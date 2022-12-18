بأبهى حلة .. قطر تختتم مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

وطن- اختتمت قطر نسخة مونديال كأس العالم 2022، في حفل جميل بفقراته المتنوعة على ميدان ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة)، قبيل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.
وبدأ حفل نهائي كأس العالم 2022، بأغنية ليلة لو باقي ليلة، التي تعود للفنان السعودي عبدالرب ادريس. تبعها بالفقرة الشعرية التي أداها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي و الموريتاني محمد ولد بمبا.
حفل نهائي كأس العالم 2022
كما وتبع حفل نهائي كأس العالم 2022، الفقرات الموسيقية الشهيرة لمونديال قطر، والتي كان من أبرزها أغنية (هيا) وغيرها من الأغاني بأداء استعراضي مبهر لجميع الجماهير المتواجدة داخل مدرجات ملعب (استاد لوسيل).
فقرة أغاني مونديال قطر 2022 في حفل الختام#كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/YmwiTixRtq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
وحضر الحفل الختامي العديد من زعماء من دول العالم، وشخصيات رياضية شهيرة، والجماهير الحاضرة داخل مدرجات الملعب، الذي يحتضن المباراة النهائية. بين الأرجنتين وفرنسا، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.
قصيدة عين الرضى يلقيها الشاعران تميم البرغوثي ومحمد ولد بمبا في حفل ختام نهائي كأس العالم #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/PGvSHMmkIs
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
كما واقتصر الحفل الختامي لنهائي مونديال كأس العالم 2022، على الفقرات الفنية المتنوعة، الذي قدر ب 15 دقيقة. وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وقت سابق.
لقطات رائعة من حفل ختام #مونديال_قطر_2022 قبل بدء المباراة النهائية بين منتخبي #فرنسا_الارجنتين ❤️🇶🇦 #نهائي_كأس_العالم pic.twitter.com/thUen0TqSm
— حسن راشد (@hasan_rashed02) December 18, 2022
مباراة نهائي كأس العالم 2022
وستقام مباراة نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي. لمعرفة هوية البطل الجديد بنسخته ال22.
الفنانة دانة تلقي مزيج من الموسيقي الغربية والعربية في حفل ختام نهائي كأس العالم #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/bzZFwYH0h2
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
ويطمح حامل اللقب فرنسا والأرجنتين، إلى التتويج باللقب ال3 في تاريخ مسيرتهما الكروية في مونديال كأس العالم على أرض دولة قطر.
الشعر العربي يسجّل حضوره في حفل اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™#قطر2022 | #نهائي_كأس_العالم | #الارجنتين_فرنسا #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCupFinal pic.twitter.com/HfjEsEW7WU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2022
يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، الأحد، يصادف ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر ل104.
لقطات من حفل نهائي كأس العالم على استاد لوسيل بقطر قبل انطلاق المباراة النهائية بين #الارجنتين_فرنسا pic.twitter.com/Gr3iO1IY5v
— Alqiyady (@Alqiyady) December 18, 2022