بعد أكثر من 20 عامًا..أنجلينا جولي تغادر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

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وطن– في بيان مشترك صدر أخيراً، أعلنت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، أنها “ستنتقل” من دورها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، للانخراط في مجموعة أوسع من القضايا الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان.

أنجلينا جولي تتخلى عن منصبها

وقالت في بيان إعلان رحيلها: “سأستمر في بذل كل ما في وسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين”. مضيفةً أنها شعرت أن الوقت قد حان للعمل بشكل مختلف من خلال التعاون المباشر مع اللاجئين، والمنظمات المحلية.

بدأت جولي العمل مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين لأول مرة في عام 2001. وعُيّنت سفيرة نوايا حسنة لها عام 2012، حسب الموقع الإخباري الأمريكي “HuffPost“.

ومن جهة، قالت الأمم المتحدة في بيان، إنها “شاركت في أكثر من 60 مهمة ميدانية لتشهد على قصص المعاناة وكذلك الأمل والصمود، كذلك سافرت مؤخرًا إلى بوركينا”.



وشكرها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، على خدمتها والتزامها وما أحدثته من فارق للاجئين والأشخاص الذين أجبروا على الفرار، حيث قال: “بعد فترة طويلة وناجحة مع المفوضية، أقدر رغبتها في تغيير مشاركتها وأدعم قرارها. أعرف أن قضية اللاجئين ستبقى قريبة من قلبها، وأنا متأكد من أنها ستبث نفس الشغف والاهتمام في ملف إنساني أوسع”.



جولي تدعو لإنهاء العنف الجنسي في النزاعات

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في مقال رأي نُشر في صحيفة الغارديان الشهرَ الماضي، أشارت جولي إلى أنها تشعر بالإحباط من عدم إحراز تقدّم عالمي في القضاء على العنف الجنسي في النزاعات.

حيث كتبت: “نلتقي ونناقش هذه الفظائع ونتفق على أنه لا ينبغي أبدًا السماح لها بالحدوث مرة أخرى. ونعد برسم -وبالاحتفاظ- هذا الخط. ولكن عندما يتعلق الأمر بالخيارات الصعبة حول كيفية تنفيذ هذه الوعود، فإننا نواجه الأمر نفسه المشاكل مرارًا وتكرارًا”. واتهمت على وجه التحديد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بـ”إساءة استخدام حق النقض”.



بدأت جولي زيارة مخيمات اللاجئين في عام 2001، وتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية في نفس العام.

في ذلك الوقت، قال المفوض السامي آنذاك، إنه يأمل أن تتمكن الممثلة البالغة من العمر 26 عامًا في ذلك الوقت من تسليط الضوء على معاناة اللاجئين.