لوباريزيان + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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