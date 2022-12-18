المغربي أسامة بن عبدالله يوضح بشأن إهانته للسعودية من تونس (فيديو)

اعتبر الصحفي المغربي "أسامة بن عبد الله" أن السعودية قادرة فقط على تنظيم "صلاة الجمعة في مكة المكرمة"

وطن- أثار الإعلامي المغربي “أسامة بن عبد الله” موجة غضب واسعة في أوساط السوشيال ميديا السعودية، بعد تصريحات مثيرة للجدل أكد فيها عدم قدرة المملكة السعودية على تنظيم كأس العالم، وأنها فقط “قادرة على تنظيم صلاة الجمعة في مكة المكرمة”، قبل أن يعود ليقدم اعتذاره إلى جماهير الساحرة المستديرة في الدولة الخليجية.

الصحفي المغربي “أسامة بن عبد الله” يهين السعودية

وظهر المحلل المغربي أسامة بن عبد الله، قبل بداية مونديال قطر، على شاشة قناة تلفزية تونسية عندما أدلى بتصريحاته التي اعتبرت مسيئة للشعب السعودي.

وفيها قال “بن عبد الله”، ردا على سؤال الصحفي التونسي على فضائية “قرطاج +” عما إذا كانت السعودية قادرة على تنظيم كأس العالم بقوله: “السعودية قادرة على تنظيم صلاة الجمعة في مكة المكرمة فقط”.

المعلق المروكي أسامة بن عبد الله : السعودية لا تستطيع حتى تنظيم صلاة الجمعة في المسجد ،فكيف تستطيع تنظيم كأس العالم.

حرفيا ما طلقو حتى واحد هاد القوم الخبيث اللي بلانا ربي بجورتهم،سنوات وهوما يسبو ويشتمون في الجزائر ،تونس ،مصر والآن الدور على السعودية pic.twitter.com/yu7sv4fyKS — Alpasino👊😎👊 (@Alpasino6) December 16, 2022

أشعلت هذه التصريحات موجة واسعة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل.

وأعاد كثيرون، نشر ومشاركة تصريحات الصحفي المغربي، خاصة أنها تتزامن مع فعاليات كأس العالم قطر 2022 الذي بدأ في 20 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وانتهى، الأحد، بفوز الأرجنتين على فرنسا وحمل ليونيل ميسي لكأس العالم في الدوحة.

الإعلامي المغربي يعتذر للسعوديين

ووسط هذه التطورات، خرج بن عبد الله في تصريحات إعلامية جديدة، هذه المرة على قناة “الكاس” القطرية، في برنامج “المجلس” للاعتذار إلى الشعب السعودي وتفسير تصريحاته التي رأى فيها الكثيرون إساءة مقصودة.

وقال الإعلامي المغربي أسامة بن عبد الله: “لم أنوِ ولو لثانية واحدة الإساءة للمملكة العربية السعودية.. وأتقدم بالإعتذار لكل السعوديين وأنا أحب السعودية.. والله على ما أقول شهيد”.

#مجلس_قناة_الكاس | الإعلامي المغربي أسامة بن عبد الله: لم أنوي ولو لثانية واحدة الإساءة للمملكة العربية السعودية واتقدم بالإعتذار لكل السعوديين وأنا احب السعودية والله على ما أقول شهيد. #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/spXrTyHTE1 — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022

اختلفت التعليقات وردود الأفعال حول تصريحات الإعلامي المغربي حول السعودية.

غضب السوشيال ميديا في السعودية

وقال مغرد سعودي بإسم “المجيد بن عبد العزيز” إن “الاعتذار مقبول ولكن التبرير غير موفق”.

وتابع: “هو قال:( السعودية لا تستطيع تنظيم صلاة الجمعة في مكة المكرمة )بينما السعودية كل سنة تنظم العمرة في رمضان لمدة 30 يوم بدون توقف إلى موسم الحج يعني ان السعودية تنظم المسلمين في مكة المكرمة لمدة 4 اشهر متتاليه ولم تكل او تمل او تمن على أحد”.”

الاعتذار مقبول ولكن التبرير غير موفق.

هو قال:

( السعودية لا تستطيع تنظيم صلاة الجمعة في مكة المكرمة )

بينما السعودية كل سنة تنظم العمرة في رمضان لمدة 30 يوم بدون توقف إلى موسم الحج يعني ان السعودية تنظم المسلمين في مكة المكرمة لمدة 4 اشهر متتاليه ولم تكل او تمل او تمن على احد. pic.twitter.com/MfgtuBUiJk — عبدالمجيد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@AmajeedAzeez) December 17, 2022

وقال حساب آخر: “عزيري اسامه انت كبير ولو ماكنت كبير ما استغربنا هذا الفيديو.”

مضيفا:”الكبار فقط من يعتذرون والكبار فقط من يمتلكون الشجاعه والكبار فقط من يمتلكون الروح الصافيه والنيه البريئه والقلب الابيض وسيماهم في وجوههم.. نحب المغرب بقدر حبك لبلدنا السعوديه تحياتنا لكً.”

عزيري اسامه انت كبير ولو ماكنت كبير ما استغربنا هذا الفيديو .

الكبار فقط من يعتذرون والكبار فقط من يمتلكون الشجاعه والكبار فقط من يمتلكون الروح الصافيه والنيه البريئه والقلب الابيض وسيماهم في وجوههم .

نحب المغرب بقدر حبك لبلدنا السعوديه تحياتنا لكً

🇸🇦🇲🇦🇸🇦🇲🇦🇸🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 — ملك آسيا (@khaldal90753695) December 17, 2022

فيما دافع آخر عن رأي الصحفي المغربي قائلا: “هو قال بعدما المنشط ذكر مجموعة من الدول العربية التي بإمكانها احتضان وتنظيم كأس العالم، وكانت السعودية من بينها، قال: السعودية، إذا واصلت في سياستها الانفتاحية، أما إذا لم تواصل انفتاحها فهي لا يمكنها إلا تنظيم صلاة الجمعة في مكة المكرمة. أو كما قال”.

هو قال بعدما المنشط ذكر مجموعة من الدول العربية التي بإمكانها احتضان وتنظيم كأس العالم، وكانت السعودية من بينها، قال: السعودية، إذا واصلت في سياستها الانفتاحية، أما إذا لم تواصل انفتاحها فهي لا يمكنها إلا تنظيم صلاة الجمعة في مكة المكرمة. أو كما قال — Abderahmane Derai (@abmuslim) December 17, 2022

وكانت قطر، التي تحتضن النسخة المونديالة الحالية، قد أظهرت تفوقا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم على المستوى التنظيمي.

ونجحت الدوحة بشهادة العالم بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم منذ انطلاقها.