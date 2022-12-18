بأبهى حلة .. قطر تختتم مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

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وطن- اختتمت قطر نسخة مونديال كأس العالم 2022، في حفل جميل بفقراته المتنوعة على ميدان ملعب (استاد لوسيل) المونديالي في العاصمة القطرية (الدوحة)، قبيل المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا.

وبدأ حفل نهائي كأس العالم 2022، بأغنية ليلة لو باقي ليلة، التي تعود للفنان السعودي عبدالرب ادريس. تبعها بالفقرة الشعرية التي أداها الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي و الموريتاني محمد ولد بمبا.

حفل نهائي كأس العالم 2022

كما وتبع حفل نهائي كأس العالم 2022، الفقرات الموسيقية الشهيرة لمونديال قطر، والتي كان من أبرزها أغنية (هيا) وغيرها من الأغاني بأداء استعراضي مبهر لجميع الجماهير المتواجدة داخل مدرجات ملعب (استاد لوسيل).

وحضر الحفل الختامي العديد من زعماء من دول العالم، وشخصيات رياضية شهيرة، والجماهير الحاضرة داخل مدرجات الملعب، الذي يحتضن المباراة النهائية. بين الأرجنتين وفرنسا، والذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج.

قصيدة عين الرضى يلقيها الشاعران تميم البرغوثي ومحمد ولد بمبا في حفل ختام نهائي كأس العالم #قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/PGvSHMmkIs — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022

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كما واقتصر الحفل الختامي لنهائي مونديال كأس العالم 2022، على الفقرات الفنية المتنوعة، الذي قدر ب 15 دقيقة. وفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في وقت سابق.

مباراة نهائي كأس العالم 2022

وستقام مباراة نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي. لمعرفة هوية البطل الجديد بنسخته ال22.

ويطمح حامل اللقب فرنسا والأرجنتين، إلى التتويج باللقب ال3 في تاريخ مسيرتهما الكروية في مونديال كأس العالم على أرض دولة قطر.

يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، الأحد، يصادف ذكرى اليوم الوطني لتأسيس دولة قطر ل104.