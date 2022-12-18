ايفانا نول تودع قطر باستعراض فاضح لمؤخرتها وتشارك ميسي فرحته

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وطن- اختتمت ملكة الجمال الكرواتية السابقة “إيفانا نول” آخر ظهور لها من مدرجات ملاعب بقطر، بصورة لها من استاد لوسيل الذي احتضن، الأحد، مباراة النهائي بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني وانتهت بفوز الأخير بطلا لهذه النسخة التي احتضنتها الدوحة.

إيفانا نول تستعرض مؤخرتها في قطر

وودّعت إيفانا نول، مونديال كأس العالم بصورة مثيرة تعمدت فيها استعراض مؤخرتها بشكل فاضح، بينما كانت ترتدي تي-شيرت قصير وبنطال أبيض شفاف.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

وتعودت ملكة الجمال الكرواتية السابقة، خلال تواجدها في قطر من أجل متابعة فعاليات كأس العالم، مشاركة تفاصيل جولاتها في شوارع وصحراء ومعالم قطر الأثرية، وأيضا داخل الملاعب.

وكانت إيفانا نول، دائمة الظهور بملابس مثيرة للجدل أقرب إلى أن تكون عارية، وسط احتفاء الكثيرين من رواد مواقع التواصل بـ إطلالاتها التي وصفت بغير اللائقة.

وشجعت ملكة جمال كرواتيا السابقة خلال تواجدها في قطر منتخب بلادها، كرواتيا، الذي تحصل على المرتبة الثالثة بعد مباراة صعبة أمام المغرب في إطار مواجهة تحديد المركز الثالث التي أقيمت أمس السبت.

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والأحد، 18 كانون الأول/ ديسمبر أقيمت على استاد لوسيل المونديالي، مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، بفوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح.

الأرجنتين بطل كأس العالم قطر 2022

ووسط احتفالات جماهيرية غفيرة، حضرها أمير دولة قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، رفع النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه والثالثة في رصيد المنتخب الأرجنتيني.

بتتويج المنتخب الفرنسي، حامل اللقب السابق، وصيفا لهذه النسخة المونديالية الشتوية التي احتضنها قطر من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول /ديسمبر، يُسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم الستار عن كأس العالم حتى موعد انطلاق البطولة القادمة التي ستُقام، بتنظيم مشترك، على أراضي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأظهرت قطر في هذه النسخة من كأس العالم قدرة تنظيمة لم يسبقها لها أي بلد مُنظم لكأس العالم من قبل، بسبب التكنولوجيا والمرافق الرياضية التي وفرتها الدولة الخليجية بمعايير عالمية.

ايفانا نول عارية في صحراء قطر

وسبق أن احتفلت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، بوصول عدد متابعيها على موقع انستجرام إلى ثلاثة ملايين متابع، بنشرها صورة عارية على رمال صحراء قطر.

وكتبت إيفانا نول، وهي تنشر صورتها العارية: “واو! 3 ملايين من سكان بلدي تقريبًا ، شكرًا جزيلاً ، أحبك جميعًا”.

ولفت ظهور إيفانا المتواصل في ملاعب مباريات كرواتيا خلال بطولة كأس العالم، انتباه وسائل الإعلام والجمهور، بعدما اعتادت الظهور بإطلالات عارية من المدرجات.

وقبل مباراة منتخب كرواتيا والأرجنتين في دور نصف نهائي كأس العالم، تردد أنه تقرر منعها من دخول الملاعب بسبب تعديها على الثقافة القطرية، وظهورها العاري دائما، لكن ايفانا كانت قد ظهرت قبل المباراة بساعة في مدرجات ستاد لوسيل مع الجمهور.