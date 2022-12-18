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تقاريرمونديال قطر 2022

بأبهى حلة .. قطر تختتم مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

تخللها فقرات موسيقية وشعرية في حفل ختام مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
حفل نهائي كأس العالم 2022 watanserb.com
قطر تختتم نهائي كأس العالم 2022
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وطن- اختتمت قطر نسخة مونديال كأس العالم 2022، في حفل جميل بفقراته المتنوعة على ميدان ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة)، قبيل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وبدأ حفل نهائي كأس العالم 2022، بأغنية ليلة لو باقي ليلة، التي تعود للفنان السعودي عبدالرب ادريس. تبعها بالفقرة الشعرية التي أداها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي و الموريتاني محمد ولد بمبا.

حفل نهائي كأس العالم 2022

كما وتبع حفل نهائي كأس العالم 2022، الفقرات الموسيقية الشهيرة لمونديال قطر، والتي كان من أبرزها أغنية (هيا) وغيرها من الأغاني بأداء استعراضي مبهر لجميع الجماهير المتواجدة داخل مدرجات ملعب (استاد لوسيل).

وحضر الحفل الختامي العديد من زعماء من دول العالم، وشخصيات رياضية شهيرة، والجماهير الحاضرة داخل مدرجات الملعب، الذي يحتضن المباراة النهائية. بين الأرجنتين وفرنسا، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

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كما واقتصر الحفل الختامي لنهائي مونديال كأس العالم 2022، على الفقرات الفنية المتنوعة، الذي قدر ب 15 دقيقة. وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وقت سابق.

مباراة نهائي كأس العالم 2022

وستقام مباراة نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي. لمعرفة هوية البطل الجديد بنسخته ال22.

ويطمح حامل اللقب فرنسا والأرجنتين، إلى التتويج باللقب ال3 في تاريخ مسيرتهما الكروية في مونديال كأس العالم على أرض دولة قطر.

يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، الأحد، يصادف ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر ل104.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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